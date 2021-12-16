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Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Пісків, Золотого-4 та Травневого, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Пісків, Золотого-4 та Травневого, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений український військовий.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу ПІСКІВ ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку ЗОЛОТОГО-4 та ТРАВНЕВОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські військлві відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Автор: Володимир Янченко
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Українському воїну-скорішого одужання...
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16.12.2021 17:40 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.12.2021 17:48 Відповісти
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16.12.2021 18:15 Відповісти
туда уже вернуться невозможно...
ибо есть Армия... но нет пока верховного главнокомандующего...который бы верил в нее...
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16.12.2021 18:30 Відповісти
Ну позвольте, повестки получал? Получал! Следовательно, военнообязаный! Следовательно, годен! Ну и чем Вам( нам) не верховный???! Шо бздиловат и туповат-это да, но он же не сам пришел, его нарід выбрал!
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17.12.2021 08:28 Відповісти
Одужання хлопцю! Геоям Слава!
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17.12.2021 08:29 Відповісти
 
 