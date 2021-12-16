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НАТО закликає Україну фокусуватися на реформах для досягнення стандартів Альянсу, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАТО закликає Україну фокусуватися на реформах для досягнення стандартів Альянсу, - Столтенберг

НАТО дотримується рішення Бухарестського саміту про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, і закликає Україну фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я був на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО, і ми дотримуємося цього рішення та рішень, ухвалених після Бухарестського саміту, щодо можливості України стати членом НАТО. Сигнал для Росії на сьогодні – що це Україна як суверенна нація вирішуватиме свій власний шлях, і 30 союзників з НАТО вирішуватимуть, коли Україна буде готова бути членом. Наразі Україні важливо фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що вітає сильну відданість президента України проведенню реформ.

Столтенберг нагадав, що НАТО проводить політику відритих дверей, це закріплено в статті 10 установчого Вашингтонського договору, в якій чітко зазначено, що НАТО може запрошувати інші європейські країни приєднатися до Альянсу.

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"Наголошу, що НАТО останніми роками довело, що наша політика відритих дверей - це не лише те, що ми підтримуємо на словах, а й ділами, зокрема запрошуючи нові країни, Чорногорію та Північну Македонію, стати членами. Ми розширили Альянс двома новими членами, незважаючи на протести з боку Росії", – зазначив генсек.

Він додав, що НАТО підтримує Україну в зусиллях наблизитись до членства в НАТО.

"Ми допомагаємо з реформами, у боротьбі з корупцією, зміцненні потенціалу, модернізувати інституції у сфері безпеки та оборони. Також НАТО і союзники з НАТО надають тренування, консультування, ми приєдналися до навчань, також союзники з НАТО надають обладнання. Тож ми підтримуємо Україну, посилюємо оборону України та Збройні сили. Це практична співпраця і практична підтримка союзників з НАТО та НАТО Україні", - розповів Столтенберг.

Він заявив, що НАТО солідарне з Україною.

"Ми продовжуємо підтримувати її зусилля стати членом НАТО", – сказав генсек.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Немає кого закликати.

Hon. Judge Dredd: Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 16:28
+8
Интересно а Македония все реформы провела, для достижение стандартов Альянса ??

Уверен на 100% что Украину не хотят принимать, именно по политическим причинам, продажность коррумпированость Германии, Франции, Италии...подстилки кремля, не хотят дразнить агрессора оккупанта РФ. И дело тут во все не в реформах.
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16.12.2021 19:39
+7
Які реформи, коли президент - дезертир, а його оточення- 5 колона !
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16.12.2021 16:31
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После реформ зеленского мы рискуем вступить в Варшавский договор, а не в НАТО.
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16.12.2021 16:19 Відповісти
По їхньому розумінню ми досягнемо стандартів, коли воно нам і нахрєн не буде потрібно. паРашка або розпадеться, або повністю зіпьється.
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16.12.2021 16:29 Відповісти
Не в Варшавский, а Ташкентский ОДКБ
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16.12.2021 17:21 Відповісти
Ошибаешься, господин Столтенберг! Зеленский таких формулировок не понимает. Надо было сказать: Хватить врать и создавать видимость реформ. Когда вы начнете делать настоящие реформы и это не просто увидят, но у почувствуют на своей жизни граждане Украины, вот тогда и поговорим про членство в НАТО.
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16.12.2021 16:22 Відповісти
"Я був на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО, і ми дотримуємося цього рішення та рішень, ухвалених після Бухарестського саміту, щодо можливості України стати членом НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3305646

а що робив зеленський у 2008 році ???
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16.12.2021 16:26 Відповісти
С 2008 года нас ждут "после приближения к стандартам НАТО". А мы, б"дь, всё никак не приблизимся! Хрен нам а не НАТО.
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16.12.2021 16:27 Відповісти
Да вы что ! Это же надо визовый режим ввести! Перестать торговать с Московией стратегическими материалами!
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16.12.2021 19:40 Відповісти
Немає кого закликати.

Hon. Judge Dredd: Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 16:28 Відповісти
Правда Ваша, бо даже имитировать пенисом игру на фа-но тупень сплагиатил себе на харчевание на Западе. Не знаю шо и думать: пнут с кресла, на Западе счета под арестом , на пару с Карабасом-Борабасом... у нас такой дыбильной программы, как олухи 95-го , давно уже больше нет. Мабуть и мам Римыну трущебу заложит до баб Юли в ломбард( по дешевке), бо она тоже злопамятная (б.Юлька).
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16.12.2021 18:07 Відповісти
Які реформи, коли президент - дезертир, а його оточення- 5 колона !
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16.12.2021 16:31 Відповісти
При ЗЕдибилах мы никуда не вступим.
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16.12.2021 16:31 Відповісти
А кто эти "мы"?
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16.12.2021 17:05 Відповісти
Мы это - Украина.
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16.12.2021 17:23 Відповісти
Ах да....я же забыл,вас целых 73% обдолбанных наркоманов,которые ну никак не могут выполнить реформы для вступления в НАТО. Или не хотят выполнять.
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16.12.2021 17:35 Відповісти
Так вот не хер было на стадионе ( на дебатах) устраивать клоунаду и обсирать других.Раз сам ничего не может.
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16.12.2021 17:49 Відповісти
мы уже вступили.В зеленое жидкое и вонючее
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16.12.2021 18:17 Відповісти
"Ну и что? "- скажут они, "лишь бы не Петя".
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16.12.2021 18:23 Відповісти
Зеленые не могут сфокусироваться у них приход..
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16.12.2021 16:33 Відповісти
Президент Турции Эрдоган неделю назад сказал красивую фразу...

на сегодня Украинская армия круче Турецкой,Немецой,французской,испанской,итальянской...поскольку воюет за СВЫОЮ СВОБОДУ с Мавзолейными баранами Путлера 7 лет...

Брвво Эрдоганыч....
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16.12.2021 16:37 Відповісти
СМЕРТЬ рюсскамиу бы
длу
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16.12.2021 16:40 Відповісти
Рюсские...БАРАНЫ...Мацкавиты...нападите на Чечню в третий раз..мож кавказцы вам дадут... канфету РОШЕН...
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16.12.2021 16:45 Відповісти
Зелі це не потрібно !
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16.12.2021 16:46 Відповісти
ватне створіння!Від тебе смердить тупим кацом
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16.12.2021 17:12 Відповісти
можна відповісти Столтенбергу фразою поца, яка стала класикою - пішли ви в сраку. Він там був разом з ним на пресці. Дивився його явлення Європі. Блазень блазнем. Виступав без телесуфлера і Європі стало ясно, що в Україні свій Квіслінг із замашками містечкового блазня. Все в його голові спуталось.
А які реформи можуть бути з професійними картярами, базарниками ринковими. Один тягне в Кетай, інші набиваються на переговори на свою історичну Родіну. А лозунгами мають. Єй ти іді сюда ти нам должен. Ворують навіть на харчуванні а він про реформи.
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16.12.2021 17:38 Відповісти
треба брати приклад з Румунії та Болгарії
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16.12.2021 17:50 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, у кого узнать, когда все же мы будем в НАТО...
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16.12.2021 17:59 Відповісти
Украина и ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, возможно через 10 лет. 2030 г. возможно вступим в НАТО. А до этого времени, нужно укреплять армию ВСУ и ВМС.
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16.12.2021 19:51 Відповісти
Я согласен, но вопрос был к бубочке, после "сногсшибательных", много обоюдных его пустых деклараций в Западной Европе (по этому вопросу. Мабуть, у бубика предвыборная стартовала. Но его и понять можно. Не прикроется вторым сроком, получит внатуре срок.
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17.12.2021 01:32 Відповісти
приглашая новые страны, Черногорию и Северную Македонию, стать членами - da no eto mozhet bitj problemoi dlja Ukraini, vedj kazjdij mozjet blokirovatj prinjatije v NATO, jescho ne razobralsia, eto podsunul rizhik trump ili taki eto bilo vsio po pravilam.
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16.12.2021 18:16 Відповісти
Щоб щось мінялось до кращого, а не до гіршого, ні в якому разі не можна голосувати за людей, які разом з оточенням, замість того щоб опинитись за гратами, здриснуть туди де своїх не видають.
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16.12.2021 19:10 Відповісти
Интересно а Македония все реформы провела, для достижение стандартов Альянса ??

Уверен на 100% что Украину не хотят принимать, именно по политическим причинам, продажность коррумпированость Германии, Франции, Италии...подстилки кремля, не хотят дразнить агрессора оккупанта РФ. И дело тут во все не в реформах.
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16.12.2021 19:39 Відповісти
Прошу извинить, но я повторюсь, мол, проблема не в Западе , а в нашем электорате , бо второй раз выбираем бовдура, если не зэка, то клоуна... При таких раскладах какое НАТО.
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17.12.2021 01:35 Відповісти
 
 