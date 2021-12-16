Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях
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Кіровський районний суд Ростова-на-Дону, який напередодні визнав наявність військ РФ на окупованому Донбасі, підписав Росії явку з повинною. Таке визнання є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.
Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.
"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
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Это не верх - это туалетная культура.
А вы, простите, гадите за гипсовой перегородкой кухни?
Ещё поговорка сохранилась "Как дерьма за баней"
Потом, под влиянием прогресса мы переместились за картонную дверцу, в двух метрах от кухонного стола. Для диких народов это неприемлемо.
Вспомните об этом когда прочтёте о неграх и латиносах, которые гадят в мусоропроводы и шахты лифтов.
а,вспомнил,негр Обама в кацапских подьездах .
так вы шо,решили ему унитазы установить?
Вам миротворцем быть.
Унитаз в подъезде.
Это то что примирит Запад и Восток.
Типа
продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що НЕ дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "НЕ на бойовому чергуванні НЕ в ДНР та ЛНР"? . Джерело: https://censor.net/ua/n3305484