Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": банки звітують про більш ніж 1 млн заявок в день

Громадяни україни, які отримали дві дози COVID-вакцини та подали заявку в "Дії", почали отримувати тисячу гривень на картку "єПідтримка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 грудня, громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, почали нараховувати тисячу гривень. Кошти зараховуються на спеціальні картки "єПідтримка" тим, хто вже оформив відповідні заявки в застосунку "Дія". Зокрема, про зарахування повідомляють ті, хто оформив картки в monobank.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплата вакцинованим українцям 1000 гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Державний ПриватБанк (Київ) станом на 16 грудня за добу оформив 1 млн карток у межах проекту "єПідтримка" для виплат "ковідної тисячі", що в 2,1 разу більше, ніж за першу добу оформив віртуальний monobank (481,3 тис. карток станом на 8 грудня), повідомили банки у четвер, пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, 500 тис. клієнтів банку отримають кошти у четвер.

"Майже півмільйона клієнтів, які подали заявки в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (завершення тестування виплат у "Дії") зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки у "Дії", – розповів він.

За інформацією monobank, із моменту запуску послуги з відкриття карток "єПідтримка" 9 грудня станом на 16 грудня він відкрив 1,314 млн таких карток.