Кримськотатарський орнамент Орьнек офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це у Telegram повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі. Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

"Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", - підсумував міністр.

Також читайте: Україну обрали в Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту