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Кримськотатарський орнамент Орьнек офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кримськотатарський орнамент Орьнек офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це у Telegram повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально щойно це рішення прийняли на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі. Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

"Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", - підсумував міністр.

Також читайте: Україну обрали в Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

Автор: Богдан Гуньковський
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16.12.2021 13:00 Відповісти
а я хочу вишиванку з орнаментом Орнек. для мене - людини з півдня - чомусь знайомі ці орнаменти.
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16.12.2021 13:50 Відповісти
Ничего себе, мир перевернулся: министр культуры Ткаченко благодарит Евгения Нищука.
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16.12.2021 13:00 Відповісти
Кримськотатарський орнамент внесли до світової спадщини...Це величезна перемога України,яку неможливо переоцінити...Лишається тільки спитати,перемога над ким і шо ми того маємо...
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16.12.2021 13:08 Відповісти
це частина нашої культури і ми її росповсюджуємо по світу, а перемога в тому, що нам вдалося познайомити ще більше людей з нашим культурним спадком...
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16.12.2021 13:32 Відповісти
Це перемога над кремлем.
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16.12.2021 15:18 Відповісти
Eto horosho, vedj jesli oni popali pod vlijanije srusnji, to eto beda. Rasseiskije merzavci unichtozhili boleje 50 nacionaljnostei i ih kuljturi. Tak chto jesli dobilis hotj kakoi podderzhki i vnimanije v mire, to eto pljus po ljubomu. Tak chto mogu toljko skazatj - horoshaja rabota no predstoit jeshcho ochenj mnogo v peredi.
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16.12.2021 13:36 Відповісти
Крымско-татарский орнамент зафиксирован. Если есть орнамент - есть народ. Есть народ - есть и его земля. И эта земля - нероссийский Крым.
Кремль макнули. Вот что с этого Украине. То есть нам.
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16.12.2021 14:15 Відповісти
 
 