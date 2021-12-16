Шефір працює першим помічником Зеленського на громадських засадах: присягу держслужбовця не приймав, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сергій Шефір працює першим помічником президента України на громадських засадах без оформлення трудових відносин із Офісом Президента.
Про це йдеться у публікації Українських Новин з посиланням на відповідь ОП на запит агентства, передає Цензор.НЕТ.
"У трудових відносинах з Офісом Президента України С.Шефір не перебуває, посадові обов'язки виконує на громадських засадах", - йдеться у документі.
Відповідно до Положення про Офіс Президента, затвердженого указом президента №436 від 25 червня 2019 року, перший помічник президента координує роботу Кабінету Президента та бере участь у здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності Президента, взаємодії з державними органами, підприємствами та організаціями, розробленні та погодженні поточного та перспективного графіка президента, а також у візуванні документів, що подаються на розгляд президенту.
При цьому згідно з відповіддю ОП, присягу державного службовця Шефір не приймав, оскільки не є таким.
Також ОП відповідає, що, незважаючи на те, що Шефір виконує обов'язки першого помічника без офіційного оформлення трудових відносин, ця посада не є вакантною.
Як повідомлялося, Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. Шефір разом із Зеленським був співвласником компанії "95 квартал". При цьому сам Шефір в інтерв'ю журналістам визнавав, що після призначення продовжив працювати з "95 кварталом".
"Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Жодних справ, які б викликали агресію, я не вів", - сказав Шефір після замаху на себе у вересні 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Вспомнился почему-то Тарас Григорьевич которого власти "любят" только на словах, да и то уже стараются избегать его упоминать:
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
16 грудня, 13:06
это что бы за каждый подсрачник этим тварям можно было человека посадить.
Побачимо як далі буде українство захищатися. І яка буде реакція влади.
Он наверное ещё и доплачивает из своего кармана в ОПУ за свою "работу"?
Ааааа, понял, ему наверное "болить" за Украину!
Где вы встречали разного рода шефиров с таким набором качеств?
ну, як, ну не сам він, а його водій...
та і взагалі, чьо *********?!!
добрых слов нет
2. Одразу "зливаюсь" - поняття не маю, як це "обіграти". У світі розвідок, спецслужб ніколи не перебував.
3. Його роботою на розвідку можна пояснити безалаберне призначення на посаду замміністра.
Это не безалаберное назначение на должность - это вседозволенность, и если бы это ...швили сидело себе спокойно не выскакивая как чёрт из табакерки, журналисты и палец о палец не ударили б, что печально. Журналистов у нас НЕТ - есть журношлюхи. Ведь они знают кого сватают на те или иные должности в министрествах, не кулуарно его назначали, выносили на голосование в КМ и ... "ТИШИНА, и мертвые с косами стоят."
А тут вдруг проявили рвение, вожжа под хвост попала.
Знай эти делки, что вся подноготная откроется перед голосованием, его и не сватали б на эту должность.
И СБУ по другому относилось бы к выполнению своих обязанностей.
А сейчас, что "Сняли дело закрыто" ? Так что ли? Ни одна зеленая тварь не пострадала?
Зеленые, в силу скудости ума, забыли в каком веке мы живем, и найти информацию по человеку можно в открытых источниках.
Ви ж не забувайте, що у ВР монобільшість. Була. І поки що є.
Для потреб ГРУ, СБУ могло "спростити" перевірку і дати погодження.
То есть, несмотря на большие достижения в формировании гражданского общества все еще много косяков. Хотя с другой стороны "Быстро только кошки рождаются", а времени курятник нам и не даст.
гостайна - це політ змарнілої мухи зе-зе на відпочинок
Советует поставить всем РРО, поднять тарифы и цены, брать на госслужбу уголовников или помогает носить бабло и кокс !?
Як і Єрмак (Козир), про якого вже дві кликухи наводили.