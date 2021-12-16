"Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай іде на детектор і підтверджує"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає рефлексій щодо інтерв’ю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Арахамія зізнався, що вже забув, як виглядає Богдан.
"Я подивився (інтерв’ю Богдана. – Ред.) він спеціаліст широкого профілю, тому я не забиратиму його хліб. Можливо ще три години буде якихось додаткових інсайдів", - зауважив голова фракції "СН".
Коментуючи заяву Богдана про зарплати в конвертах та штрафи за не голосування для "слуг народу", Арахамія наголосив: "Нехай та людина, яка когось звинувачує йде на детектор і підтверджує, тому що я теж можу багато чого сказати, але не буду, на відміну від пана Богдана, тому що це не правильно робити з точки зору корпоративної етики. А якщо хтось бачить порушення, то пану Богдану треба не язиком балакати в ефірі, а піти і написати про це у правоохоронні органи. Він юрист і досвідчений адвокат, тому зробить це професійно і самостійно".
Він запропонував обговорювати не лише фракцію "Слуга народу", а й інші і додав, що у нього нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати інших парламентських політичних сил можуть отримувати зарплату в конвертах.
"Я багато разів звертався у правоохоронні органи, тому знаю які правила. Вони кажуть, якщо ти подаєш заяву, то зроби це з конкретизацією – від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити. Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики, то я не звертався до правоохоронних органів. Алея звертаюся до вас, тому що ви тут постійно чергуєте, багато спілкуєтеся з усіма депутатами, точно щось додатково знайдете", - сказав Арахамія журналістам.
Нагадаємо, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.
Будь ласка, зачекайте...
В пакетах?
І любий детектор пройде, як по мастилу. А чи були факти конвертів, звідки він знає...
о зроби це з конкретизацією - від кого ти це дізнався, коли, хто ще може підтвердити Джерело: https://censor.net/ua/n3305580
Враховуючи, що у мене поки що немає такої конкретики Джерело: https://censor.net/ua/n3305580
він не знає конкретно від кого в нього така інфа?!)))
блін,терміново верніть гогішвілі на посаду, пацанів без кокса плющить...
Тот хочет куда-то идти, но не знает направления... Ждет, пока "облизьяна зеленая" дорогу укажет...