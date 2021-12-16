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Шефір працює першим помічником Зеленського на громадських засадах: присягу держслужбовця не приймав, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шефір працює першим помічником Зеленського на громадських засадах: присягу держслужбовця не приймав, - ОП

Сергій Шефір працює першим помічником президента України на громадських засадах без оформлення трудових відносин із Офісом Президента.

Про це йдеться у публікації Українських Новин з посиланням на відповідь ОП на запит агентства, передає Цензор.НЕТ.

"У трудових відносинах з Офісом Президента України С.Шефір не перебуває, посадові обов'язки виконує на громадських засадах", - йдеться у документі.

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Відповідно до Положення про Офіс Президента, затвердженого указом президента №436 від 25 червня 2019 року, перший помічник президента координує роботу Кабінету Президента та бере участь у здійсненні стратегічного планування та оперативного забезпечення поточної діяльності Президента, взаємодії з державними органами, підприємствами та організаціями, розробленні та погодженні поточного та перспективного графіка президента, а також у візуванні документів, що подаються на розгляд президенту.

При цьому згідно з відповіддю ОП, присягу державного службовця Шефір не приймав, оскільки не є таким.

Також ОП відповідає, що, незважаючи на те, що Шефір виконує обов'язки першого помічника без офіційного оформлення трудових відносин, ця посада не є вакантною.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником 21 травня 2019 року. Шефір разом із Зеленським був співвласником компанії "95 квартал". При цьому сам Шефір в інтерв'ю журналістам визнавав, що після призначення продовжив працювати з "95 кварталом".

"Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Жодних справ, які б викликали агресію, я не вів", - сказав Шефір після замаху на себе у вересні 2021 року.
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Топ коментарі
+30
круто придумали- може красти без присяги-
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16.12.2021 13:52
+27
И допуск к гостайне он имеет?
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16.12.2021 13:54
+25
но на спасение утырка, брошены колоссальные ресурсы страны, присягу на верность которой он не принимал. Правда, зебобики, здорово?
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16.12.2021 13:52
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но на спасение утырка, брошены колоссальные ресурсы страны, присягу на верность которой он не принимал. Правда, зебобики, здорово?
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16.12.2021 13:52 Відповісти
круто придумали- може красти без присяги-
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16.12.2021 13:52 Відповісти
И допуск к гостайне он имеет?
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16.12.2021 13:54 Відповісти
а в нас ще якість гостайни є? ще шось не продали?
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16.12.2021 13:54 Відповісти
Тихо! Бо саме це і є державною таємницею: жодних таємниць не залишилося
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16.12.2021 13:57 Відповісти
Из-за таких "работничков" гостайны не может быть в принципе.
Вспомнился почему-то Тарас Григорьевич которого власти "любят" только на словах, да и то уже стараются избегать его упоминать:
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
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16.12.2021 14:28 Відповісти
Одразу видно, що не дурний. Не хоче потім з Зеленським на зоні чалиться.
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16.12.2021 13:54 Відповісти
Пути отхода предусмотрены...
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16.12.2021 13:55 Відповісти
Так, хлопці. Це -- хуцпа. І з нею боротися майже неможливо.
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16.12.2021 13:56 Відповісти
То що, знову розпалювати печі?
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16.12.2021 13:57 Відповісти
Ні. Зливати воду
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16.12.2021 13:58 Відповісти
розпалюй, провокатор
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16.12.2021 14:00 Відповісти
єго там нєт
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16.12.2021 14:01 Відповісти
та они там все... на общественных началах (а это значит декларацию подавать не надо и потом отвечать за свои "подсказки" тоже не надо...)
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16.12.2021 14:05 Відповісти
доброволець
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16.12.2021 14:08 Відповісти
ну просто ...филантроп, благодетель, отец родной ))))
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16.12.2021 14:12 Відповісти
сирота
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16.12.2021 14:15 Відповісти
Парень в армии, но присяги не принимал. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу
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16.12.2021 14:05 Відповісти
Рада у першому читанні підтримала криміналізацію проявів антисемітизму

16 грудня, 13:06
это что бы за каждый подсрачник этим тварям можно было человека посадить.
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16.12.2021 14:37 Відповісти
Зверніть увагу ... Тихцем, тихцем, особливо у пресі не розголошуючи.
Побачимо як далі буде українство захищатися. І яка буде реакція влади.
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16.12.2021 16:37 Відповісти
Как, как, жидов...м каком к верху.
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16.12.2021 16:51 Відповісти
Шефир бессеребренник, меценат и вообще добрый самаритянин?
Он наверное ещё и доплачивает из своего кармана в ОПУ за свою "работу"?
Ааааа, понял, ему наверное "болить" за Украину!
Где вы встречали разного рода шефиров с таким набором качеств?
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16.12.2021 14:06 Відповісти
шефир даже бил ранен!
ну, як, ну не сам він, а його водій...
та і взагалі, чьо *********?!!
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16.12.2021 14:14 Відповісти
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16.12.2021 15:33 Відповісти
Куда ранен? В голову но через ж...у?
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16.12.2021 16:34 Відповісти
та я яж от и смотрю...
добрых слов нет
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16.12.2021 16:41 Відповісти
Шефир был ранен в водителя.
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17.12.2021 13:06 Відповісти
Водія ж в автівці не було коли ії в гаражі розстрілювали!
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16.12.2021 22:01 Відповісти
та всім зрозуміло шо то якісь мутки
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17.12.2021 10:41 Відповісти
А всего лишь потянули за одну ниточку Шпили-вилли--гогишвили
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16.12.2021 14:07 Відповісти
Насправді з Гогішвілі може бути інша ситуація.
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16.12.2021 14:14 Відповісти
Давайте поиграем в конспирацию. Жду Ваших предложений по поводу "другой ситуации"
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16.12.2021 14:20 Відповісти
1. Я написав - "може бути".
2. Одразу "зливаюсь" - поняття не маю, як це "обіграти". У світі розвідок, спецслужб ніколи не перебував.
3. Його роботою на розвідку можна пояснити безалаберне призначення на посаду замміністра.
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16.12.2021 14:27 Відповісти
А говорите "понятия не имею как "обыграть""
Это не безалаберное назначение на должность - это вседозволенность, и если бы это ...швили сидело себе спокойно не выскакивая как чёрт из табакерки, журналисты и палец о палец не ударили б, что печально. Журналистов у нас НЕТ - есть журношлюхи. Ведь они знают кого сватают на те или иные должности в министрествах, не кулуарно его назначали, выносили на голосование в КМ и ... "ТИШИНА, и мертвые с косами стоят."

А тут вдруг проявили рвение, вожжа под хвост попала.

Знай эти делки, что вся подноготная откроется перед голосованием, его и не сватали б на эту должность.
И СБУ по другому относилось бы к выполнению своих обязанностей.
А сейчас, что "Сняли дело закрыто" ? Так что ли? Ни одна зеленая тварь не пострадала?
Зеленые, в силу скудости ума, забыли в каком веке мы живем, и найти информацию по человеку можно в открытых источниках.
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16.12.2021 14:49 Відповісти
Извените, за столь долгую писульку.
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16.12.2021 14:50 Відповісти
Норм. Але ... Хто у нас пам*ятає прізвища міністрів ?? Вони міняються як колода карт. Постійно. Так і Гогишвілі могли "пакетом" запихнути.
Ви ж не забувайте, що у ВР монобільшість. Була. І поки що є.
Для потреб ГРУ, СБУ могло "спростити" перевірку і дати погодження.
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16.12.2021 16:28 Відповісти
Да, могли и списком, но все одно список известен и опубликован и все партии, журналисты молчат - это печально. Ведь, согласитесь, если бы хоть от одной партии прозвучала такая информация перед голосованием, то возможно не имели бы такого позора. Я практически не сомневаюсь, что в партиях "пробивались" все кандидаты - но ....

То есть, несмотря на большие достижения в формировании гражданского общества все еще много косяков. Хотя с другой стороны "Быстро только кошки рождаются", а времени курятник нам и не даст.
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16.12.2021 18:23 Відповісти
времени курятник нам и не даст - нуу ... вже 8-й рік тянеться. Сьогодні Європарламент резолюцію прийняв відносно РФ, якщо знов попруться.
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16.12.2021 19:39 Відповісти
Время, мы получили, сами знаете благодаря кому (не буду называть в суе). А резолюция, это всего лишь резолюция, пустые слова. Как поведет себя Европа (читайте НАТО) и США - тайна за семью печатями. Те немногие, на кого можно было бы надеять это Великобритания, Польша, Турция (с оговорками) и страны граничащие с курятником, но они тоже связаны договором с НАТО, но такой коалиции не существует в природе.
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16.12.2021 19:51 Відповісти
То є так ...
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16.12.2021 21:29 Відповісти
в сенсі?
гостайна - це політ змарнілої мухи зе-зе на відпочинок
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16.12.2021 14:21 Відповісти
работа с торчком -перший признак и залог престижности
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16.12.2021 14:28 Відповісти
Шо Шефир советует и в чем помогает преЗеденту!?
Советует поставить всем РРО, поднять тарифы и цены, брать на госслужбу уголовников или помогает носить бабло и кокс !?
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16.12.2021 14:33 Відповісти
Чого придовбались до людини -волонтер він,волонтер!
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16.12.2021 14:36 Відповісти
"першим помічником на громадських засадах" = "агент влияния"
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16.12.2021 14:43 Відповісти
присягу державного службовця Шефір не приймав .-Признак наличия израильского гражданства.
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16.12.2021 15:00 Відповісти
...ось тому зливає секретну інформацію нічого не боясь
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16.12.2021 15:02 Відповісти
Высчитать из Шефира все расходы на охрану, передвижение, проживание за государственный счёт. Украина из-за таких примеров лидер по коррупции. Почему мы не в НАТО - после такого могут спрашивать только клоуны или идиоты.
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16.12.2021 15:16 Відповісти
Ото сижу собі й думаю... Шо ці квартальні можуть ще утнути, шоб мене-такі вразити?! Моя фантазія в ступорі !
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16.12.2021 15:43 Відповісти
Цікаво, яке у нього звання у фсб?
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16.12.2021 15:56 Відповісти
Не факт. Агенти впливу теж можуть мати "поганяйло". На них впливають опосередковано.
Як і Єрмак (Козир), про якого вже дві кликухи наводили.
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16.12.2021 16:32 Відповісти
Та там тих званьйов, хоч дупою їж! Он, бубо ж нагородило наркоділєра коксошвілі за щось. А за що?! Та ФСБ його знає...
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16.12.2021 16:52 Відповісти
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16.12.2021 16:56 Відповісти
У таких випадках я кажу: "Це проблема не (...) їх, а наша". Сорі за нескромність.
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16.12.2021 16:33 Відповісти
Чистый совдэп все колхозное а значит не мое
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16.12.2021 16:31 Відповісти
до совдепу не маю питань, але ж депутати - мусори
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16.12.2021 16:48 Відповісти
А шофер Шефіра також працює на громадських засадах на волонтерському автомобілі?
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16.12.2021 17:44 Відповісти
*лучший кадр спору нет.чайки стонут у причала,девки делают минет,на общественных началах*
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16.12.2021 17:49 Відповісти
если присяги не принимал, значит - просто хороший человек. А кто сомневается - идите в ...
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16.12.2021 19:46 Відповісти
Блазень роздув пригоду з нештатним радником Шефіром (ба, неавіть не ним , з його водієм) до світового рівня ,розпопівши про це на генасамблеї ООН . А при цьому ніхто не загинув. А от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : " там же ніхто не загинув " ,які мов проблеми.
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16.12.2021 20:39 Відповісти
Нαχ нам такі помічники !
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16.12.2021 21:57 Відповісти
 
 