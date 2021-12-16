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Серед країн НАТО немає єдиної позиції щодо військової допомоги Україні та надання озброєнь, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Об'єднаної позиції щодо вступу України до НАТО серед 30 країн поки що немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
За словами глави держави, більшість країн НАТО підтримують Україну.
"І так само немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо в таких контрактах (про постачання зброї. - Ред.). Проте я відчуваю повну підтримку генерального секретаря, і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні.
Топ коментарі
+7 Орест Орест
показати весь коментар16.12.2021 12:33
+5 vas avas
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+4 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар16.12.2021 12:43
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Будь ласка, зачекайте...
думаю,помощь будет прямо пропорциональна накалу сопротивления агрессору..
Или ты хочешь сказать, что ДО клоуна, западное вооружение шло в Украину эшелонами?
Не на той мове стишки пишет.
Сдаётся мне, что поэт засланный.
Никому!
от сьогодні взагалі перл видав про "колег з РФ й якусь долбану форточку"...
я б от так послухав (на місці країн нато) й сказав би те саме...- дятел ти сам визначись з ким ти там воюєш й хто де агресор,повиганяй всяких щурів прокацапських,а потім пижся про якусь допомогу...
не ну пздц....призначити раніше судимого кацапа , призначити явних ворогів України, позривати всі операції спецслужб...
реально "пачєму ми нє в ната"?!
на бутылку.Пять.
В РФ провели референдум за присоединение к Японии.
99,99% проголосовали - "За".
Один "Против" - Япония.