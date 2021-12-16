УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14316 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
4 782 36
аграрії (181) Укрзалізниця (2038) вагони (150)

Через загострення операційних проблем "Укрзалізниці" вагони стоять кинуті, а з них крадуть вантажі, - аграрії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Через загострення операційних проблем

Через хронічні проблеми "Укрзалізниці" ситуація з перевезеннями залізницею значно погіршилася – оборотність вагонів зросла і вантажі довго простоюють у дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

"Ми маємо локомотивний парк, зношений на 96%. І кладку локомотивів. Ми маємо невирішені проблеми самої інфраструктури – приблизно 35% колій, принаймі, на літо цього року, вимагали капітального ремонту чи реконструкції. Ми маємо вузькі горлечка в портах, тому що там пропускна спроможність колій є недостатньою. Порти можуть вантажити більше, ніж можна ввезти! І ніхто цим не займається", – розповів Соколов.

Він наголосив: через постійне відкладання реформи "Укрзалізниці" з кожним роком проблеми з перевезеннями зростають, і зараз ситуація стає критичною. При тому, що тарифи на перевезення вантажів "Укрзалізниця" постійно підвищує.

"Якщо все валитиметься і росте вантажообіг? Буде відбувається те, що відбувається, коли зростають терміни оборотності вагонів. І, давайте називати речі своїми іменами: коли там деякі вагони просто стоять кинуті без локомотивів, то з них крадуть продукцію – зерно, олію, паливо тощо. Якщо стоять ці вагони десь у степу? Звичайно, крадуть", – пояснив Соколов.

Раніше в ЦТС повідомили, що останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці значно зріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, і наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з обігом вагонів погіршилася, через це вугільна галузь зазнає збитків, – експерт

Раніше заступник голови профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в "Укрзалізниці" вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі і ще більше погіршити ситуацію.

У свою чергу гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що" Укрзалізниця " використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
ситуация в укрзализнице ухудшилась...а зарплаты у випов на ней - улучшились)))
прямо мистика какая-то (да, серлещ?))))
показати весь коментар
16.12.2021 14:08
+2
Придумываете!!! У них уже Новый Год подарков на 35 млн.грн купили, а вы лезите со своими вагонами!!! Идите в ж...пу!!!! У них праздник!!
показати весь коментар
16.12.2021 14:56
+1
А не пробовали заняться претензионной работой.
А так фактов нет, Все ложь.
С радостью помогу оформить все указанные вами факты и получите деньги.
Перевозчик полностью несёт отв. за груз, и за сроки доставки.
показати весь коментар
16.12.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
90-ті повернулися.
показати весь коментар
16.12.2021 13:49 Відповісти
Це країна зе-мєчти
показати весь коментар
16.12.2021 14:17 Відповісти
Они на УЗ и не пропадали. Теперь просто усугубилось. А того гляди и грабить начнут сами поезда. А чего нет? Дикий Запад
показати весь коментар
17.12.2021 00:12 Відповісти
ситуация в укрзализнице ухудшилась...а зарплаты у випов на ней - улучшились)))
прямо мистика какая-то (да, серлещ?))))
показати весь коментар
16.12.2021 14:08 Відповісти
Правильно, потому что если платить мало, то станет ещё хуже. А так всё стараниями Сирожи и держится, сугубо на его энтузиазме, который нужно подпитывать зарплатой
показати весь коментар
17.12.2021 15:41 Відповісти
Мы имеем, вернее не имеем куча проблем. Мы имеем в виду "точней"
показати весь коментар
16.12.2021 14:10 Відповісти
Як так? Бородата баба Сірьожа Лєщенко ж навів порядок. Чи навпаки?
показати весь коментар
16.12.2021 14:12 Відповісти
Навёл! И даже получил за это солидную зарплату! А все, кто не согласен, злыдни, завистники и жулики!
показати весь коментар
17.12.2021 00:13 Відповісти
для того, что бы найти и поставить вагон под загрузку, всегда нужно было давать взятку...
думаю, что сейчас схему модернизировали и уже нужно давать взятку, что бы вагон доехал до пункта назначения...
те, кто работал с УЗ, прекрасно понимают о чем идет речь
показати весь коментар
16.12.2021 14:18 Відповісти
Все зерновозы парка УЗ сейчас распределяются посредством проведения аукционов на Прозорро.
показати весь коментар
16.12.2021 15:52 Відповісти
А должны были автоматической системой распределения, которая позволила бы устранить коррупционный момент
показати весь коментар
17.12.2021 15:43 Відповісти
Вы не в теме. Автоматизированная система распределения вагонов запускалась лет 7 назад и привела к дикой коррупции в вопросе распределения подвижного состава.
показати весь коментар
21.12.2021 11:06 Відповісти
Там надо ещё денег давать, чтоб груз дошёл в целости и сохранности, что опять же не гарантируется
показати весь коментар
17.12.2021 15:44 Відповісти
щас зеля руками развдет, коксу понюхает, и усе станет на свои места
показати весь коментар
16.12.2021 14:27 Відповісти
Нові "старі" ключові особи УЗ , які змінюються кожен місяць не мають жодного розуміння щодо управління рухом, а ті професійні кадри ,які поки ще працюють ,не мають змоги стратегічно вплинути на ситуацію от і маємо лебідь рак та щуку
показати весь коментар
16.12.2021 14:34 Відповісти
Московские зеленые кроты массово разваливают Украину!
показати весь коментар
16.12.2021 14:52 Відповісти
Разве только московские? Тут уже столько подвидов и разновидностей наплодилось, что просто рябит от разнообразия. Многие хотят таким богатеньким пирогом полакомиться. Недр и ресурсов скопилось множество, как вроде-бы 30 лет для кого-то хранили.)))
показати весь коментар
17.12.2021 19:19 Відповісти
Придумываете!!! У них уже Новый Год подарков на 35 млн.грн купили, а вы лезите со своими вагонами!!! Идите в ж...пу!!!! У них праздник!!
показати весь коментар
16.12.2021 14:56 Відповісти
У некоторых их УЗ праздник пожизненный, учитывая их ЗП
показати весь коментар
17.12.2021 14:19 Відповісти
В ноябре УЗ вывезла в направлении морпортов 4 миллиона тонн зерна (пшеница, кукуруза и пр.).
Сейчас, среднесуточная погрузка зерновых составляет 115-120 тысяч тонн.
показати весь коментар
16.12.2021 15:50 Відповісти
Это вы к чему такую статистику привели? Про очередной рекордный урожай зерновых мы слышали от премьера. Видимо нам снова стоит готовиться к подорожанию хлеба? Значит завтра начинаем соль со спичками покупать.)))
показати весь коментар
17.12.2021 19:17 Відповісти
Просто написал об объемах перевозок. И это только зерновые.
https://uz-cargo.com/
Вот по этому адресу анонсируются видеоконференции в зуме с участием представителей коммерческого отдела УЗ, интересно бывает послушать.
показати весь коментар
21.12.2021 11:10 Відповісти
А не пробовали заняться претензионной работой.
А так фактов нет, Все ложь.
С радостью помогу оформить все указанные вами факты и получите деньги.
Перевозчик полностью несёт отв. за груз, и за сроки доставки.
показати весь коментар
16.12.2021 16:54 Відповісти
Если пломба на месте, то перевозчик разводит руками, однако с вагонами-хоперами всё не так просто. На УЗ постоянно воруют грузы и никто за это ответственности не несёт. А уж по срокам доставки тем более. Как можно бороться с монополистом? Уйти ж от них некуда
показати весь коментар
17.12.2021 00:09 Відповісти
перевозчик УЗ самый плохой компаньон для бизнеса они всегда опаздывают, постоянные проблемы, товар довозят испорченным, это жесть
показати весь коментар
17.12.2021 09:47 Відповісти
Что значит испорченным?
показати весь коментар
21.12.2021 11:11 Відповісти
А чо переживать? Они и когда вагоны не стоят, всё равно с них воруют. Ссыпают зерно, а потом говорят, типа пломба стоит, ничего не знаем. Зато автоматы они когда-то закупали. От кого? От самих себя?
показати весь коментар
17.12.2021 00:08 Відповісти
Вы про какие автоматы вспомнили? Случайно не про игорные? Тогда понятно почему они первым делом игорный бизнес легализовали, а Восток страны и подождать может.)))
показати весь коментар
17.12.2021 19:14 Відповісти
а что ж тут удивительного? вы думали если УЗ поднимут тарифы сразу научатся работать по новому? никогда этого не случится, коррупция правит компанией
показати весь коментар
17.12.2021 09:45 Відповісти
Да думаю, что у УЗ уже куча своих схем для заработков. Сами придумывают вот это вот все...
показати весь коментар
17.12.2021 14:14 Відповісти
Нормальная тема. А почему так? А потому что УЗ ничего предъявить нельзя, уйти нельзя, все вынуждены пользоваться их услугами. Надо бы ещё тарифы поднять на перевозку грузов, а то мало.
показати весь коментар
17.12.2021 15:40 Відповісти
С 01.01.22 на определенные классы грузов поднимают.
показати весь коментар
21.12.2021 11:12 Відповісти
Новый набсовет вот соберется после Старого Нового года и сразу все проблемы разрешатся. Правда вопрос в какую сторону? Судя по тенденции "работы" папереднего, хорошего не предвидится.)))
показати весь коментар
17.12.2021 19:11 Відповісти
Курс на развал и приватизацию УЗ взят был еще при Кирпе, Кирпа начал этот процесс. А Зеленая шмаркля всего лишь продолжает.
показати весь коментар
21.12.2021 11:13 Відповісти
 
 