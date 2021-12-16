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газ (2589) ТЕС (219) енергетика (1649) вугілля (623) Центренерго (106) опалювальний сезон (548) Теплокомуненерго (117)

Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за останні роки: влада розраховує на теплу погоду, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за останні роки: влада розраховує на теплу погоду, - ЗМІ

Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за всі останні роки і влада сподівається лише на теплу зиму.

Про це йдеться у статті "Дзеркала Тижня", передає Цензор.НЕТ.

 "На станціях мало вугілля, у сховищах мало газу, і все це майже нікого не турбує. Такої провальної підготовки до зими майже на всіх рівнях ніколи не було. Як і такого байдужого ставлення до цього. "Будь що буде, — вирішила влада, — може, проскочимо!", - йдеться у статті.

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Видання зазначає, що за умови низьких температур взимку, енергосистема країни не впорається з навантаженнями.

"Президент любить добрі новини, не варто його засмучувати. Та й навіщо? Надворі тепло! За вікном — дощ, ялинки, гірлянди та передчуття свят. Зрозуміло, що за серйозної зими енергосистема ляже, але м'яку зиму можемо і проскочити. Оскільки міняти щось вже пізно, то, власне, нема чого й хвилюватися", - йдеться у статті.

Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021-2022 року Україна увійшла з рекордно низькими запасами вугілля та газу. На складах ТЕС знаходилося 500 тис. т вугілля при необхідних 2,6 млн тонн, у сховищах 18,8 млрд м3 газу проти 28,7 млрд м3 роком раніше.
На державній ТЕС "Центренерго" з вересня працює мінімально можлива кількість обладнання.
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Топ коментарі
+10
У власти клоуны и дилетаты.
Ожидать другого не приходится.......
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16.12.2021 13:49
+7
я бы на их месте подстраховался и президентским указом отменил наступление Зимы
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16.12.2021 14:02
+6
и это будет легко - малоросьня от любого ветра колышется...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
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16.12.2021 13:47
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це в кращому випадку...бо в гіршому - цілеспрямована політика щоб під час повної Ж просунути капітуляцію перед кацапстаном(
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16.12.2021 13:37 Відповісти
и это будет легко - малоросьня от любого ветра колышется...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
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16.12.2021 13:47 Відповісти
Це підготовка до обгрунтованої капітуляції. Не треба ілюзій.
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16.12.2021 14:07 Відповісти
ГАЗ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ, ВМЕСТО УГЛЯ, КОТОРОГО НЕТ?
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1






Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом…

Прочел, что наше министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля.

Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях.

Об этом написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают дыбом вставать.

- Дефицит угля: в государственной компании «Центрэнерго» простаивают 20 из 23 блоков ТЭС - эксперт

Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.

Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута.

Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы.

Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.

В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно - достаточно посмотреть на госбюджет.

В-четвертых и в главных, использование газа вместо угля - это верный способ обанкротить страну.

Потому что сейчас цены на газ дошли до 1500 долларов за тысячу кубов.

Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок.

- «Прикрутят всем»: как украинцы будут выживать без угля и электроэнергии

Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики - худший сценарий.

Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился.

Любым образом.
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16.12.2021 13:43 Відповісти
Ага, починаючи з ночі на вівторок. -9 і понеслось.
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16.12.2021 13:45 Відповісти
нас согреет любовь к ВОЖДЮ! Любим тебя, наш Вольдемарчик!
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16.12.2021 13:48 Відповісти
У власти клоуны и дилетаты.
Ожидать другого не приходится.......
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16.12.2021 13:49 Відповісти
со следующей недели метеослужбы Европы и США обещают минус 20 в Центральной Европе (и в Украине соответственно тоже).
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16.12.2021 13:54 Відповісти
чет не наблюдаю в прогнозах такого ужаса..
вот метео США
https://weather.com/uk-UA/weather/tenday/l/d198c31dca17aa9ac8e4ff2e4dbdb48e4ca8c01f0fd1369998f0a09f53ef0b1d
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16.12.2021 13:58 Відповісти
И минус десять хватит с головой, если постоит недельку другую такой небольшой морозец. И не надо ужасы типа Послезавтра.
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16.12.2021 17:07 Відповісти
Наріду сподобається! Посидять кілька місяців у холоді, скільки тої зими.
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16.12.2021 13:56 Відповісти
А тебе? Или ты не народ?
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16.12.2021 14:10 Відповісти
А я - порохобот у доміку.
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16.12.2021 14:15 Відповісти
я бы на их месте подстраховался и президентским указом отменил наступление Зимы
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16.12.2021 14:02 Відповісти
Куда уже хуже?
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16.12.2021 14:03 Відповісти
Таких руководителей в энергетики надо....
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16.12.2021 14:09 Відповісти
Новорічна ялинка 2022.
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16.12.2021 15:00 Відповісти
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались...
висеть...
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16.12.2021 17:30 Відповісти
Ну когда же наступит эта зрада, когда? Мочи нет терпеть! А оно всё никак...
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16.12.2021 14:19 Відповісти
фигня усе, путен напуган, лаборатории нквд ликвидированы, некому боле гнать в сторону украины гас, снег и холод
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16.12.2021 14:30 Відповісти
Це Київ, на сході значно холодніше

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16.12.2021 14:37 Відповісти
А что там готовиться?
Поднял цены за то, что уже есть - и готово.
Например, с 01.01.2022 для нежилых помещений 7 000 грн./Гкал. (с НДС??) Было 2 300 грн.
Это же ждет для населения с 01.09.2022г.
А если сделают газ для теплосетей 1300Евро, как в Европе?
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16.12.2021 14:48 Відповісти
всегда в квартире было жарко даже, прикручивали немного, сейчас же батареи еле-еле тепленькие и то (внезависимости от температуры за бортом) да и те включили буквально недавно.... крутим обогреватель сутками ибо дети мерзнут! за свет уже страшно заходить смотреть счета.. давно перевалило за тысячу
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Кто может требовать с ахметки,бени ,порошенок?Они стригут барыши ,а Зе их должен снабжать ахметкиным углем,ветром ,игазом и тд.?.У нас щас полная децентрализация от ОТГ до Киева.Кто может указать Кличку ? Кто может призаставитьб сдать метро или мосты?.Или харьковского мера,почитателя Жоры-душегуба и кремлевского бомбилы?Всем хочется бузить и ни за что не отвечать.Тот же Садовый!.
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16.12.2021 17:14 Відповісти
 
 