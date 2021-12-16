Більшість киян впевнені, що конфлікт Зеленського з Кличком - це бажання усунути політичного конкурента, - група "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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62% мешканців Києва вважають, що між президентом Володимиром Зеленським та лідером "УДАРу", мером Києва Віталієм Кличком існує конфлікт. І 68% з тих, хто так вважає, впевнені, що він викликаний намаганнями Банкової усунути політичного конкурента.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднене 16 грудня.
На запитання "Чи існує, на вашу думку, конфлікт між президентом Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком", 62% мешканців столиці відповіли "Так". Заперечують існування такого конфлікту 24% опитаних. 14% не визначилися з відповіддю.
Серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 68% впевнені, що він зумовлений у першу чергу намаганням усунути політичного конкурента. Лише 23% киян вважають, що конфлікт викликаний бажанням президента навести в столиці порядок. Ще 9% киян не змогли впевнено відповісти на запитання про причини конфлікту.
Також серед тих, хто вважає, що конфлікт існує, 39% заявили, що в цій ситуації підтримують мера, Віталія Кличка. На боці президента знаходяться лише 15%.
В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Будь ласка, зачекайте...
Маєток Терещенків:
будинок, де жили олігархи, а Директорія УНР огол
осила війну більшовицькій Росії - і до чого там Палиця Коломойскава (ну, геть же ж не палиться) -
https://www.youtube.com/watch?v=yQLO234y_Zg&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Треба відрізняти дії на користь України від демагогії, від пустих слів, які не підкріплюються діями.
Засранцю з Киргизстана, що влаштувався у Києві, Україна не болить так боляче як мені.
Мої батьки пережили Голодомори 1932-1933 і '1946-1947 рр. тоді помирали рідні їм люди, що вони могли думати про владу Сралінської Росії, а батько Кличка пішов добровільно в радянську армію, щоб захищати Імперію Зла. Який сини могли вирости в такого батька, тепер бігають обидва на похорони ворогів незалежності України.
Он нам сейчас расскажет о великих патриотах...зеленском и дерьмаке...и прочих арахамиях...
Я так подумав, якщо я наговорю влучних дошкульних слів на вашу деукраїнізовану чи мігрантську масу, що опинилася у нас, то ви, мутанти, з образи почнете голосувати за Медведчуків, Мураєвих, Шаріїв.
Тому, мабуть, вас не треба чіпати, може хтось із вас кількох виявиться дійсно не тролем і зненацька поступово одужає, і навіть, неймовірно, але буде корисним для України.
А якщо вас розізлити, то це примусить ваше гниле болото підштовхнути до ненависті до України, зміниться тригер вашої насправді байдужої до долі України свідомості рна імператив ненависті.
Тому я не буду чіпати вас, поки ви будете просто скавуліти і ображати невідомо кого і за що, а не розглядати певні події і факти сьогодення України у спотвореному світлі, тоді я відповім, і дізнаюся боти ви, чи не боти, разом з бот-програмою Цензору.
З неповагою до вас і до пришелепуватого модератора.
Обидва непатріоти-пристосуванці, без фаху державного управління, оточені безпринципними людьми, що прагнуть наживи.
Моя мама в таких випадках пригадувала стару українську притчу: "Сперечалися віз і сани, хто з них кращий для коня. А кінь їх послухав і сказав: І ти пОгань, і ти погАнь".
Интересно ...а что в понимании этих особо тупых зебилов означает слово "порядок"???
Незабаром йолка, вона все розрулить.
А, чего только до 18-го столетия?
Чего не до 15-го к примеру?
А где в Киеве Евбаз?
Какой же вы пролетарий ежели мастыркой на "Бухаре" торгуете? Вы торгаш самого низкого пошиба. Так скажите мне, "торговец" мастыркой, кто дебил? Мэр Киева владеющий 2 иностранными языками или "продавец" мастырки не владеющий ни одним иностранным языком?
2. Бокс - спорт, а не шоу бизнес. Элементы шоу используются вокруг бокса, но не на профессиональном ринге.
3. Зеля зрелая личность?! Это новый анекдот?
4. Мотивация проста, - Зеля мотивировал Беней сыгравшим на комплексе неполноценности "мании величия" этого мелкого клопа, паскудная личность которого формировалась, как сцикливого и лживого холуя, пацанов из Криворожского двора. Кличко - мотивация деньги.
2. Кому і реслінг спорт.
3. Деякі ознаки інфантилізму не виключають сформованості особистості.
4. Гроші, скоріш за все, в обох випадках. Хоча манія величі теж має місце.
Читайте внимательно. Постарайтесь подумать над вопросом. Он не сложный. Итак, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС, - кого из двоих человек можно отнести к дебилам, того кто владеет двумя иностранными языками или того кто не в состоянии овладеть даже своим родным языком?
задав мне вопрос, - john davis 0c561422
И что с того?! Что с того что он говорит на четырех
16.12.2021 20:32 Ответить Управление спамом Мне нравится.
2. Я вам ответил.
3. Вы ответили но не ответили на мой вопрос.
4. А при чём тут зеля? Он отсутствовал в теме нашего разговора с вышеозначенным мной єо Мустьє .
Спор наш с моим оппонентом не относился к профессии, точнее должности "мэр". Вернитесь к истокам и вникните в написанное. А уж потом тут волну поднимайте.
"Мэр" не имеет ни какого отношения к разговору нашему с Палєо Мустьє
В эпоху Я Не Лоха !"
Нельзя голосовать за тех, что они и их окружение, при сложной для них ситуации, сдрыснут туда где своих не выдают.
"не сторонник")))
ржут правда не все)))
фопы веселятся и прочие....
досить нам зеленого блювотиння 🤢
Тоже мне, бином Ньютона. Это желание у них обоюдное.