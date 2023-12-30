Найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та дощ, а з вівторка до країни увірветься арктичний холод, - синоптик. КАРТА

В Україну йде холодне арктичне повітря, яке принесе з собою морози.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталка Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятниця в Україні буде з опадами - періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у західних областях завтра може задувати до штормового - обережно під балконами, білбордами та великими деревами! Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1 морозу до 3 тепла", - наисала вона.







Також синоптик повідомила, що у Києві завтра, 17-го грудня, політає мокрий сніг або "просто сяде товстою шапкою щільна волога хмарність": "Стовпчики термометрів крутитимуться поблизу 0-3 градусів тепла".

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Водночас, за словами Діденко, з вівторка, з 21-го грудня, якраз напередодні найдовшої ночі та невидимого, але реального повороту на весну, в Україну прорветься холодне арктичне повітря із морозами.

"Приходить час, коли маски не дратуватимуть більшість громадян, а захищатимуть носа від холодного повітря", - додала вона.





