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Київ (13836) Кличко (2813) рейтинг (696)

51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування

Лідер політичної партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці. У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.

Про це свідчать результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Петру Порошенку, який посів третю позицію в рейтингу, повністю довіряють 13% українців і скоріше довіряють 20%. Дмитру Разумкову – відповідно 8 і 23%, Сергію Притулі – 7 і 24%.

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51% киян довіряють Кличку, він очолює рейтинг довіри серед мешканців столиці, - опитування Рейтингу 01

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2000 мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
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Топ коментарі
+10
Точно! А тому до шмарклі в них більше довіри? Тут, або кияни ідіоти, або рейтинг продажний.
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16.12.2021 16:48
+9
А шо Коля-котлета пролетает?
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16.12.2021 16:06
+9
второй типок в рейтинг как попал и какой киевлянин за него проголосует если даже в 2019 во втором туре у зетерпилы 5% еле было...?
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16.12.2021 16:15
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А шо Коля-котлета пролетает?
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16.12.2021 16:06 Відповісти
Вместе с доской корабельной
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16.12.2021 16:09 Відповісти
Третина киян відносно за Пороха, дві третини проти. Він що, їхнє сало зьїв у попередній період?
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16.12.2021 16:23 Відповісти
Может они не про сало, а про Украину думают?
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16.12.2021 16:28 Відповісти
Точно! А тому до шмарклі в них більше довіри? Тут, або кияни ідіоти, або рейтинг продажний.
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Киевляни просто видели как разворовывается Киев при полном попустительстве Порошенко. А вот с чего они решили, что Зеленский будет бороться с коррупцией - это вопрос на миллион.

Я, в принципе не понимаю, как профессионального боксера можно вообще избрать куда угодно. Это же элементарная физиология. Человек постоянно получал микросотрясения мозга. Те, кто защитой активно не пользуются, на пенсию имбицилами уходят. У Кличко, конечно не такой клинический случай, но очень близко.
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16.12.2021 17:07 Відповісти
Я Киевлянин, я не видел " как разворовывается Киев". Подскажите, куда смотреть?
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16.12.2021 18:45 Відповісти
Я даже растерялся. Ну это как ты говоришь, что 2х2=4, а тебе в ответ: Докажи.
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16.12.2021 20:03 Відповісти
Я даже растерялся
---------------
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16.12.2021 21:34 Відповісти
Ещё один свидетель "полвареника"?
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16.12.2021 22:42 Відповісти
Я тоже растерялся. Ну это как ты говоришь, что Земля плоская, а тебя попросили - докажи
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16.12.2021 22:40 Відповісти
Повеяло детством. Последний раз со мной в споре попугайничали в младших классах школы. Спасибо за погружение в детство, но я - пас. Вырос.
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17.12.2021 08:46 Відповісти
Не обольщайтесь, если вы остановились в развитии, то людям приходится спускаться на доступный вам уровень
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17.12.2021 09:38 Відповісти
Свинарчуки! Апшоры! Хуже не будет! ну и вот это всё
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Клічко з Порохом в одній команді.
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16.12.2021 16:56 Відповісти
Математика - в Порошенка 101% опитаних
В Разумкова - 99 %
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16.12.2021 16:09 Відповісти
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16.12.2021 16:17 Відповісти
Украл 1%.
Я не удивлён.
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16.12.2021 16:21 Відповісти
А я удивлён! Не может быть. Он так мало не берёт!
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16.12.2021 17:18 Відповісти
Я думаю, там просто поокруглювали до повних цифр...
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16.12.2021 16:21 Відповісти
Округлять тоже с умом нужно.
В любом случае не может быть результат - 101% от 100% опрошенных.
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16.12.2021 16:25 Відповісти
Слышал он босс мафии застройщиков. С его то мозгами. Молодец, нечего сказать.
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16.12.2021 16:13 Відповісти
Ви в себе в Білорусі всю мафію перемогли?
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16.12.2021 16:21 Відповісти
в Беларуси нет мафии. ...в 2020 году была в числе европейских лидеров по уровню безопасности
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16.12.2021 21:40 Відповісти
второй типок в рейтинг как попал и какой киевлянин за него проголосует если даже в 2019 во втором туре у зетерпилы 5% еле было...?
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16.12.2021 16:15 Відповісти
А Київ - це не мало, 10% населення України.
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16.12.2021 16:16 Відповісти
Якщо думати не вміють, то залишається тільки довіряти.
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16.12.2021 16:17 Відповісти
Петр Алексеевич - лидер по недоверию...
Неблагодарные!
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16.12.2021 16:19 Відповісти
Поступово, за декілька десятиліть ситуація зміниться.
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16.12.2021 16:25 Відповісти
И памятников наставим по всей стране.
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16.12.2021 16:27 Відповісти
И сутками будь сторчить на Цензоре😂🌷
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16.12.2021 16:54 Відповісти
по пояс...Снизу...
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16.12.2021 22:03 Відповісти
При тих тонах гімна, що виливались і виливаються на нього, результат не такий вже і страшний.
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16.12.2021 16:31 Відповісти
На ЗЕ вы льёте мегатонны, а оно он как....
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16.12.2021 17:20 Відповісти
бессмысленно на дерьмо лить дерьмо
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16.12.2021 18:30 Відповісти
ЗЕ саме на себе виливає
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16.12.2021 18:37 Відповісти
Ну и? Жаль, что киевляне такие тупые!
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16.12.2021 16:20 Відповісти
Киевляне разные. Как показывает история и практика местные власти в электоральном плане всегда гораздо более стабильны, чем общенациональные. В любом городе, достаточно однажды прорваться в кресло и ты практически гарантированно осядешь там надолго. Видимо «домашний синдром». Большинство любит город в котором живёт. Муниципальная власть для многих как бы часть местного антуража. Любовь к городу проецируется и на мэра. Только так можно объяснить эпоху Черновецкого, а теперь вот любовь к устроителю хрустальных мостов и велодорожек- Виталику.
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16.12.2021 16:40 Відповісти
Домашний синдром-это как стокгольмский, что ли?
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16.12.2021 16:50 Відповісти
Похоже.
Это когда доминируют эмоции, а не разум.
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16.12.2021 17:02 Відповісти
Разные? Ну да, действительно, одни голосуют за этого тупого бугая, а другие просто ,,не интересуются политикой"!
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16.12.2021 16:53 Відповісти
В любом городе, достаточно однажды прорваться в кресло и ты практически гарантированно осядешь там надолго.
---------------------------
это значит, что в этих городах рулит мафия.
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16.12.2021 22:05 Відповісти
Мер просто ******.
Трамвайчики ходять по зелених газонах, велодоріжки по всьому місту, купа нових шкіл, заторів немає, стихійні базарчики і ларьочки закрили...
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16.12.2021 16:24 Відповісти
Сарказм?
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16.12.2021 16:27 Відповісти
Забыл еще сказать про парки вместо высоток и многоуровневые парковки в микрорайонах
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16.12.2021 16:30 Відповісти
НАРОД МНОГО ОТДЫХАЕТ - депутаты хотят сократить праздничные дни.
Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
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16.12.2021 16:29 Відповісти
А "рейтинг" все позориться за бабки ...нет там никакой зекрысы на втором месте от слова вообще
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16.12.2021 16:31 Відповісти
А вот тут со статистикой всё, как в аптеке. 51% дебилов, проживающих в Киеве добровольно укололи себе т.н. вакцину, 51% - доверяют нечистому на руку моральному уроду Кличко. Вопросов нет...
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16.12.2021 16:34 Відповісти
Для того, щоб мати моральне право називати інших дебілами, навчися хоча б коми спочатку правильно ставити!
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16.12.2021 16:39 Відповісти
А что, милай, обидно, что от большого ума попал в 51%?
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16.12.2021 16:45 Відповісти
А що, обідно, що писати грамотно не виходить? До речі, яке в тебе утворення?
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16.12.2021 16:59 Відповісти
Ти спочатку вивчи українську мову, а вже потім будеш вдавати з себе розумника з такими обмеженими здібностями, - "обідно". І якщо тебе, тебе персонально, турбують якісь "утворення", це зовсім не означає, що й інші хворі (на голову)...
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16.12.2021 17:20 Відповісти
Утворення бувають злоякісні...
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16.12.2021 17:22 Відповісти
Так і я ж про твою хворобу, бідненький...
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16.12.2021 17:31 Відповісти
Хвороба у тих, хто вважає, що боксер - більше зло, ніж клоун... P. S. Не голосував за жодного із них!
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16.12.2021 17:46 Відповісти
А хто ж їх порівнює, окрім такого рузумахи, як ти? Чи ти з тих витончених гурманів, які пишаються тим, що можуть відрізнити, яке лайно на смак краще?
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16.12.2021 18:01 Відповісти
Все эти "опросы" просто нарисованы. Ни один из моих знакомых киевлян сейчас не доверяет Зеленскому.
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16.12.2021 16:34 Відповісти
Не всегда.
Только когда "ес" и порошенко не на первом месте.
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16.12.2021 16:42 Відповісти
31% "скорее доверяет" Разумкову?!!
Тыпилов НИЧТО НЕ ВЫЛЕЧИТ!
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16.12.2021 16:35 Відповісти
В умовах "окупації" зеленими мародерами, Кличко - молодець.
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16.12.2021 16:35 Відповісти
Покажіть ідіотів , які ще довіряють зеленій тварині , після усіх зашкварів
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16.12.2021 16:38 Відповісти
Киевляне за пороха, клячко и разумкова?????! Да этот рейтинг видимо хорошо проплачен!!! В Киеве в сторону этих уродов даже собаки лают а не то что-бы горожане!!! Чушь собачья а не рейтинг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 16:40 Відповісти
А за кого?
Скажите нам правду, в конце-то концов!
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16.12.2021 16:44 Відповісти
Разумные люди знают Кличко как безнадёжного идиота, коррупционеров, прислужнике разных смотрящих и «авторитетов». Это у него с детства. Уже не исправить. Но 73 процента недоумков ещё на что-то надеются
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16.12.2021 18:42 Відповісти
Что за бред! Мер шабашник в Киеве пока можно гребсти " бабки" --
пример - метро и мост, "развязка на Большивике" идр.
А Мост Патона - подождёт - пока не рухнет.
Хуже мера не было
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16.12.2021 16:50 Відповісти
Открою вам маленкий секрет...чисто журналисткий...от .Айдера Муждабаева,Виталия Портникова и Аркадия Бабченко...,вы ж быдло 25 часов в сутки смотрите ОЛЬГУ ********* и прочее дерьмо Салавьева...,а знаете почему Мавзолей чЛенина сдохнет*? Быдло краснопузое....
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16.12.2021 16:52 Відповісти
ото вас прэ!!! Передоз кондитеркой?
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16.12.2021 22:13 Відповісти
Клоуни турбуються про Київський бюджет і це логічно "Везде, где слышен хруст рублей и тонко звякает копейка, невдалеке сидит еврей или по крайности еврейка."
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16.12.2021 16:53 Відповісти
Бараны...КУЧМА вас развел еще в 1994 году...почти 30 лет назад вы просто стадо... конченное...В Совке вам сидеть 50 лет...73% ШАКАЛОВ...
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16.12.2021 16:57 Відповісти
Та які там шакали, довірливі "вівці з баранами"!! Недарма вже 30 років "стрижуть і шашличать"!
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16.12.2021 18:04 Відповісти
МНЕ ВАС НЕ ЖАЛЬ..вы бы...ло
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16.12.2021 16:58 Відповісти
Если это правда, этот народ обречен на вечные страдания, ну а шо? - судьба такая
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16.12.2021 16:58 Відповісти
Катастрофа, если в Киеве 39% быдла-населения за акробата, то шо тогда говорить за перифирию.
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16.12.2021 17:05 Відповісти
"на периферии" по)( уй на всех скопом! Там у населения другие проблемы - как выжить после многочисленных ре форм...
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16.12.2021 22:17 Відповісти
В 1991 году народ более 90% проголосовал за независимость Украины. Даже Крым значительно более 50%. Умели правильно голосовать.

Правильно говорят, что "быт определяет сознание". За 30 лет можно было сознание соответствующим бытом еще и улучшить.

Как нужно было 30 лет власти имущих и политикам выворачивать мозги украинцев, чтобы они массово проголосовали за клоуна.

Подло обвинять народ. Народ не виновник, а жертва.
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16.12.2021 17:11 Відповісти
"Абинєпєтька"- так думали 73% і проголосували проти П. Порошенка! Це ж скільки гріхів повинно набратися за 5 років, що б люди навіть за клоуна проголосували! Та цензорнетівці чомусь вважають, що ці лохи раптом порозумнішають і проголосують за Порошенка. Негоже 73% виборців, себто мільйони людей вважати зелохами, тупими вівцями, ідіотами і тому подібне.
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16.12.2021 20:02 Відповісти
Шо, Педалик и в правду всех спасёт?
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16.12.2021 17:11 Відповісти
Свята на носі! Не треба псувати собі настрій якимось янелохом, який хоче відібрати столицю у киян та віддати її Бєні.
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16.12.2021 17:25 Відповісти
Но есть и ложка дёгтя. Именно Кличко трусливо, втихую, продал Ахметову всё энергоемкое ЖКХ в Киеве (злектроэнергию, газ, отопление) прикрываясь жалкой трескотнёй перед выборами, если кто помнит.
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16.12.2021 17:26 Відповісти
Ещё один идиот в очереди на должность президента Украины. Боже, спаси Украину
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16.12.2021 17:53 Відповісти
Який один! Там вже ціла черга як на презентації відкриття супермаркета АТБ в надії на халявний приз!
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16.12.2021 18:06 Відповісти
3еленський і ра3умков це те саме просто це гра для виборців какая ра3ніца
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16.12.2021 18:15 Відповісти
Печаль. Интересно, хуже Кличко бы мер в Киеве, в принципе?
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16.12.2021 18:16 Відповісти
да, Леня Космос был хуже. А уж за ним идет Кличко.
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16.12.2021 18:59 Відповісти
Не верю. Как можно ему доверять при такой коррупции и при том, во что превратился Киев? Не знаю, где они берут тех "киевлян". Среди моих знакомых довольных ним нет. И это минимум. Часть просто кроет матом и ждёт выборов.
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16.12.2021 18:27 Відповісти
Ну выбор тоже тот еще, прям как словарный и деловой запас Кличко - печаль.
Даже наркоман Черновецкий умудрился 4 станции метро построить!
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16.12.2021 18:36 Відповісти
Ужас! Надо быть слепым и тупым, чтобы доверять Кличко.
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16.12.2021 18:46 Відповісти
Довіряв і довіряю пану Кличку , так як киянин добре знаю , що за всі роки незалежності , це найліпший мер нашоі столиці !!

Звісно , що недоліки є, але ж у кого їх немає 😠

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16.12.2021 18:56 Відповісти
46% антирейтинг у сывочолого. Маловато, из-за группки буйных сектантов прорвется в второй тур, а там проиграет любому. А если этот любой будет зеленским или бойко? Когда уже сектанты поймут, что он сбитый летчик.
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16.12.2021 18:59 Відповісти
Ібенябот , гуляй лісом , так як твоі тупі прогнози тут нікого не цікавлять ! 😡
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16.12.2021 19:09 Відповісти
тупеньке це ти, тримай шоколадку
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16.12.2021 19:19 Відповісти
А тобі кіло зелених шмарклів під ялинку 🤢😄🤣
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16.12.2021 19:21 Відповісти
Кто ему верит, что за дичь )))))
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16.12.2021 21:30 Відповісти
такой презик и нужен: 10 с лифуем лет у руля - а рейтинг стабильно почти как в одинтур...Какое горе...А еще от население страны что-то хотят...
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16.12.2021 21:58 Відповісти
Кто из коментаторов знает Фундуклея?Уверен мало кто. Ну во первых киевлян 1-2%( коренных) Во вторых если бы они знали историю Киева то не избирали себе подобных Омельченко( который откупался от пострадавших со смертельным исходом КОПЕЕЧНОЙ- однокомнатной увартирой( при его то взятках)Ни Кличко тем более.( Кто из урок продюсировал товариша?) Каждое утро из своих двенадцати лет киевский губер начинал с пешего обхода и киевляне видели что он пешком идет по тем же улицам что и они. Он щамостил уоицы камнем,подарил фонтаны,платил чиновникам Киева( что бы они не крали) и ВСЕ ИЗ ЛИЧНОГО состояния. Да он был царский чиновник, но именно иаких людей надо выбирать в меры( 21 век в СТОЛИЦЕ с 20% бюджетом Украины дороги это жопа. И это мер? Киевляне вы слепы? Вы богаты( Шулявские 500 млн. гр вам некуда потратить? В Киеве строятся станции метро,инфраструктура,стоянки?51% поддержки? Серьезно? Я не знаю как еще можно насрать на голову так как сейчас,от этого"мера"!
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17.12.2021 01:11 Відповісти
 
 