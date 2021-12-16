УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14316 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Оборона
292 6
війна (56406) ВР (11730) Арахамія (1000) Держоборонзамовлення (53)

Електронний реєстр оборонних закупівель запрацює у повному обсязі з середини січня: ще не вистачає двох документів від Кабміну, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Електронний реєстр оборонних закупівель запрацює у повному обсязі з середини січня: ще не вистачає двох документів від Кабміну, -

Комітет Верховної Ради з питань нацбезбеки працює над Державним оборонним замовленням на наступний рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.

"Там дуже багато речей, які потрібно робити, наприклад, оперативні зміни. Електронний реєстр прийнятий, але ще не вистачає два додаткових бюрократичних документа від Кабінету Міністрів. Це буде вирішено в січні. Він з середини січня запрацює в повному обсязі, як це передбачено законом про оборонні закупівлі", - зауважив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

За словами Арахамії, закон про оборонні закупівлі разом з електронним реєстром змінять "багато правил гри" на ринку.

"Тоді армія матиме можливість гнучкіше обирати продукти та сервіс, які їм потрібні", - наголосив керівник фракції "СН".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізно всрались хоч по вашим словам і не вперше .
показати весь коментар
16.12.2021 13:25 Відповісти
розуму у вас не вистачає...країна 8-й рік в стані війни...
показати весь коментар
16.12.2021 13:28 Відповісти
Ума и совести у вас не хватает, а не двух документов.
показати весь коментар
16.12.2021 13:31 Відповісти
Спробуй "не обісратись ще раз".
показати весь коментар
16.12.2021 13:44 Відповісти
а їх і не буде цих двох бюрократичних документів. два роки не було, то і ще два потерплять. А то перед Путіним обсиратися якось невдобно. Там брезентові палатки потрібно включити та кирзові чоботи. Та нгалагодити випуск ватяних тілогреєчек та шароварів
показати весь коментар
16.12.2021 14:07 Відповісти
С-ка ... Ніяк не можу зрозуміти ... Може вони ще карти військових об*єктів у відкритий доступ повикладають ??7
показати весь коментар
16.12.2021 14:08 Відповісти
 
 