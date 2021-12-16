Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, ро це повідомляє "Газета.ру".
Представник Кремля прокоментував публікації про те, що у тексті одного з вироків суду в Ростові-на-Дону у справі про корупцію під час постачання продовольства підтверджується присутність у регіоні військових із Росії.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вирок суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", - наголосив Пєсков.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
Будь ласка, зачекайте...
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у писькова на правду иммунитет
и факты бредням не мешают!
выпучивать глаза за столько лет
лишь только наглость позволяет
,, Грузом 200"😄
ох і брехлива алкашня 😡
Виновных в этой ошибке судей, надо думать, уже расстреляли? ))
Большой ошибкой было то, что "производители" "говорящих усов" вовремя не предохранялись.
-суддя ще 10 років тому звільнений
-7 років том покінчив життя самогубством
-5 років тому взагалі цей суд ліквідований
http://xn--90********************.xn--p1ai/64073623
Данное
продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-
ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был
организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-
ем. Также он занимался оформлением и получением необходимой сопрово-
дительной документации. За ним было закреплено несколько столовых на
территории <адрес>, в которых он должен был поддерживать ис-
полнение условий договора с АО «Минторг». В своей работе он подчинялся
непосредственно региональному управляющему Свидетель №3, именно от
последнего он получал необходимую информацию и указания. Поставки
продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по
адресу: <адрес>, периодичность поставок
1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузо-
подъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассорти-
мент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи.
Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130
млн рублей. От Свидетель №3 он на постоянной основе получал наличные
какие же они подлые, лживые, мерзкие...они, ********...
МВД, прокуратура и суд - вне политики. Доказательством этому служит данный документ.
Следователю пофиг на всякие там войны, республики и всякое такое. Он сидит и тупо, в рамках уголовного преступления в хозяйственной деятельности, записывает дословно, сказанное свидетелями и подозреваемыми, потом подшивает это к делу, передает прокурору, которого интересуют только доказательства совершения преступления, находит, передает в суд. Суд также смотрит только на то, складно ли изложено обвинение и можно ли предоставленные доказательства считать убедительными и достаточными для назначения наказания, находит достаточными, объявляет приговор и .... вуаля - решение, в своей оригинальной редакции, публикуется на сайте "Судебные решения РФ"
Эксцесс исполнителя, **** ...
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ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати москальський патріархат.