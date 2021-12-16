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Росія створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, - президент Литви Науседа

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Росія створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що через дії Росії в Європі спостерігається найбільш небезпечна ситуація за останні 30 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у Брюсселі перед початком засідання Європейської Ради на рівні глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу.

"На жаль, ми бачимо зосередження і посилення російських військових сил уздовж українського кордону. І, ймовірно, ми стикаємося з найбільш небезпечною ситуацією за останні 30 років. Я кажу не лише про Україну, але я кажу про східний рубіж НАТО, про Балтійські країни. І я думаю, ми повинні усе зробити, що в наших силах, для того, аби унеможливити найгірший сценарій, який, на жаль, ми не можемо виключити. Цей сценарій можливий - воєнне втручання на територію України", - заявив Науседа.

Водночас, на його переконання, в ЄС є достатньо інструментів для того, аби зупинити Росію з її агресивною поведінкою.

"Перш за все, ми повинні говорити про секторальні і також економічні санкції, які можливі", - наголосив президент Литви.

Також він сказав, що певна інформація щодо ймовірних сценаріїв розвитку подій на кордоні України та РФ обговорювалася між лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" і президентом США Джо Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа про ймовірність російського вторгнення до України: Може здійснитися найгірший сценарій

Говорячи про інструменти і заходи, які Євросоюз може застосувати, він зауважив, що ЄС - це лише частина рішення, бо ще треба говорити про НАТО як про активну організацію з оборони і стримування.

Крім того, він вважає, що треба звертати увагу на повну інтеграцію Білорусі до військової системи Росії, що дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі як можливий плацдарм для нападу на сусідні країни.

"Це обмежує наш час для реагування на ці ймовірні події. Тож, я вважаю, що НАТО повинно внести зміни у свої плани, оборонні стратегії, беручи до уваги, що там відбувається", - додав Науседа.

Разом із тим, на його думку, наразі ще можна вплинути на Росію, і треба використати кожну можливість, аби змінити її рішення з найбільш песимістичних на найбільш оптимістичні.

Як повідомлялося, 16 грудня лідери усіх 27 країн-членів ЄС у Брюсселі обговорять нарощення військових сил Росії на кордоні з Україною.
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мацква, уже перфектура. нормально так японцы вернули северные территории )))))
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16.12.2021 14:43 Відповісти
Приїжджайте, вас гарно зустрінемо.
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16.12.2021 15:15 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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16.12.2021 22:48 Відповісти
А ви й ділі там стурбованість виражайте...
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16.12.2021 14:58 Відповісти
А можливо це українці повністю не розуміють ступінь загрози від Путлєра?Розвідка США і Нато дещо краща за нашу?
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16.12.2021 15:07 Відповісти
Найнебезпічнішу сітуацію в Європі створила Меркель завдяки своїй політиці.
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16.12.2021 15:12 Відповісти
З допомогою швабні та жаб'ятників...
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16.12.2021 15:28 Відповісти
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16.12.2021 22:31 Відповісти
Такая ситуация сложилась благодаря нерешительности ЕС и в первую очередь Германии и Франции.В то времья пока мокшандия воевала в Украине они вместо того чтоб строить альтернативные проводы поставки газа вкладывали все средства в СП-2 и вводили ничего не значащие санкции на кацапию.А теперь сами-же стали жертвами газового шантажа и без никакой альтернативы.***** запросит 2-3 тысячи евриков и ЕС будет и дальше лизать ему задницу чтобы не поставил цену 5-6 тысяч.
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16.12.2021 22:39 Відповісти
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16.12.2021 22:41 Відповісти
...у нас бы для удобства водителей, порубали бы нахер по линию горизонта
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17.12.2021 04:56 Відповісти
у промові відчувається справжнє занепокоєння долею власної країни.
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16.12.2021 23:13 Відповісти
Нет, это ЕС за 30 лет превратился в Импотента. Ему только нехватает Мишеля Серухерио Гоурбаучеуа с его "И это рихьтихь"
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17.12.2021 04:55 Відповісти
 
 