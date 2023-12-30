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Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та дощ, а з вівторка до країни увірветься арктичний холод, - синоптик. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україну йде холодне арктичне повітря, яке принесе з собою морози.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталка Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятниця в Україні буде з опадами - періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем. 

Вітер північний, північно-західний, помірний, у західних областях завтра може задувати до штормового - обережно під балконами, білбордами та великими деревами! Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла", - наисала вона.

Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та дощ, а з вівторка до країни увірветься арктичний холод, - синоптик 01

Також синоптик повідомила, що у Києві завтра, 17-го грудня, політає мокрий сніг або "просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність": "Стовпчики термометрів крутитимуться поблизу 0-3 градусів тепла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики попереджають про погіршення погоди: майже по всій Україні - мокрий сніг, дощ, ожеледиця

Водночас, за словами Діденко, з вівторка, з 21-го грудня, якраз напередодні найдовшої ночі та невидимого, але реального повороту на весну, в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.

"Приходить час, коли маски не дратуватимуть більшість громадян, а захищатимуть носа від холодного повітря", - додала вона.

Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та дощ, а з вівторка до країни увірветься арктичний холод, - синоптик 02
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Топ коментарі
+3
Ну вот и посмотрим как зеко***** подготовилась к отопительному сезону
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16.12.2021 13:15
+1
В спам ублюдка не читая.
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16.12.2021 15:12
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Ну вот и посмотрим как зеко***** подготовилась к отопительному сезону
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16.12.2021 13:15 Відповісти
то-то на наступну енделю заплановано стыльки "планових ремонтов линий енергозабеспечення - з 0:00 до 23:59"
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16.12.2021 13:48 Відповісти
У тебя беда! Скоро Новый год, а ничего ещё не случилось...Бяда!
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16.12.2021 14:14 Відповісти
Ты, кацап, лучше себе ачко вазелином попшикай и мушку на своём карабине не забудь спилять...
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16.12.2021 14:13 Відповісти
Ага, ага... Но про мушку не забудь, коцаб...
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16.12.2021 14:27 Відповісти
Помни про мушку, казламордый...
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16.12.2021 14:38 Відповісти
В спам ублюдка не читая.
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16.12.2021 15:12 Відповісти
Хоч би до 25 грудня протримався циклон , щоб Різдво в Україні було сніжне та морозяне .
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16.12.2021 13:38 Відповісти
Нарешті зима прийде!
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16.12.2021 13:54 Відповісти
Ну да, скорее бы мороз, плачу за газ 36 грн за куб, весёлого Рождества...
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16.12.2021 14:11 Відповісти
А я почему-то 8....
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16.12.2021 14:15 Відповісти
Дома я тоже 8, а на работе 36, и никто не спрашивает, топить или нет, просто приносят бумажку с четырехзначными цифрами, плати или выметайся.
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16.12.2021 14:20 Відповісти
На работе.... А ты знаешь, что газ в Европе по $1500? Так ты ещё и дёшево платишь!
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16.12.2021 14:22 Відповісти
 
 