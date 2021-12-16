НАТО закликає Україну фокусуватися на реформах для досягнення стандартів Альянсу, - Столтенберг
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НАТО дотримується рішення Бухарестського саміту про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, і закликає Україну фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я був на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО, і ми дотримуємося цього рішення та рішень, ухвалених після Бухарестського саміту, щодо можливості України стати членом НАТО. Сигнал для Росії на сьогодні – що це Україна як суверенна нація вирішуватиме свій власний шлях, і 30 союзників з НАТО вирішуватимуть, коли Україна буде готова бути членом. Наразі Україні важливо фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що вітає сильну відданість президента України проведенню реформ.
Столтенберг нагадав, що НАТО проводить політику відритих дверей, це закріплено в статті 10 установчого Вашингтонського договору, в якій чітко зазначено, що НАТО може запрошувати інші європейські країни приєднатися до Альянсу.
"Наголошу, що НАТО останніми роками довело, що наша політика відритих дверей - це не лише те, що ми підтримуємо на словах, а й ділами, зокрема запрошуючи нові країни, Чорногорію та Північну Македонію, стати членами. Ми розширили Альянс двома новими членами, незважаючи на протести з боку Росії", – зазначив генсек.
Він додав, що НАТО підтримує Україну в зусиллях наблизитись до членства в НАТО.
"Ми допомагаємо з реформами, у боротьбі з корупцією, зміцненні потенціалу, модернізувати інституції у сфері безпеки та оборони. Також НАТО і союзники з НАТО надають тренування, консультування, ми приєдналися до навчань, також союзники з НАТО надають обладнання. Тож ми підтримуємо Україну, посилюємо оборону України та Збройні сили. Це практична співпраця і практична підтримка союзників з НАТО та НАТО Україні", - розповів Столтенберг.
Він заявив, що НАТО солідарне з Україною.
"Ми продовжуємо підтримувати її зусилля стати членом НАТО", – сказав генсек.
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а що робив зеленський у 2008 році ???
Hon. Judge Dredd: Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
на сегодня Украинская армия круче Турецкой,Немецой,французской,испанской,итальянской...поскольку воюет за СВЫОЮ СВОБОДУ с Мавзолейными баранами Путлера 7 лет...
Брвво Эрдоганыч....
длу
А які реформи можуть бути з професійними картярами, базарниками ринковими. Один тягне в Кетай, інші набиваються на переговори на свою історичну Родіну. А лозунгами мають. Єй ти іді сюда ти нам должен. Ворують навіть на харчуванні а він про реформи.
Уверен на 100% что Украину не хотят принимать, именно по политическим причинам, продажность коррумпированость Германии, Франции, Италии...подстилки кремля, не хотят дразнить агрессора оккупанта РФ. И дело тут во все не в реформах.