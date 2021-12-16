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Депутати змінили графік роботи Ради у січні: перенесли єдиний пленарний тиждень на кінець місяця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати змінили графік роботи Ради у січні: перенесли єдиний пленарний тиждень на кінець місяця

Верховна Рада знову змінила календарний план своєї роботи у січні й у пленарному режимі працюватиме в останній тиждень місяця (25-28 січня), а не 18–20 січня, як раніше планувалося.

За відповідну постанову №6429 у четвер проголосували 243 народних депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до внесених змін до календарного плану проведення шостої сесії IX скликання Верховної Ради, з 17 до 21 січня парламентарі працюватимуть у комітетах, комісіях та депутатських фракціях і групах.

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Як раніше повідомлялося, депутати також працюватимуть у комітетах, комісіях та фракція 4-6 січня, а 10-14 січня – з виборцями.

Депутати вже вдруге менш як за місяць вносять зміни до календарного плану січня 2022 року.

Сьома сесія відповідно до Конституції відкриється першого вівторка лютого (1 лютого).
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Топ коментарі
+5
Малацці! Всі проблеми вирішено, можна відпочити... Курви.
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16.12.2021 16:27
+5
А печень выдержит МЕСЯЦ БУХАТЬ?!

А если Рашка в наступление пойдет, а вы "в дрова"?!

А если морозы, а на ТЭС одна угольная ПЫЛЬ?!
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16.12.2021 16:30
+5
Мальдівсько-Карибськи округи вже чекають дупататів...
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16.12.2021 16:35
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Святкування почались !!
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16.12.2021 16:26 Відповісти
НАРОД МНОГО ОТДЫХАЕТ - депутаты хотят сократить праздничные дни.
Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
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16.12.2021 16:40 Відповісти
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16.12.2021 16:42 Відповісти
Работнічки. Місяць знову канікул. А втім, якщо такі антинародні закони приймати, то краще засмагати.
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16.12.2021 16:27 Відповісти
Малацці! Всі проблеми вирішено, можна відпочити... Курви.
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16.12.2021 16:27 Відповісти
А печень выдержит МЕСЯЦ БУХАТЬ?!

А если Рашка в наступление пойдет, а вы "в дрова"?!

А если морозы, а на ТЭС одна угольная ПЫЛЬ?!
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16.12.2021 16:30 Відповісти
Откуда морозы на Мальдивах?
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16.12.2021 16:56 Відповісти
конверты раздали
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16.12.2021 16:34 Відповісти
Мальдівсько-Карибськи округи вже чекають дупататів...
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16.12.2021 16:35 Відповісти
бідненькі втомилися - є.бучі імбезильні квартальні довб.ойоби, що доживають останні місяці свого нікчемного життя ненароком отриманого через спарювання біосміття!
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16.12.2021 16:40 Відповісти
курорты ждут сервантов вовы
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16.12.2021 16:42 Відповісти
Трутні їбані
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16.12.2021 16:44 Відповісти
А ще матпоміч на оздоровлення в Альпах , чи десь в Індійському Океані.
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16.12.2021 16:45 Відповісти
Як раніше повідомлялося, депутати також працюватимуть у комітетах, комісіях та фракція 4-6 січня, а 10-14 січня - з виборцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3305648

Будут оооочень плотно работать
А вообще ,еще неделю назад все было понятно - новый виток ковидобесия начнется с 20х чисел января,после буковели, и данная новость - тому лишнее подтверждение.
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Все на Мальдивы ?
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Бідні депутати так наробились, що півтора місяця будуть на теплих островах від важкої праці відходити.
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16.12.2021 17:26 Відповісти
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16.12.2021 17:43 Відповісти
Місяць канікул в депутатів.
А пригадуєте, як вони переконували нас у своїй працелюбності ?
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17.12.2021 08:31 Відповісти
 
 