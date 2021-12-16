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Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": банки звітують про більш ніж 1 млн заявок в день

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Українцям почали нараховувати

Громадяни україни, які отримали дві дози COVID-вакцини та подали заявку в "Дії", почали отримувати тисячу гривень на картку "єПідтримка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 грудня, громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, почали нараховувати тисячу гривень. Кошти зараховуються на спеціальні картки "єПідтримка" тим, хто вже оформив відповідні заявки в застосунку "Дія". Зокрема, про зарахування повідомляють ті, хто оформив картки в monobank.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплата вакцинованим українцям 1000 гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Українцям почали нараховувати тисячу Зеленського: банки звітують про більш ніж 1 млн заявок в день 01

Державний ПриватБанк (Київ) станом на 16 грудня за добу оформив 1 млн карток у межах проекту "єПідтримка" для виплат "ковідної тисячі", що в 2,1 разу більше, ніж за першу добу оформив віртуальний monobank (481,3 тис. карток станом на 8 грудня), повідомили банки у четвер, пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, 500 тис. клієнтів банку отримають кошти у четвер.

"Майже півмільйона клієнтів, які подали заявки в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (завершення тестування виплат у "Дії") зараховуватимемо кошти миттєво після схвалення заявки у "Дії", – розповів він.

За інформацією monobank, із моменту запуску послуги з відкриття карток "єПідтримка" 9 грудня станом на 16 грудня він відкрив 1,314 млн таких карток.
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Топ коментарі
+20
Прочитав на одному чаті:
Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
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16.12.2021 16:55
+13
Ви не зрозуміли гумору. Уявіть реакцію блазня, якщо народ реально почне тратити гроші на каток Рошен. Він же сподівався, що вдячні і щасливі побіжать на 95 квартал.
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16.12.2021 17:22
+9
У Вони немає слова пОлітичний. Вона розмовляє українською виключно з масковським аканям. Так правильно буде пАлітичний.
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16.12.2021 17:14
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Штош, комуто тыщща - серьёзные деньги.
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16.12.2021 16:49 Відповісти
Насрать,схоху в кино за свои...
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16.12.2021 17:22 Відповісти
А я у Львів злітаю на вихідні.
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16.12.2021 19:08 Відповісти
В загалі своєму українці можуть подорожувати ДО Львова, решта- У Львів, чи навіть ДО ЛьвІва, що виказує нещадно...
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16.12.2021 19:36 Відповісти
Можеш іти лісом із своїми здогадками)
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16.12.2021 20:07 Відповісти
от і лапті догори...швиденько ж згорів
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16.12.2021 20:11 Відповісти
Доведи)))

Відкрию тобі таємницю. У Києві та навколишніх иістах всі кажуть "у Львів". "До Львова" кажуть лише філологи. А доколупуються до цього лише такі ідіоти як ти.
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17.12.2021 07:59 Відповісти
ага, суум квікве - кожному своє

В Apple отложили возвращение своих сотрудников с удалёнки и выделили каждому из них по тысяче долларов на улучшение домашнего рабочего места.

Компания планировала вернуться к офисному режиму уже в феврале 2022 года, но коронавирус опять внёс свои коррективы. Тим Кук разрешил своим подчинённым оставаться дома, а также призвал их вакцинироваться. И велел использовать подарочную тысячу по своему усмотрению.
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16.12.2021 17:33 Відповісти
В Эппл зарплаты от 20 тыс. долларов в месяц, а еще бонусы, страховки, премии и т.п. Это им 5% зарплаты выделили, копейки по американским меркам.
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16.12.2021 19:27 Відповісти
Вот-вот, а у нас пенсионерам выдали 50%!! 🙃
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17.12.2021 01:54 Відповісти
то херня хай подаляться, нарахування строку зезашкваренськову вовчику і біосміттю квартально - підар.ососійському - от що людей цікавить начасі!
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16.12.2021 16:52 Відповісти
ну в кино походить можно будет
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16.12.2021 16:52 Відповісти
Велике тисячничество стартувало...
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16.12.2021 16:53 Відповісти
помню жулька тоже тысячивництвом рейтинг себе набивала.. естественно за счет бюджета
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16.12.2021 16:56 Відповісти
Прочитав на одному чаті:
Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
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16.12.2021 16:55 Відповісти
ну без Порошенка никак...
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16.12.2021 17:10 Відповісти
Ви не зрозуміли гумору. Уявіть реакцію блазня, якщо народ реально почне тратити гроші на каток Рошен. Він же сподівався, що вдячні і щасливі побіжать на 95 квартал.
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16.12.2021 17:22 Відповісти
В Европе это решение правительства, а у нас тысяча Зеленского? Это он сам придумал?
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16.12.2021 16:57 Відповісти
Сам ни сам но деньги с бюджета.А главное спишут на 200тых мильярдик.
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16.12.2021 18:45 Відповісти
Це - політичний плагіат!

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16.12.2021 16:57 Відповісти
У Вони немає слова пОлітичний. Вона розмовляє українською виключно з масковським аканям. Так правильно буде пАлітичний.
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16.12.2021 17:14 Відповісти
Это политико-экономический маразм.
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16.12.2021 17:14 Відповісти
1 млн в день . Такова статистика . Их не волнует возможное вторжение раши ?
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16.12.2021 17:02 Відповісти
Их очень волнует возможное вторжение раши. Они даже поедут на фронт, но, после подач заявки на получение одной тысячи. Это святое.
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16.12.2021 17:52 Відповісти
Это опрос.

Посмотрим сколько процентов готовы голосовать за зегопоту.
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16.12.2021 17:04 Відповісти
Это уже не важно . Давайте проголосуем , кто готов окопы копать .
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16.12.2021 17:06 Відповісти
Для 200тых окопы.
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16.12.2021 18:49 Відповісти
Доктор Борменталь,вы разницу между дибилами и повальной вакцинацией увидели?

Филипп Филиппыч,ну что вы...Москальская подворотня и Питерская Помойка это две разные столицы РЮсскава Говна...
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16.12.2021 17:09 Відповісти
Дружина головного розвідника Міноборони ходить у скандальний монастир УПЦ (МП), де переховувався терорист Лусваргі - журналіст

https://www.5.ua/polityka/druzhyna-holovnoho-rozvidnyka-minoborony-khodyt-u-skandalnyi-monastyr-upts-mp-de-perekhovuvavsia-teroryst-lusvarhi-zhurnalist-263344.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm

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16.12.2021 17:12 Відповісти
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16.12.2021 17:15 Відповісти
Ось хто передачки носив, виявляєтся.
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16.12.2021 17:16 Відповісти
Она выполнят спец задание в монастыре УПЦ (МП)
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16.12.2021 17:18 Відповісти
Вскоре выяснится что и сам Буданов там в хоре мальчиков...пел.
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16.12.2021 17:19 Відповісти
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16.12.2021 18:45 Відповісти
да ничо этому буданову не будет. его тылы надёжно прикрывает зад гомиашпили.
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16.12.2021 17:34 Відповісти
навпаки. а можливо 69 ))
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16.12.2021 18:33 Відповісти
скліщились ))))
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16.12.2021 18:38 Відповісти
дружина? дружина - то прикриття. а для душi в нього анальний дружок з громадянством

паРашi, аферист з паРашного ростову Гогi.
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16.12.2021 18:32 Відповісти
Чомусь про дружина він не згадав, коли підтвердив, що живе у Гогілашвілі.
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17.12.2021 02:00 Відповісти
Блин, такое палево... Хоть подумали бы оба своими котелками, ведь на том кгбэшно-гундяевском сатанате 500-от летняя анафема от Вселенского Патриарха. Уж лучше бы уверовали в анимизм АБОРИГЕНОВ ПАПУ-НОВАЯ ГВИНЕЯ...
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16.12.2021 18:36 Відповісти
Пассивный, наверное.
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17.12.2021 01:57 Відповісти
рабам приказано на что потратить....
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16.12.2021 17:12 Відповісти
Идеальный вариант на сегодня..это дать Быдлу 73 % раскрутить бренд Димы Гордона, Розумкова и доктора Кошмаровского... Как там Дима Гордон на Порошенко понос гнал.....Все кто угодно...

ДИМА..ты МУДАК конченный и Бацман твоя тоже...

Депил пля...
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16.12.2021 17:18 Відповісти
Как это понимать... ...Кондома вспомнили, а про гавного евролабающего юриниста сПальчевского - молчок , с его справкой экстерном, до сдачи анализов... Ведь пальчевский брат по деду кондому и вместе учились на шпионских курсах, в москве, тока параллельно.
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16.12.2021 18:27 Відповісти
Кінець епохи інвестицій!

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16.12.2021 17:19 Відповісти
Смешно будет, если за выплатой тысячи обратится больше чем в реестре вакцинированных.
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16.12.2021 17:23 Відповісти
Без зеленого сертифікату в дії неможливо відправити заявку на отримання.
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16.12.2021 17:58 Відповісти
Так ведь вже писали, что в Дие есть, а на самом деле человек не вакцинованый
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16.12.2021 18:35 Відповісти
Ю-1000
Z-1000
Хто наступний?
І хоч би хтось зі свого карману
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16.12.2021 17:24 Відповісти
Моя канадская фермерша вывела кучу бабла из Украины...,а понаалу не верила...мне..молодой красивый стройный закончил сельхоз академию в Полтаве,учился во Франции... не все то золото что Голобородькой сказки ЧЕШЕТ...
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16.12.2021 17:26 Відповісти
Шикарно! Чтобы пенсионер смог потратить 1000 грн на лекарства, ему нужен либо смартфон с NFC (сколько нужно таких Зетысяч на базовую модель?) либо аптека с оплатой а интернет (где они и сколько их?). В Ощадбанке оформляют только виртуальную карту! Супер!
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16.12.2021 17:28 Відповісти
А до чого він тут?
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16.12.2021 18:34 Відповісти
Подари своим старикам к Новому Году смартфон! Стыдно должно быть, что у твоих родных-пенсионеров нет смартфонов, они сейчас копейки стоят!
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16.12.2021 19:31 Відповісти
Привет, Ефремова! Здоров, что мы с тобой перешли сразу от конфетно-букетного к водочному "ты", спасибо за совет! Вот только тем, кого ты по какой-то странной панибратской привычке назвала "стариками", смартфон не нужен, от слова "совсем".

И хорошо, что тебя, как и всю команду Зе. не смущает, что базовая модель с NFC на розетке стартует от 2 тыс. - это только для получения 1 тыс.! УРА!
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16.12.2021 19:41 Відповісти
Коли палець показує на небо- тільки дурень дивиться на палець...
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16.12.2021 19:52 Відповісти
А причем тут Ощад? В каком банке оформляют не вирт??????? Или что бы гавк?
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16.12.2021 20:30 Відповісти
Ощад - как один из примеров, - он прямо сегодня "подготовился" и присоединился к дружной команде из аж 5 банков! И все еще "думает" как же реализовать не виртуальную карту для клиентов. Хочется пожелать успехов этому мыслительному процессу!

Действительно, и мне хотелось бы знать, а в каком оформляют не виртуальную карту?
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16.12.2021 20:37 Відповісти
Так только виртуальная карта! И вопроы к кабмину! Покажите мне хоть один банк где пластик под 1000 ковидную??? И закрыли тогда вопрос о Ощаде.
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16.12.2021 20:43 Відповісти
Якось інвалідно виглядає і ощад і інші як державні, так і комерційні банки у цьому випадку. А що закривати я вирішуватиму без вказівок.
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16.12.2021 20:46 Відповісти
Ага, шукай. Як знайдеш тути напиши.
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16.12.2021 21:16 Відповісти
Наче обіціли пенсіонерам якийсь окремий спосіб скористатись цими грошима, я не перевіряв. Проте що до NFC, то зараз практично будь-який смартфон його має, навіть недорогий.
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17.12.2021 11:08 Відповісти
2050 год в говне..не меньше...

Виталя Портников каже что 2045 год в ЕС и НАТО....

а мой сын каже что 2075 год...доживете?
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16.12.2021 17:29 Відповісти
Стадо баранов Кчмы........
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16.12.2021 17:30 Відповісти
теперь войдёт в историю как "движение тысячников" ))
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16.12.2021 17:30 Відповісти
****, невже ви такі зубожілі, що кидаєтесь на цю кістку.....
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16.12.2021 17:35 Відповісти
Не в скромности бюджета дело. Хотя и в нём тоже. Тут и аналогию можно провести. Бизнесмены по миру считают, что если прибыльность по контракту в 2-3% то уже стоит вложиться в дело. А у нас, всё по-прежнему, - меньше 100% прибыли бровью не поведёт "бизнесмЭн".

Так что? - их бизнесмены зубожили більш ніж наші?
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16.12.2021 18:43 Відповісти
///
Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи.

Згоду на посмертне донорство можна буде оформити в електронній формі

Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За відповідний законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів.
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16.12.2021 17:38 Відповісти
Отримав. Наврядче це підніме рейтинг Зеленського в моїх очах, проте не бачу сенсу не скористатись можливістю, скоро Людина-павук та Матриція в кіно от і опробую, може навіть раз в сто років прогуляюсь до книжкогового.
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16.12.2021 17:46 Відповісти
Та вам лишь бы пожрать и прибухнуть (я тоже не против, но за свои), а все остальное - хоть посрем нормально!
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16.12.2021 18:05 Відповісти
Що ти отримав???? В дії ще не має можливості карту підтягнути....
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16.12.2021 20:32 Відповісти
Спеціальну картку я зробив як тільки додаток моно запропонував мені її створити, десь тиждень тому. Вчора в додатку Дія з'явився пункт Єпідтримка і я підв'язав ту нову картку.

Перечитай ще раз статтю, під якою пишеш цей коммент, перш ніж як стверджувати, що нема можливості.
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17.12.2021 11:04 Відповісти
Получил. Спасибо дедушке Зеленину за наше счастливое детство!))
Уже потратил. Купил книги. Зеля - то проходящее, хорошая книга - надолго...
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16.12.2021 17:50 Відповісти
Але чому за мої гроші?
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17.12.2021 02:06 Відповісти
И куда же можно потратить ети виртуальные деньги? На цирк и 95 квартал? А чтобы их получить видимо нужно пройти кучу квестов. Пенсионеры с кнопочными телефонами которые не знают что такое интернет будут *рады*. Дебилоиды.
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16.12.2021 17:52 Відповісти
У нас її називають "ковідна тисяча", " вакцинальна тисяча", " 1000 від держави", але ніяк не " тисяча Зеленського" . І так є правильно

https://uzhgorod.net.ua/news/163824
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16.12.2021 17:58 Відповісти
дiджитальна тисяча
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16.12.2021 18:48 Відповісти
Западло не только заявку подавать , но и вспоминать о бубиной зачем-то подачке, которую с платильщиков податков и сдерет, а ща и проценты с них заимеет, пока та тыча будет в зависшем положении.
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16.12.2021 18:16 Відповісти
К примеру, заказали миллион человек ту несчастную тыщу, если из каждой тысячи, через проценты изъять 1 грн - это уже будет лимон, я не говорю , шо будет на порядки больше - я так думаю - чи великого крадiвництва замало?
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16.12.2021 18:20 Відповісти
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16.12.2021 18:33 Відповісти
Первым засветится Ляшко, а пока все 73% - молчок, еще не раздуплились (до конца).
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16.12.2021 18:40 Відповісти
Учитывая сколько ЗЕбобики отмыли на закупках!То тыщя просто пыль для всех просящих 73% нищебродов!Мильярды спяздяли!и будут продолжать пока как в Китае не будет!РАССТРЕЛ!
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16.12.2021 18:40 Відповісти
Это ж надо было столько украсть, что бы потом раздавать ..
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16.12.2021 18:47 Відповісти
Нащо ви берете цю тищу? Ви ж маєте владі в ніжки кланятися з вдяністю за своє врятоване життя. А ми так і продовжуємо грошима скидуватись на дійсно важко хворих.
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16.12.2021 18:51 Відповісти
Тоже штука зашла. Нужно на шоу сходить. Норм.
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16.12.2021 20:12 Відповісти
Все граждане СССР и их потомки должны получить огромные суммы компенсаций - юрист Ольга Яремкив (ютуб)
Каждый из нас владеет минимум 25 тысячами долларов, украденных при "прихватизации".
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16.12.2021 22:14 Відповісти
Коломойкин монобанк отримує
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16.12.2021 22:35 Відповісти
А кроме шуток, дадим клоуну сбежать?
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17.12.2021 01:39 Відповісти
на роіську ?
та я думаю, він так присмоктався, що прийдеться його виносити.
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17.12.2021 08:42 Відповісти
 
 