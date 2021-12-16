Серед країн НАТО немає єдиної позиції щодо військової допомоги Україні та надання озброєнь, - Зеленський

Об'єднаної позиції щодо вступу України до НАТО серед 30 країн поки що немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За словами глави держави, більшість країн НАТО підтримують Україну.

"І так само немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо в таких контрактах (про постачання зброї. - Ред.). Проте я відчуваю повну підтримку генерального секретаря, і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні.

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