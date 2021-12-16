51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Лідер політичної партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці. У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.
Про це свідчать результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Петру Порошенку, який посів третю позицію в рейтингу, повністю довіряють 13% українців і скоріше довіряють 20%. Дмитру Разумкову – відповідно 8 і 23%, Сергію Притулі – 7 і 24%.
В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Будь ласка, зачекайте...
Я, в принципе не понимаю, как профессионального боксера можно вообще избрать куда угодно. Это же элементарная физиология. Человек постоянно получал микросотрясения мозга. Те, кто защитой активно не пользуются, на пенсию имбицилами уходят. У Кличко, конечно не такой клинический случай, но очень близко.
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В Разумкова - 99 %
Я не удивлён.
В любом случае не может быть результат - 101% от 100% опрошенных.
Неблагодарные!
Это когда доминируют эмоции, а не разум.
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это значит, что в этих городах рулит мафия.
Трамвайчики ходять по зелених газонах, велодоріжки по всьому місту, купа нових шкіл, заторів немає, стихійні базарчики і ларьочки закрили...
Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
Только когда "ес" и порошенко не на первом месте.
Тыпилов НИЧТО НЕ ВЫЛЕЧИТ!
Скажите нам правду, в конце-то концов!
пример - метро и мост, "развязка на Большивике" идр.
А Мост Патона - подождёт - пока не рухнет.
Хуже мера не было
Правильно говорят, что "быт определяет сознание". За 30 лет можно было сознание соответствующим бытом еще и улучшить.
Как нужно было 30 лет власти имущих и политикам выворачивать мозги украинцев, чтобы они массово проголосовали за клоуна.
Подло обвинять народ. Народ не виновник, а жертва.
Даже наркоман Черновецкий умудрился 4 станции метро построить!
Звісно , що недоліки є, але ж у кого їх немає 😠