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Пальчевський дискредитує телеканал "Дом" та загрожує реінтеграції окупованих територій, - заява Незалежної медійної ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пальчевський дискредитує телеканал

Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал "Дом" та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Медіа рада вважає, що Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди.

Видання нагадує, що Пальчевський закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, шість років служив військовим перекладачем у Лаосі та отримав звання майора радянської армії. Він балотувався до Державної думи Росії від Партії любителів пива. Є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином Росії. У 2020 році українські медіа знайшли в самого Андрія Пальчевського дійсний російський паспорт.

Із кінця 2018 року Андрій Пальчевський активно фігурує на проросійських каналах в Україні.

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Незалежна медійна рада вважає, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі "Дом". За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державний мовник. Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу "Дом" - спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи.

"Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляєє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал "Дом" може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про "близькість" із Росією та покладення провини за розв'язання збройного конфлікту на Київ - це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал "Дом" планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме", - йдеться в повідомленні.

Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, адже в результаті такої співпраці може бути зруйнована репутація каналу "Дом", а зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу. Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави.

Нагадаємо, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.

Читайте: Трансляцію каналу "Рада" повернуть до попереднього вигляду: програми, яких не має бути, не транслюватимуться, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Просто удивляюсь
Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
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16.12.2021 13:59
+16
Зеля тянет
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
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16.12.2021 14:02
+15
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16.12.2021 14:24
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Просто удивляюсь
Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
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16.12.2021 13:59 Відповісти
Зеля тянет
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
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16.12.2021 14:02 Відповісти
Та не було там ніякої пробірки. Сцикло засцало пісять у баночку.
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16.12.2021 14:04 Відповісти
или так
Пальчевский всем и расскажет, что наркоман отказался писять в баночку..
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16.12.2021 14:06 Відповісти
Воно банально не влучило у баночку
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16.12.2021 14:25 Відповісти
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16.12.2021 14:24 Відповісти
Кремлівські.
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16.12.2021 14:05 Відповісти
Назбирали лайна в Домі.
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16.12.2021 14:00 Відповісти
Получается Пальчевский хороший?
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16.12.2021 14:00 Відповісти
Просто телеканал "дом" то еще гавно, по типу канала мураева "Ихний". Да и реинтегрировать домбас в Украину на правах бойовыков как хочет зенька тоже бред. Вот я и сделал вывод шо пальчевский в данной ситуации нормальный мужик
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16.12.2021 14:03 Відповісти
В УТИЛЬ ЕГО.
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16.12.2021 14:02 Відповісти
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16.12.2021 14:03 Відповісти
що вже давно дискредитоване-вже не можливо дискредитувати...
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16.12.2021 14:04 Відповісти
Згадала, як у минулому році влітку відпочивали у Карпатах, і коли по дорозі побачила біг-борд з пикою пальчевського, то ледь з крісла не впала від несподіванки. Усі Карпати та Львів були завішані цією свинособакою.
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16.12.2021 14:08 Відповісти
Не тільки Прикарпаття було засрано біг-мордою цього персонажа, а ще й вся Київщина
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16.12.2021 14:17 Відповісти
Ну, його ж просували у мери Київа, тому логічно, що уся Київщина була обвішана цією пикою. А от на Закарпатті таке побачити - це дійсно капєц якийсь.
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16.12.2021 14:46 Відповісти
воно и понятно, шо чувак не пальцем сделан
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16.12.2021 14:23 Відповісти














Олександр Бригинець


@bryhynets

·
3 ч



Зеленський фактично рейдернув канал Рада. Зрештою, він рейдернув і саму Верховну Раду. Зрештою, він перетворює зовнішню політику в театр, де розігрується євроінтеграція, а насправді готують 'прагматичний поворот' в бік Кремля( В країні відбувається повзучий державний переворот(
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16.12.2021 14:29 Відповісти
К медиа подпусквть только Петю и Вову, остальные барахло. Да и вообще, вещать по всем каналам парнуху, для чего терять время, один звездешь, одно и тоже годами, а как было все, так и осталось.
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16.12.2021 14:34 Відповісти
Зачем тебе Петя и Вова? Для тебя есть соловьиный помет, ********* и "бесогон"
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16.12.2021 14:49 Відповісти
А для чего мне импорт, есть мои народные, один одного стоят, а как поют, 8 лет и бестолку. Побеждают везде и во всем, одному одного срока мало и другому, как делить будут победы, вопрос. А что для меня, прости, сам решу, ты просто Флорик, почему то.
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16.12.2021 15:08 Відповісти
Импорт? А кто такой Путин знаешь?
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16.12.2021 15:10 Відповісти
Гниды лезут из всех щелей
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16.12.2021 14:47 Відповісти






Олег Гриценюк с Олегом Італієцем.

2 ч. ·



Хтось ще сумнівається, що Зеленський перетворює Україну у відстійник а-ля Білорусі?

А сумніві вже немає взагалі.

Останні події навкого каналу «Рада», куди завели пул ведучих Медведчука, фактично створення аналога московського ОРТ з усіма вихідними пропаганди. Від пропагандистів Петрова/Іванова до тих хто «заклеював рота» на каналах кума Путіна.

Тепер там будуть «заклеювати рота» вже не самі журналісти, а всім хто має іншу току зору ніж неокомпартія Зеленського. І це за наші гроші. За понад 300 мільйонів гривень в рік.

Далі ще гірше.
Державний російськомовний поопагандистський канал «ДОМ» збираються розширити на всю країну. Тобто замість нібито іномовника на окуповані території - тепер нам влаштують цей треш по всій країні.
Вчора комітет з прав людини (так, саме прав людини, до чого тут телебачення запитаєте ви?) схвалив до голосування законопроект про поширення «ДОМу» на всю країну.
Тепер русскіє фільми, рускій язик та зелені пропагандисти будуть в кожному телевізорі.
І ще сотні мільйонів знову НАШИХ грошей.

От вам і привіт в такій собі «Білорусі-2». Де є совкове «государтсвєннає тєлєвідєніє» з відбитими пропагандистами. Тепер це у нас.

І думаєте вони на цьому зупиняться?
Думаєте це останні антидержавні кроки?
Думаєте не буде нових атак на підвалини українських цінностей?

Далі цей маховик божевілля, знищення, корупції, бєспрєдєлу і повзучої здачі національних інтересів лише розповзатиметься. Бо стопів немає. Є банальне бажання захапати все що ще лишилось і пустити країну по сценацію білорусі/росії.
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16.12.2021 14:55 Відповісти
Перетворил.
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16.12.2021 18:58 Відповісти
Хто його поставив??
Єрмак з поцзедентом
Ось наша проблема
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16.12.2021 15:05 Відповісти
А його можна ще більше дискредитувати ? Там вже стільки трешака було що Пальчевськім більше , Пальчевським менше - один х@й
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16.12.2021 15:07 Відповісти
Мочой торчка можно полкитая раскумарить.
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16.12.2021 15:19 Відповісти
Вот и нашли виновника по реинтеграции, все шло, как по маслу и где взялся этот Пальчевский?
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16.12.2021 15:23 Відповісти
А що це - Незалежна медійна рада? Вперше чую про таку. Хто очолює, хто входить, кого саме представляють ці люди?
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16.12.2021 16:22 Відповісти
Але вчора Пальчевський гарно відмастив Гордона з його Боцманшею...Він і так непоганий як ведучий,але коли він інтелігентно вмокає в лайно чергового лідєра общєствєного мнєнія - тут він неперевершений...Це при всій його багатогранній політичній орієнтаціі...
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16.12.2021 16:53 Відповісти
МОлодец
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17.12.2021 11:55 Відповісти
 
 