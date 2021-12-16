НАТО закликає Україну фокусуватися на реформах для досягнення стандартів Альянсу, - Столтенберг

НАТО дотримується рішення Бухарестського саміту про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу, і закликає Україну фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я був на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО, і ми дотримуємося цього рішення та рішень, ухвалених після Бухарестського саміту, щодо можливості України стати членом НАТО. Сигнал для Росії на сьогодні – що це Україна як суверенна нація вирішуватиме свій власний шлях, і 30 союзників з НАТО вирішуватимуть, коли Україна буде готова бути членом. Наразі Україні важливо фокусуватися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що вітає сильну відданість президента України проведенню реформ.

Столтенберг нагадав, що НАТО проводить політику відритих дверей, це закріплено в статті 10 установчого Вашингтонського договору, в якій чітко зазначено, що НАТО може запрошувати інші європейські країни приєднатися до Альянсу.

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"Наголошу, що НАТО останніми роками довело, що наша політика відритих дверей - це не лише те, що ми підтримуємо на словах, а й ділами, зокрема запрошуючи нові країни, Чорногорію та Північну Македонію, стати членами. Ми розширили Альянс двома новими членами, незважаючи на протести з боку Росії", – зазначив генсек.

Він додав, що НАТО підтримує Україну в зусиллях наблизитись до членства в НАТО.

"Ми допомагаємо з реформами, у боротьбі з корупцією, зміцненні потенціалу, модернізувати інституції у сфері безпеки та оборони. Також НАТО і союзники з НАТО надають тренування, консультування, ми приєдналися до навчань, також союзники з НАТО надають обладнання. Тож ми підтримуємо Україну, посилюємо оборону України та Збройні сили. Це практична співпраця і практична підтримка союзників з НАТО та НАТО Україні", - розповів Столтенберг.

Він заявив, що НАТО солідарне з Україною.

"Ми продовжуємо підтримувати її зусилля стати членом НАТО", – сказав генсек.