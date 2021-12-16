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"Надто багато "розумних" з'явилося": Лукашенко доручив розібратися з керівниками, які займають "антидержавну позицію"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, зажадав забезпечити монолітність та старанність, особливо в управлінському апараті країни.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив на нараді про протидію санкційним заходам.

"Потрібна як ніколи монолітність і старанність. Розберіться особливо з керівниками: надто багато у нас керівників, які займають антидержавну позицію. І що мене дивує (це найбільше в Мінську): керівники закладів охорони здоров'я. Аж надто багато "розумних" там з'явилося, які готові за прем'єр-міністра працювати, за главу Адміністрації, керівників парламенту – за всіх готові працювати", – зазначив Лукашенко.

Він зауважив, що ніхто нікому не забороняє мати свою думку. "Кожен повинен мати свою точку зору, ви її й маєте. Я це сприймаю як даність. Але, дорогі мої, всі ми, що сидять тут за цим столом, і керівники, про які я сказав, обмежені певними межами – межами керівника. Якщо ти хочеш бути абсолютно незалежним і закликати до санкцій, воювати проти влади та інше - он вони у Литві, Польщі сидять, там ще є вакансії... Звідти все більше і більше хочуть назад повернутись. Звідти все більше хочуть назад повернутися. Будь ласка, на ті вакансії їдьте та там закликайте до санкцій. Знаєте, що ми там вас не дістанемо і шість чи вісім років за новим законом ви не отримаєте.

Але якщо ви керуєте колективом, ви державні люди (і неважливо, приватне чи державне підприємство), тим більше якщо ви погони носите або в державному апараті працюєте, слухайте, ви розумієте, де ви знаходитесь. Інакше я вже скільки разів говорив, ми розцінюватимемо це як зраду", - попередив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій

Він також наголосив, що не має бути перегинів та якихось "накатів, як у 1930-ті роки". "Ви знаєте: "Ось там репресії та інше було". Я не знаю. Всі ці факти в історії використовуються, як кому вигідно. Але вважатимемо, що у 1937-1939 роках було так-собі з нашою історією: хтось когось хапав, саджали та інше.Почалася війна, а генерали сидять у в'язниці - довелося звідти діставати, і вони були першими героями, захищаючи Радянський Союз. Отож, щоб у нас так не булою Чи бачите, хтось за когось підписався: "Давай його хапай, тягни..." Ми повинні бачити, особливо людей у ​​державному апараті. Усіх ми все одно не побачимо. Їх (у країні. - Ред.) тисячі були, які підписалися за "альтернативників", та й що? Ми що, зараз відволікатимемося і їх ловитимемо десь? Нам справою треба займатися. І повірте, за цей рік вони зовсім іншими людьми стали".

За словами Лукашенка, про це свідчать і результати соцдослідження.

"Сьогодні-завтра ми опублікуємо соціологічні дослідження: вони дуже відрізняються від тих, що були рік тому. Хоча і ті були в задовільному стані", - сказав він.

"Тому всіх цих підписантів ми повинні бачити, особливо якщо вони працюють десь "нагорі", у вертикалі влади. Але сьогодні їх там ловити і допитувати, питати з них - навіщо? Невже нічим займатися? Тим більше багато хто вже втретє перевзувся. Але тих, хто порушував закон, штовхав людей до порушення закону (у нас їх теж чимало), ось із цими ми повинні розібратися, але робити це треба акуратно, обережно, не повинно бути кампанійщини, бо ми знову перетворимося на якихось варварів. І полетять невинні голови. Тому не можна допустити перекручування, не можна шарахатися", - зазначив він.

За словами Лукашенка, потрібно займатися конкретною справою, вести за собою людей та перевіряти їх на конкретних справах.

"Спуску нікому не має бути, хто винен, хто зрадник, хто просто не наша людина. Але ще раз наголошую: це копітка, спокійна робота спеціальних органів влади", - додав він.
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Топ коментарі
+5
Правильно Лука. Разберись со всеми чтобы на Беларашке остался только ты самый умный
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16.12.2021 12:36
+4
Пора по БРСР запускать "воронки"?
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16.12.2021 12:33
+4
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16.12.2021 12:40
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Пора по БРСР запускать "воронки"?
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16.12.2021 12:33 Відповісти
они там уже вообще-то пару лет катаются.
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16.12.2021 13:11 Відповісти
бульбофюрер укольчик ранковий пропустив
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16.12.2021 12:35 Відповісти
хоча з іншої сторони
- у нас німайдан
-нє как у хохлов...

і т.д...

ну то їжте не обляпайтесь...
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16.12.2021 12:36 Відповісти
Правильно Лука. Разберись со всеми чтобы на Беларашке остался только ты самый умный
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16.12.2021 12:36 Відповісти
Параноїдна шизофренія прогресує !!)))
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16.12.2021 12:37 Відповісти
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16.12.2021 12:40 Відповісти
А теперь, представьте его слова в устах нашего "седьмого" президента.
Ведь, всё верно говорит.
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16.12.2021 12:40 Відповісти
цей кривавий покидьок-вбивця накоїть ще багато лиха допоки тітка з косою до нього завітає,нажаль...
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16.12.2021 12:42 Відповісти
Очень поддерживаю Лукашенка. И пускай не сдерживается. Пускай пропашет весь управленческий корпус и найдет всех шпионов купленых антантой, сигуранцей и японским генштабом. Не надо боятся повторить 1937 год, Александр Григорьевич. Чем раньше выкосите партаппарат тем быстрее поменяется Беларусь.
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16.12.2021 12:42 Відповісти
У Білоруссії наявність розуму є антидержавною позицією. А Порошенко казав - думай!
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16.12.2021 12:42 Відповісти
А теперь, пофантазируем.
Если Порошенко станет седьмым и будет говорить что-то подобное, ты его будешь поддерживать?
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16.12.2021 12:45 Відповісти
Лише русскагаварящіє дегенерати підтримують прізвища - розумні люди підтримують дії.
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16.12.2021 12:59 Відповісти
Значит будешь.
Значит всё верно фюрер говорит?
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16.12.2021 13:01 Відповісти
Ти хто по національності?
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16.12.2021 13:04 Відповісти
Украинец.
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16.12.2021 13:24 Відповісти
А еще Петька говорил, ГРАЖДАНСКИХ ОТСЕЧЬ. Или высечь. Уже не важно. Перед етим карманы вывернуть
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16.12.2021 12:48 Відповісти
каму ета Пєтька гаваріл - Васілію Іванавічю?
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16.12.2021 13:03 Відповісти
Лукобульбоос!!!....твоя задача чтобы вокруг тебя было побольше дурных. Работай, работай.....
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16.12.2021 12:47 Відповісти
Маленький білоруський народ,живе на територіі бідній,майже без корисних копалин...Соснові ліси,ожинник,пісок...Але населення невпинно збільшується,промисловість - станкобудівництво,машинобудівництво,спеціалізоване машинобудівництво,телевізори,холодильники,побутова техніка,легка промисловість,хімічна,харчова - все працює...Мед обслуговування,пенсіі,зарплати - все краще і вище ніж у нас...У мене у Львові в моїй поліклінніці на Хімічній пів року як згорів ренгенівський апарат...Пів року,насер-матер!І їдуть люди на Топольну в обласну,платять і стоять в чергах з переломаними руками,ногами...То якого хрєна ви при...бались до того бацьки,розберемось спочатку в себе!
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16.12.2021 12:54 Відповісти
А де краще живуть і чому - у маленькій Білорусії, чи у ще меншій Литві?
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16.12.2021 13:12 Відповісти
У белорусов не лучше, только тебе в открытую про проблемы никто говорить не будет. А раньше всем было побоку, про происходящее там узнавали из телека, и верили в сказку)))
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16.12.2021 13:39 Відповісти
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16.12.2021 12:58 Відповісти
у камрада жена белоруска. уже 3 года всем семейством в белопарашу к тёще в отпуск не ногой. жена только звонит. но говорят только о семье, погоде и кулинарии )) понятно, если даже за лайки и камменты парашебраткая сибирь там всем светит.
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16.12.2021 13:07 Відповісти
Знову взявся "перетрахівать" керівників, таки вік і хвороби беруть своє, вже нагадує того собаку, який крутиться в намаганні вкусити себе за хвіст.
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16.12.2021 13:31 Відповісти
Зачем бредни этого картофельного недомерка вообще в новости пускать?
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16.12.2021 13:37 Відповісти
Бо для 73% він Святий Лука.
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16.12.2021 13:44 Відповісти
Наш че ла век.

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16.12.2021 14:05 Відповісти
 
 