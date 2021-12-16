Пальчевський дискредитує телеканал "Дом" та загрожує реінтеграції окупованих територій, - заява Незалежної медійної ради
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Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал "Дом" та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Медіа рада вважає, що Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди.
Видання нагадує, що Пальчевський закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, шість років служив військовим перекладачем у Лаосі та отримав звання майора радянської армії. Він балотувався до Державної думи Росії від Партії любителів пива. Є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином Росії. У 2020 році українські медіа знайшли в самого Андрія Пальчевського дійсний російський паспорт.
Із кінця 2018 року Андрій Пальчевський активно фігурує на проросійських каналах в Україні.
Незалежна медійна рада вважає, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі "Дом". За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державний мовник. Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу "Дом" - спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи.
"Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляєє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал "Дом" може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про "близькість" із Росією та покладення провини за розв'язання збройного конфлікту на Київ - це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал "Дом" планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме", - йдеться в повідомленні.
Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, адже в результаті такої співпраці може бути зруйнована репутація каналу "Дом", а зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу. Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави.
Нагадаємо, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.
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Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
Пальчевский всем и расскажет, что наркоман отказался писять в баночку..
Олександр Бригинець
@bryhynets
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3 ч
Зеленський фактично рейдернув канал Рада. Зрештою, він рейдернув і саму Верховну Раду. Зрештою, він перетворює зовнішню політику в театр, де розігрується євроінтеграція, а насправді готують 'прагматичний поворот' в бік Кремля( В країні відбувається повзучий державний переворот(
Олег Гриценюк с Олегом Італієцем.
2 ч. ·
Хтось ще сумнівається, що Зеленський перетворює Україну у відстійник а-ля Білорусі?
А сумніві вже немає взагалі.
Останні події навкого каналу «Рада», куди завели пул ведучих Медведчука, фактично створення аналога московського ОРТ з усіма вихідними пропаганди. Від пропагандистів Петрова/Іванова до тих хто «заклеював рота» на каналах кума Путіна.
Тепер там будуть «заклеювати рота» вже не самі журналісти, а всім хто має іншу току зору ніж неокомпартія Зеленського. І це за наші гроші. За понад 300 мільйонів гривень в рік.
Далі ще гірше.
Державний російськомовний поопагандистський канал «ДОМ» збираються розширити на всю країну. Тобто замість нібито іномовника на окуповані території - тепер нам влаштують цей треш по всій країні.
Вчора комітет з прав людини (так, саме прав людини, до чого тут телебачення запитаєте ви?) схвалив до голосування законопроект про поширення «ДОМу» на всю країну.
Тепер русскіє фільми, рускій язик та зелені пропагандисти будуть в кожному телевізорі.
І ще сотні мільйонів знову НАШИХ грошей.
От вам і привіт в такій собі «Білорусі-2». Де є совкове «государтсвєннає тєлєвідєніє» з відбитими пропагандистами. Тепер це у нас.
І думаєте вони на цьому зупиняться?
Думаєте це останні антидержавні кроки?
Думаєте не буде нових атак на підвалини українських цінностей?
Далі цей маховик божевілля, знищення, корупції, бєспрєдєлу і повзучої здачі національних інтересів лише розповзатиметься. Бо стопів немає. Є банальне бажання захапати все що ще лишилось і пустити країну по сценацію білорусі/росії.
Єрмак з поцзедентом
Ось наша проблема