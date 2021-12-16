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Україна ініціювала переговори щодо партнерства у Чорноморському регіоні. Це наш спільний інтерес, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна ініціювала переговори щодо партнерства у Чорноморському регіоні. Це наш спільний інтерес, - Зеленський

Українська сторона ініціювала переговори з партнерами щодо безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна є надійним партнером альянсу, який прагне поглиблювати нашу взаємодію. З огляду на це ми обговорили взаємодію та співпрацю в регіоні Чорного та Азовського морів. Україна ініціювала переговорний процес щодо партнерства у Чорноморському регіоні для підвищення заходів із довіри, збільшення кількості навчань та заходів із підготовки. Сподіваємося, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, оскільки стабільність у Чорноморському регіоні – це наш спільний інтерес", - заявив Зеленський.

За словами глави Української держави, під час зустрічі з генсеком НАТО також було предметно обговорено напрями взаємодії та участі України в місіях під егідою альянсу, залучення України до сил реагування та військових навчань НАТО.

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Автор: Ірина Дашківська
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а през Грузії приїде, а хто із Санду домовлявся -Єрмак чи Кулеба?
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16.12.2021 12:46 Відповісти
Эрдоган возмутился Советом Безопасности ООН- почему там мол заседают страны - победители во 2мв ? Ситуация сил в мире перераспределилась - есть новые мощные страны - Япония, Турция, Канада , Австралия
считаю , что Украина , Канада , Япония должны присоединиться к мозмущению Эрдогана.
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16.12.2021 12:55 Відповісти
 
 