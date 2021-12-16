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Новини Політика України
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ВР (11730) Арахамія (1000) Богдан Андрій (380) Слуга народу (2544) зарплата (133)

"Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай іде на детектор і підтверджує"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає рефлексій щодо інтерв’ю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Арахамія зізнався, що вже забув, як виглядає Богдан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

"Я подивився (інтерв’ю Богдана. – Ред.) він спеціаліст широкого профілю, тому я не забиратиму його хліб. Можливо ще три години буде якихось додаткових інсайдів", - зауважив голова фракції "СН".

Коментуючи заяву Богдана про зарплати в конвертах та штрафи за не голосування для "слуг народу", Арахамія наголосив: "Нехай та людина, яка когось звинувачує йде на детектор і підтверджує, тому що я теж можу багато чого сказати, але не буду, на відміну від пана Богдана, тому що це не правильно робити з точки зору корпоративної етики. А якщо хтось бачить порушення, то пану Богдану треба не язиком балакати в ефірі, а піти і написати про це у правоохоронні органи. Він юрист і досвідчений адвокат, тому зробить це професійно і самостійно".

Він запропонував обговорювати не лише фракцію "Слуга народу", а й інші і додав, що у нього нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати інших парламентських політичних сил можуть отримувати зарплату в конвертах.

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"Я багато разів звертався у правоохоронні органи, тому знаю які правила. Вони кажуть, якщо ти подаєш заяву, то зроби це з конкретизацією – від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити. Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики, то я не звертався до правоохоронних органів. Алея звертаюся до вас, тому що ви тут постійно чергуєте, багато спілкуєтеся з усіма депутатами, точно щось додатково знайдете", - сказав Арахамія журналістам.

Нагадаємо, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.
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Топ коментарі
+11
Арахамию надо на детектор лжи, чтобы ахинею не нёс.
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16.12.2021 12:54
+9
на бутылку лучше..
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16.12.2021 12:55
+8
Зміниться влада всі один поперед одного будете підтверджувати і детектор вам не знадобиться.
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16.12.2021 12:54
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Арахамию надо на детектор лжи, чтобы ахинею не нёс.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
на бутылку лучше..
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16.12.2021 12:55 Відповісти
Детектор зламається, він скільки брехні не переробить.
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16.12.2021 12:55 Відповісти
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16.12.2021 13:04 Відповісти
Треба періменувати цей детектор на Детектор Арахамії.
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16.12.2021 13:09 Відповісти
Пропоную - на Бретектор Арахамії.
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16.12.2021 13:17 Відповісти
Зміниться влада всі один поперед одного будете підтверджувати і детектор вам не знадобиться.
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16.12.2021 12:54 Відповісти
Я в шоці! Яка зарплата?! Вони що, крім Верховної Ради перебувають по- сумісництву на роботі в ОП? Так крім викладацької ніякої іншої. Згідно КК, кримінал. Злочинці, ті, що дають, і ті, що отримують.
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16.12.2021 15:45 Відповісти
от і вискочив Пилип, пардон, "Арахамія з конопель"
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16.12.2021 12:54 Відповісти
От якраз самого арахама та усіх сн треба на детектор,хоч й без детектору все зрозуміло...
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16.12.2021 12:56 Відповісти
Не в конвертах, а в чём?
В пакетах?
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16.12.2021 12:56 Відповісти
Когда мамы - учительницы содержат взрослых трутней , то вопрос возникает - ОТКУДА НОВЫЕ ДОМА !

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16.12.2021 12:57 Відповісти
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16.12.2021 12:58 Відповісти
незнаю за гроші в конвертах, проте наркоту в конвертах перед засіданнями їм видають стовдсотково оскільки таку діч як слуги юудейського народу нести можуть наші лишньохромосомі брати з ка.цапстану
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16.12.2021 12:58 Відповісти
Так богдан і підтвердить, що ЧУВ

І любий детектор пройде, як по мастилу. А чи були факти конвертів, звідки він знає...
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16.12.2021 12:58 Відповісти
Время покажет какие документы есть у Богдана и это время на подходе.
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16.12.2021 12:59 Відповісти
дурню, подай в суд на "богдана". Тоді буде й детектор брехні. Ви ж, блаЗЄнські виродки, вже забули, як стояли в чергу до "детектора_брехні", який виявився китайською дитячою іграшкою.
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16.12.2021 13:00 Відповісти
Коли через поліграф пропустять всіх зелених то такий сценарій отримаєм що зеленський оскара отримає.
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16.12.2021 13:01 Відповісти
в коробках с ксерокса сегодня, как оццы делали ))
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16.12.2021 13:01 Відповісти
Хламідію на детектор і нехай спростовує!
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16.12.2021 13:02 Відповісти
додав, що у нього нещодавно з'явилася інформація про те, що депутати інших парламентських політичних сил можуть отримувати зарплату в конвертах Джерело: https://censor.net/ua/n3305580

о зроби це з конкретизацією - від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити Джерело: https://censor.net/ua/n3305580

Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики Джерело: https://censor.net/ua/n3305580

він не знає конкретно від кого в нього така інфа?!)))

блін,терміново верніть гогішвілі на посаду, пацанів без кокса плющить...
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16.12.2021 13:12 Відповісти
Зюзи сдают мочу в 100% лабораториях и на 100% своих полиграфах
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16.12.2021 13:14 Відповісти
Добалакається, що таки "вивалить компру" в ті органи і одночасно в ЗМІ, а знати він може чимало "цікавих" фактів. Але схоже що це буде на "десерт", перед виборами.
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16.12.2021 13:15 Відповісти
Лупоглазого выродка Арахамчика на нары!
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16.12.2021 13:21 Відповісти
До проходження на поліграфі, повинна залучатися особа, яку у чомусь звинувачують. Висновок, після проходження, повинен підтвердити або спростувати звинувачення. Я не можу зрозуміти для чого Богдану проходити детектор? Слова Арахамії повинні бути наступними: "Це наклеп, я, чи будь-яка інша особа від нашої політичної сили, на вимогу суспільства, готові для проходження перевірки на спеціалізованій апаратурі, щоб спростувати брехню.А після цього ми будемо готувати позов до суду на пана Богдана". А так - паровоз, масква, лампа ілліча...загалом, як завжди.
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16.12.2021 13:23 Відповісти
детектор это где или у кого? Как правильно?
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16.12.2021 13:28 Відповісти
пусть агрохимия идёт на электрический стул и подтверждает.
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16.12.2021 13:42 Відповісти
Тут він правий: якщо є факти - хай звертається до органів, якщо нема - то нащо було таке казати?
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16.12.2021 13:46 Відповісти
так в цьому випадку на відкриття провадження достатньо повідомлення змі.
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16.12.2021 15:49 Відповісти
Тебя обезьяна в зоопарк надо, больше толку будет.
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16.12.2021 13:56 Відповісти
Скажи, Хламидия, куда еще Богдану идти?
Тот хочет куда-то идти, но не знает направления... Ждет, пока "облизьяна зеленая" дорогу укажет...
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16.12.2021 14:21 Відповісти
 
 