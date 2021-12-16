У I півріччі 2022 року рішень щодо сертифікації "Північного потоку-2" не буде, - президент німецького регулятора Гоманн (оновлено)
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Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" найближчим часом. На думку агентства, це не станеться також в першій половині 2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"У першому півріччі 2022 року не буде рішень", - заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Гоманн, коментуючи строки сертифікації.
Гоманн зазначив, що компанія Nord Stream AG на вимогу регулятора ініціювала створення німецької дочірньої компанії, через це процес сертифікації було перервано.
"Перервано означає, що процес буде поновлено лише, коли відповідні документи будуть подані нам (регулятору) таким чином, щоб їх можна було перевірити. Наразі у нас їх немає", - сказав Гоманн, додавши, що важко прогнозувати, коли саме документи будуть подані.
Він також пояснив, що з моменту, коли документи надійдуть до агентства, період розгляду почнеться знову. Після цього вся справа переходить до розгляду Європейської комісії, яка також має у розпорядженні "багато часу". Отже рішення не буде протягом перших шести місяців 2022 року, запевнив Гоманн.
Будь ласка, зачекайте...
Незалежного оператора немає, Німці розкопали, що це дочірнє підприємство Газпрому і поки не надійдуть документи про те, що оператор дійсно від Газпрому незалежний, сертифікації не буде.
Правило 50% дозволяє Газпрому прокачати 27 млрд м3 свого газу на рік. Решта має бути газом від інших постачальників. Але! В рашці інших постачальників немає, а зяк загнати у той газопровід узбецький чи туркменський газ навіть сам Господь Бог не знає. Це може бути віртуальний транзит газу, але для цього Газпром має взяти у туркменів та узбеків 27млрд. м3, і повернути цей газ вмістом Північного Потоку-2. Але тоді туркмени та узбеки стануть додатковими гравцями на європейському газовому ринку!
Тут у німців тонка гра, і не ми у ній головні дурні!
але Європа бере в кацапів не тільки газ...
а ще - різні корисні копалини, руди, метали, ліс, добрива та інше...
а що буде якщо кацапи на них заломають ціни?