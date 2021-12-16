Україна ініціювала переговори щодо партнерства у Чорноморському регіоні. Це наш спільний інтерес, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська сторона ініціювала переговори з партнерами щодо безпеки в Чорноморському регіоні.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна є надійним партнером альянсу, який прагне поглиблювати нашу взаємодію. З огляду на це ми обговорили взаємодію та співпрацю в регіоні Чорного та Азовського морів. Україна ініціювала переговорний процес щодо партнерства у Чорноморському регіоні для підвищення заходів із довіри, збільшення кількості навчань та заходів із підготовки. Сподіваємося, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, оскільки стабільність у Чорноморському регіоні – це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.
За словами глави Української держави, під час зустрічі з генсеком НАТО також було предметно обговорено напрями взаємодії та участі України в місіях під егідою альянсу, залучення України до сил реагування та військових навчань НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
считаю , что Украина , Канада , Япония должны присоединиться к мозмущению Эрдогана.