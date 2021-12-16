УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14724 відвідувача онлайн
Новини Економіка
5 366 26
газ (2589) газопровід (376) Німеччина (4529) Північний потік (1369)

У I півріччі 2022 року рішень щодо сертифікації "Північного потоку-2" не буде, - президент німецького регулятора Гоманн (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У I півріччі 2022 року рішень щодо сертифікації

Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" найближчим часом. На думку агентства, це не станеться також в першій половині 2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У першому півріччі 2022 року не буде рішень", - заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Гоманн, коментуючи строки сертифікації.

Гоманн зазначив, що компанія Nord Stream AG на вимогу регулятора ініціювала створення німецької дочірньої компанії, через це процес сертифікації було перервано.

"Перервано означає, що процес буде поновлено лише, коли відповідні документи будуть подані нам (регулятору) таким чином, щоб їх можна було перевірити. Наразі у нас їх немає", - сказав Гоманн, додавши, що важко прогнозувати, коли саме документи будуть подані.

Читайте також: "Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок

Він також пояснив, що з моменту, коли документи надійдуть до агентства, період розгляду почнеться знову. Після цього вся справа переходить до розгляду Європейської комісії, яка також має у розпорядженні "багато часу". Отже рішення не буде протягом перших шести місяців 2022 року, запевнив Гоманн.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
16.12.2021 21:29
+10
Не буде , ага. Як із сіменсовськими турбінами для Криму і моторами для безпілотних кацапольотів.
показати весь коментар
16.12.2021 14:52
+8
Підказка,це питання має бути розглянуте після вироку гаазького суду по Малайзійському боінгу.І ніяк не раніше.
показати весь коментар
16.12.2021 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підказка,це питання має бути розглянуте після вироку гаазького суду по Малайзійському боінгу.І ніяк не раніше.
показати весь коментар
16.12.2021 14:41 Відповісти
Немцы сейчас показали, что они - интернационалисты, а Россия всё больше становится фашистской страной. Уже всем очевидно, что путинские вертухаи от пропаганды действуют по лекалам своих сталинско-гебельсовских предшественников. Но гэбня - это хитрые, коварные мерзавцы, они умеют маскировать свою людоедскую сущность. Ботоксный фюрер Путлер и его воровская хунта в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
показати весь коментар
16.12.2021 22:46 Відповісти
Короче, "или ишак, или падишах"...
показати весь коментар
16.12.2021 14:44 Відповісти
Не буде , ага. Як із сіменсовськими турбінами для Криму і моторами для безпілотних кацапольотів.
показати весь коментар
16.12.2021 14:52 Відповісти
Моторы Rotax 912-914 настолько распространены в мире, что как-то ограничить их продажу практически невозможно. Они ставятся не только на кацапский "Орион", американский Prelftor, турецкий Байрактар, но и кучу другой массовой мелкой авиатехники.
показати весь коментар
16.12.2021 22:46 Відповісти
... американский Predator ...
показати весь коментар
16.12.2021 22:56 Відповісти
Более странно, что допустим, американская Pratt & Whitney спокойно поставляет PW207К для кацапского вертолёта "Ансат", который используется и военными.
показати весь коментар
16.12.2021 22:54 Відповісти
зимой ***** хочет европу нагнуть,а в первом полугодии европа ставит ***** на бабки...бумеранг штука,которая возвращается
показати весь коментар
16.12.2021 15:33 Відповісти
Треба заблокувати сертифікацію і розгляд питання надійно і на роки.До роботи,а не ля-ля-ля.
показати весь коментар
16.12.2021 15:49 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 21:29 Відповісти
За енергетичним законодавством ЄС газопроводом має керувати незалежний від Газпрому оператор, а кількість газу від одного постачалника не може перевищувати 50% від прокачаного об'єму.
Незалежного оператора немає, Німці розкопали, що це дочірнє підприємство Газпрому і поки не надійдуть документи про те, що оператор дійсно від Газпрому незалежний, сертифікації не буде.
Правило 50% дозволяє Газпрому прокачати 27 млрд м3 свого газу на рік. Решта має бути газом від інших постачальників. Але! В рашці інших постачальників немає, а зяк загнати у той газопровід узбецький чи туркменський газ навіть сам Господь Бог не знає. Це може бути віртуальний транзит газу, але для цього Газпром має взяти у туркменів та узбеків 27млрд. м3, і повернути цей газ вмістом Північного Потоку-2. Але тоді туркмени та узбеки стануть додатковими гравцями на європейському газовому ринку!
Тут у німців тонка гра, і не ми у ній головні дурні!
показати весь коментар
16.12.2021 21:41 Відповісти
це - добре...
але Європа бере в кацапів не тільки газ...
а ще - різні корисні копалини, руди, метали, ліс, добрива та інше...
а що буде якщо кацапи на них заломають ціни?
показати весь коментар
16.12.2021 22:09 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 22:33 Відповісти
После таких заявлений цена на споте еще долларов на 200 вырастет.
показати весь коментар
16.12.2021 22:36 Відповісти
Как вырастет так и рухнет. Нех в ВВП в половину уровня Калифорнии понты кидать на рынке. Найдут альтернативу. Будете хрен сосать.
показати весь коментар
16.12.2021 22:55 Відповісти
Модераторам Цензор! Помилка в зображенні Білоруського прапора.
показати весь коментар
16.12.2021 22:55 Відповісти
уже выросла, на 250$
показати весь коментар
16.12.2021 23:29 Відповісти
Во Рашка руки трет, сегодня 2,8 млрд $ в ЗВР пульнули. Спасибо Гоманн
показати весь коментар
16.12.2021 23:32 Відповісти
Ты богаче стал? Мордва тупорылая
показати весь коментар
17.12.2021 06:52 Відповісти
)))
показати весь коментар
17.12.2021 08:09 Відповісти
... значит сработает План "Б" - бюргерам придёться выкладывать 5к дойчмарок с картинкой Колумба на купурах за норвежско-словацкий газ с молекулами из Уренгоя
показати весь коментар
17.12.2021 05:07 Відповісти
Похоже, газпром за несертификацию СП2 уже доплачивает. А не сертифицируют те страны у которых уже длинные контракты подписаны. Они уже новый год начали праздновать.
показати весь коментар
17.12.2021 05:36 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 08:33 Відповісти
Тю ну значит в 1 полугодии будет газ по 2000 баксов... Газпрому только в радость.
показати весь коментар
17.12.2021 09:40 Відповісти
Парадоксальная ситуация. Неработающая труба выгоднее, чем работающая. То, чего ОПЕК добивался путем чуть ли не драки, европейцы сделали влегкую, просто ничего не делая.
показати весь коментар
17.12.2021 09:45 Відповісти
 
 