Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за останні роки: влада розраховує на теплу погоду, - ЗМІ
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Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за всі останні роки і влада сподівається лише на теплу зиму.
Про це йдеться у статті "Дзеркала Тижня", передає Цензор.НЕТ.
"На станціях мало вугілля, у сховищах мало газу, і все це майже нікого не турбує. Такої провальної підготовки до зими майже на всіх рівнях ніколи не було. Як і такого байдужого ставлення до цього. "Будь що буде, — вирішила влада, — може, проскочимо!", - йдеться у статті.
Видання зазначає, що за умови низьких температур взимку, енергосистема країни не впорається з навантаженнями.
"Президент любить добрі новини, не варто його засмучувати. Та й навіщо? Надворі тепло! За вікном — дощ, ялинки, гірлянди та передчуття свят. Зрозуміло, що за серйозної зими енергосистема ляже, але м'яку зиму можемо і проскочити. Оскільки міняти щось вже пізно, то, власне, нема чого й хвилюватися", - йдеться у статті.
Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021-2022 року Україна увійшла з рекордно низькими запасами вугілля та газу. На складах ТЕС знаходилося 500 тис. т вугілля при необхідних 2,6 млн тонн, у сховищах 18,8 млрд м3 газу проти 28,7 млрд м3 роком раніше.
На державній ТЕС "Центренерго" з вересня працює мінімально можлива кількість обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом…
Прочел, что наше министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля.
Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях.
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают дыбом вставать.
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Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.
Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута.
Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы.
Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.
В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно - достаточно посмотреть на госбюджет.
В-четвертых и в главных, использование газа вместо угля - это верный способ обанкротить страну.
Потому что сейчас цены на газ дошли до 1500 долларов за тысячу кубов.
Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок.
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Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики - худший сценарий.
Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился.
Любым образом.
Ожидать другого не приходится.......
вот метео США
https://weather.com/uk-UA/weather/tenday/l/d198c31dca17aa9ac8e4ff2e4dbdb48e4ca8c01f0fd1369998f0a09f53ef0b1d
нам повредил электросеть
и только клоуны остались...
висеть...
Поднял цены за то, что уже есть - и готово.
Например, с 01.01.2022 для нежилых помещений 7 000 грн./Гкал. (с НДС??) Было 2 300 грн.
Это же ждет для населения с 01.09.2022г.
А если сделают газ для теплосетей 1300Евро, как в Европе?