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Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону, який напередодні визнав наявність військ РФ на окупованому Донбасі, підписав Росії явку з повинною. Таке визнання є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.

Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
кацапня в крымнаше...

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16.12.2021 17:12
+10
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16.12.2021 17:25
+9
а иначе их бы украли солдаты нато ))
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16.12.2021 17:26
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кацапня в крымнаше...

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16.12.2021 17:12 Відповісти
От же ж холєра! "Бандерівці" вже й на гору видерлися.
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16.12.2021 17:21 Відповісти
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16.12.2021 17:26 Відповісти
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16.12.2021 17:48 Відповісти
а иначе их бы украли солдаты нато ))
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16.12.2021 17:26 Відповісти
ой, как это по русски!
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16.12.2021 17:26 Відповісти
Это же верх рокфеллеризма в стране деревянных будок с дыркой в полу. Наличие унитаза на рабссее поднимет рашовиндуума на одну ступеньку вверх в их лестнице Дарвина-Павлова.
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16.12.2021 18:03 Відповісти
Это же верх рокфеллеризма в стране деревянных будок с дыркой в полу.
Это не верх - это туалетная культура.
А вы, простите, гадите за гипсовой перегородкой кухни?
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16.12.2021 18:20 Відповісти
а чо обиделся?не покупай ворованные унитазы
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16.12.2021 18:35 Відповісти
Отнюдь, раньше, когда мы были дремучими мы ваще "это" делали в дальнем углу двора.
Ещё поговорка сохранилась "Как дерьма за баней"
Потом, под влиянием прогресса мы переместились за картонную дверцу, в двух метрах от кухонного стола. Для диких народов это неприемлемо.
Вспомните об этом когда прочтёте о неграх и латиносах, которые гадят в мусоропроводы и шахты лифтов.
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16.12.2021 18:51 Відповісти
а я где то об этом уже слышал...
а,вспомнил,негр Обама в кацапских подьездах .
так вы шо,решили ему унитазы установить?
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16.12.2021 18:55 Відповісти
+++++++++
Вам миротворцем быть.
Унитаз в подъезде.
Это то что примирит Запад и Восток.
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16.12.2021 19:18 Відповісти
ну,примирит,так примирит...только покупайте новые,а не ворованные.обама-он брезгливый
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16.12.2021 19:22 Відповісти
Для них это верх, иначе эти неандертальцы не засрали свою страну выбрасывая фекалии через окно, а потом им захотелось всю Украину через Донбасс..

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16.12.2021 19:00 Відповісти
А если в деревянной будке поставить унитаз - вся дерёвня завидовать будет.
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16.12.2021 18:39 Відповісти
Ну, это если есть болгарка и круг по бетону, чтобы можно было вырезать в нем дырку удалив всё лишнее. А так он же будет одноразовым, ну, без воды же он не работает
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16.12.2021 18:55 Відповісти
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16.12.2021 20:35 Відповісти
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16.12.2021 17:25 Відповісти
А могла бы еще пожить ...
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16.12.2021 18:49 Відповісти
Судью сгноят на Колыме)))
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16.12.2021 17:27 Відповісти
100%! И сделают агентом украинских спецслужб - изменник родины!
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16.12.2021 19:12 Відповісти
Андрюша что-то придумает
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16.12.2021 17:30 Відповісти
Да уж...Судьи попали.
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16.12.2021 17:37 Відповісти
А как иначе они могли обосновать решение?
Типа
продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що НЕ дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "НЕ на бойовому чергуванні НЕ в ДНР та ЛНР"? . Джерело: https://censor.net/ua/n3305484
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16.12.2021 18:41 Відповісти
Не судьи, а судья. И не только судья, но и прокурор и следователь. Постановление суда, это не сочинение, это изложение составленное из цитат взятых из документов следствия.
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16.12.2021 18:44 Відповісти
 
 