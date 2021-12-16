Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за останні роки: влада розраховує на теплу погоду, - ЗМІ

Підготовка до опалювального сезону 2021-2022 років виявилася найгіршою за всі останні роки і влада сподівається лише на теплу зиму.

Про це йдеться у статті "Дзеркала Тижня", передає Цензор.НЕТ.

"На станціях мало вугілля, у сховищах мало газу, і все це майже нікого не турбує. Такої провальної підготовки до зими майже на всіх рівнях ніколи не було. Як і такого байдужого ставлення до цього. "Будь що буде, — вирішила влада, — може, проскочимо!", - йдеться у статті.

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Видання зазначає, що за умови низьких температур взимку, енергосистема країни не впорається з навантаженнями.

"Президент любить добрі новини, не варто його засмучувати. Та й навіщо? Надворі тепло! За вікном — дощ, ялинки, гірлянди та передчуття свят. Зрозуміло, що за серйозної зими енергосистема ляже, але м'яку зиму можемо і проскочити. Оскільки міняти щось вже пізно, то, власне, нема чого й хвилюватися", - йдеться у статті.

Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021-2022 року Україна увійшла з рекордно низькими запасами вугілля та газу. На складах ТЕС знаходилося 500 тис. т вугілля при необхідних 2,6 млн тонн, у сховищах 18,8 млрд м3 газу проти 28,7 млрд м3 роком раніше.

На державній ТЕС "Центренерго" з вересня працює мінімально можлива кількість обладнання.