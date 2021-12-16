Через загострення операційних проблем "Укрзалізниці" вагони стоять кинуті, а з них крадуть вантажі, - аграрії
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Через хронічні проблеми "Укрзалізниці" ситуація з перевезеннями залізницею значно погіршилася – оборотність вагонів зросла і вантажі довго простоюють у дорозі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.
"Ми маємо локомотивний парк, зношений на 96%. І кладку локомотивів. Ми маємо невирішені проблеми самої інфраструктури – приблизно 35% колій, принаймі, на літо цього року, вимагали капітального ремонту чи реконструкції. Ми маємо вузькі горлечка в портах, тому що там пропускна спроможність колій є недостатньою. Порти можуть вантажити більше, ніж можна ввезти! І ніхто цим не займається", – розповів Соколов.
Він наголосив: через постійне відкладання реформи "Укрзалізниці" з кожним роком проблеми з перевезеннями зростають, і зараз ситуація стає критичною. При тому, що тарифи на перевезення вантажів "Укрзалізниця" постійно підвищує.
"Якщо все валитиметься і росте вантажообіг? Буде відбувається те, що відбувається, коли зростають терміни оборотності вагонів. І, давайте називати речі своїми іменами: коли там деякі вагони просто стоять кинуті без локомотивів, то з них крадуть продукцію – зерно, олію, паливо тощо. Якщо стоять ці вагони десь у степу? Звичайно, крадуть", – пояснив Соколов.
Раніше в ЦТС повідомили, що останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці значно зріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, і наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії, а також інвестицій у модернізацію інфраструктури.
Раніше заступник голови профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в "Укрзалізниці" вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі і ще більше погіршити ситуацію.
У свою чергу гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що" Укрзалізниця " використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.
Будь ласка, зачекайте...
прямо мистика какая-то (да, серлещ?))))
думаю, что сейчас схему модернизировали и уже нужно давать взятку, что бы вагон доехал до пункта назначения...
те, кто работал с УЗ, прекрасно понимают о чем идет речь
Сейчас, среднесуточная погрузка зерновых составляет 115-120 тысяч тонн.
https://uz-cargo.com/
Вот по этому адресу анонсируются видеоконференции в зуме с участием представителей коммерческого отдела УЗ, интересно бывает послушать.
А так фактов нет, Все ложь.
С радостью помогу оформить все указанные вами факты и получите деньги.
Перевозчик полностью несёт отв. за груз, и за сроки доставки.