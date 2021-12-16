Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": банки звітують про більш ніж 1 млн заявок в день
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Громадяни україни, які отримали дві дози COVID-вакцини та подали заявку в "Дії", почали отримувати тисячу гривень на картку "єПідтримка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 16 грудня, громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, почали нараховувати тисячу гривень. Кошти зараховуються на спеціальні картки "єПідтримка" тим, хто вже оформив відповідні заявки в застосунку "Дія". Зокрема, про зарахування повідомляють ті, хто оформив картки в monobank.
Державний ПриватБанк (Київ) станом на 16 грудня за добу оформив 1 млн карток у межах проекту "єПідтримка" для виплат "ковідної тисячі", що в 2,1 разу більше, ніж за першу добу оформив віртуальний monobank (481,3 тис. карток станом на 8 грудня), повідомили банки у четвер, пише Інтерфакс-Україна.
Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, 500 тис. клієнтів банку отримають кошти у четвер.
"Майже півмільйона клієнтів, які подали заявки в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (завершення тестування виплат у "Дії") зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки у "Дії", – розповів він.
За інформацією monobank, із моменту запуску послуги з відкриття карток "єПідтримка" 9 грудня станом на 16 грудня він відкрив 1,314 млн таких карток.
Будь ласка, зачекайте...
Відкрию тобі таємницю. У Києві та навколишніх иістах всі кажуть "у Львів". "До Львова" кажуть лише філологи. А доколупуються до цього лише такі ідіоти як ти.
В Apple отложили возвращение своих сотрудников с удалёнки и выделили каждому из них по тысяче долларов на улучшение домашнего рабочего места.
Компания планировала вернуться к офисному режиму уже в феврале 2022 года, но коронавирус опять внёс свои коррективы. Тим Кук разрешил своим подчинённым оставаться дома, а также призвал их вакцинироваться. И велел использовать подарочную тысячу по своему усмотрению.
Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
Посмотрим сколько процентов готовы голосовать за зегопоту.
Филипп Филиппыч,ну что вы...Москальская подворотня и Питерская Помойка это две разные столицы РЮсскава Говна...
https://www.5.ua/polityka/druzhyna-holovnoho-rozvidnyka-minoborony-khodyt-u-skandalnyi-monastyr-upts-mp-de-perekhovuvavsia-teroryst-lusvarhi-zhurnalist-263344.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
паРашi, аферист з паРашного ростову Гогi.
ДИМА..ты МУДАК конченный и Бацман твоя тоже...
Депил пля...
Z-1000
Хто наступний?
І хоч би хтось зі свого карману
И хорошо, что тебя, как и всю команду Зе. не смущает, что базовая модель с NFC на розетке стартует от 2 тыс. - это только для получения 1 тыс.! УРА!
Действительно, и мне хотелось бы знать, а в каком оформляют не виртуальную карту?
Виталя Портников каже что 2045 год в ЕС и НАТО....
а мой сын каже что 2075 год...доживете?
Так что? - их бизнесмены зубожили більш ніж наші?
Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи.
Згоду на посмертне донорство можна буде оформити в електронній формі
Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За відповідний законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів.
Перечитай ще раз статтю, під якою пишеш цей коммент, перш ніж як стверджувати, що нема можливості.
Уже потратил. Купил книги. Зеля - то проходящее, хорошая книга - надолго...
https://uzhgorod.net.ua/news/163824
Каждый из нас владеет минимум 25 тысячами долларов, украденных при "прихватизации".
та я думаю, він так присмоктався, що прийдеться його виносити.