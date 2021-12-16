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"Укрзалізниця" закупила новорічних подарунків на 35 млн грн: Держаудитслужба виявила порушення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держаудитслужба за результатами моніторингу закупівель "Укрзалізницею" новорічних подарунків на загальну суму біля 35 млн грн виявила порушення законодавства та вимагає притягнути винних до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на "ZN.ua", про це йдеться у відповідному висновку Служби.

"З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму їх усунення… Держаудитслужба зобов’язує здійснити заходи направлені на недопущення встановлених порушень у подальшому, зокрема шляхом притягнення до відповідальності осіб, якими допущено порушення", - йдеться в повідомленні.

Три аукціони на постачання новорічних подарунків для залізничників були проведені 22 листопада 2021 року філією "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Українська залізниця". Переможцями стали три фірми: ТОВ "Світ трейдер", ТОВ "Лідер-трейдинг", ТОВ "ДП Транс техно постач". За три дні до аукціону, 19 листопада, Держаудитслужба розпочала моніторинг процедури даних закупівель.

Зокрема, згідно документу державних аудиторів, тендерна документація була складена не у відповідності до вимог закону, а також Укрзалізниця не надала запитувану інформацію, у тому числі щодо формування очікуваної ціни подарунків та необхідності здійснення такої закупівлі.

Видання зазначає, що керівником підрозділу Укразізниці, що здійснює закупівлю новорічних подарунків "Центр сервісного забезпечення" є Анна Бандурко, яка раніше підписала листа про зупинення конкурсу на пошук постійного голови правління Укрзалізниці.

Також читайте: Під час перевірки бюджету Кривого Рогу та роботи міськради виявили порушень на 27 млрд грн, - Держаудітслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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16.12.2021 13:42 Відповісти
"Укрзалізниця" це поняття дуже загальне...Треба писати так - конкретні люди з конкретними призвіщами взяли на новорічні подарунки тридцять п"ять мільйонів...З них тридцять мільйонів вони потратили на власне подарунки,а п"ять мільйонів взяли собі теж як новорічний подарунок...Зараз вони думають,скільки взяти і з тих,що куплені за тридцять...
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16.12.2021 13:43 Відповісти
да я подскажу) совет директоров,и иже с ними,по ляму и получат,ну не лукавя градация будет,решаламбольше,тупо подпись поставить тем меньше
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16.12.2021 17:46 Відповісти
а при чому тут Лещенко?
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16.12.2021 13:44 Відповісти
Уже ні до чого. Лєщенка відправили на підвищення. Тепер він курує роботу ботоферми ;ЗЕ!диджитал;.
І до речі, ганяє ;позитивних блогерів; значно дужче ніж ганяв Подоляк.
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16.12.2021 16:29 Відповісти
шаріки фонаріки і флажкі?
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16.12.2021 13:45 Відповісти
кальяны, айкосы и сосульки ))))
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16.12.2021 14:22 Відповісти
сосульки?
цікаво
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16.12.2021 14:48 Відповісти
вот это у кого то свято наближаеться я понимаю
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16.12.2021 14:01 Відповісти
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16.12.2021 14:16 Відповісти
шото снегурки сильно подорожали, надо у барадатого анал-табу узнать свежие расценки
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16.12.2021 14:18 Відповісти
фигня усе, интересно, шо зеле санта-клаус на новый год подарин - тонну кокаина, але тонну мфетамина?
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16.12.2021 14:25 Відповісти
И никакой дискриминации, закупили и все, гуляем братва.
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16.12.2021 14:44 Відповісти
 
 