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Фракція "ЄС" у Київраді заявила про політичний тиск та стеження правохоронців за депутатами

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Фракція

Київська міська рада викликає на наступне пленарне засідання керівника Управління стратегічних розслідувань ДСР міста Києва Костянтина Кругляка та керівника Національної поліції Києва Івана Вигівського, аби ті пояснили, на підставі чого представники правохоронних органів здійснюють незаконне спостереження за депутатами опозиційної партії "Європейська солідарність".

Керівник фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Володимир Прокопів на сесії Київради повідомив, що "останнім часом "Європейска солідарність" фіксує тотальне стеження за членами нашої фракції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу осередку "ЄС" в Києві.

Так, на початку цього року депутат від ЄС Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя. Минулого тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від "Європейської солідарності", заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов", - заявив Володимир Прокопів.

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За словами Прокопіва, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Костянтин Усов разом з дружиною і двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата. Один з них продемонстрував посвідчення співробітника Відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань на ім’я Ярослава Цяпко.

"Через добу під будинком Костянтина Усова відбувся мітинг тітушок із так званої "маршруточної мафії" з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами.

"Європейська Солідарність" вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском", - наголосив заступник голови КМДА.

Володимир Пропокопів додав, що на підтвердження цих слів у наявності депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії по відношенню до депутатів фракції.

"Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення", - запевнив голова фракції ЄС у Київраді.
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Топ коментарі
+11
А Зеля та Шмигаль говорять, що грошей для пенсій нема. А для шпигунів щоб за депутатами слідкували є ?
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16.12.2021 15:47
+10
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16.12.2021 15:45
+7
Репресії від зеленого упиря.
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16.12.2021 15:52
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16.12.2021 15:45 Відповісти
А Зеля та Шмигаль говорять, що грошей для пенсій нема. А для шпигунів щоб за депутатами слідкували є ?
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16.12.2021 15:47 Відповісти
Репресії від зеленого упиря.
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16.12.2021 15:52 Відповісти
Диктатура ЗЕбидла вже близеееенько)
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16.12.2021 16:02 Відповісти
"намагалися визначити точну адресу депутата"
У соседей.
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16.12.2021 16:14 Відповісти
Потому что начал расти рейтинг ЕС. Поэтому надо срочно облить грязью.
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16.12.2021 16:36 Відповісти
"Да, в начале этого года депутат от ЕС Виктор Кононенко зафиксировал визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на свою жизнь."
Теперь так:если увидели,что за вами кто-то наблюдает,знайте-готовится покушение на вашу жизнь
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16.12.2021 17:43 Відповісти
Не надо ёрничать. Этот Кононенко генерал СБУ, хоть и в отставке.
Уж что-что, а наблюдение за собой, он может прекрасно зафиксировать.
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16.12.2021 17:51 Відповісти
А іншого чекати не прийдеться. Татаров поставив виговського на Київ, бо той корифан цуцкерідзе і його теж. От і "оправдовують довіру" Гопники є гопниками, нічого не зміниться, пащекувати будуть доти коли пліснява не зникне.
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16.12.2021 17:47 Відповісти
 
 