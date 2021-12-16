Герої книжки "36 і 6 котів" прикрасили стіни відділення дитячої лікарні у Кропивницькому

Напередодні Дня Святого Миколая гематологічне відділення дитячої лікарні, у якому проходять лікування пацієнти з онкологією, змінило свій вигляд. Хвостаті бешкетники з книжки Галини Вдовиченко "36 і 6 котів", а саме з ілюстрацій Наталки Гайди, оселилися на стінах відділення.

Про це повідомляє Обозреватель.

Вони їдять, танцюють, граються та бешкетують – 15 чотирилапих героїв дитячої книжки тепер щодня підніматимуть настрій пацієнтам. ГО "Фундація Течія", частина холдингу TECHIIA, яка майже 4 роки допомагає оновлювати обладнання в КНП "Обласна клінічна дитяча лікарня" у Кропивницькому, вирішилася зробили для дітей приємний подарунок.

Разом з "Видавництвом Старого Лева", яке видає серію книжок "36 і 6 котів", написаних Галиною Вдовиченко та проілюстрованих Наталкою Гайдою, Фундація перенесла героїв книжки в інтер’єр відділення. У лікарні запевняють, новий дизайн одразу припав дітям до душі.

"У працівників лікарні складається враження, ніби ці коти були з нами завжди, – жартує головний лікар Василь Хорощак. – Але головне – це реакція дітей. У них новий інтер’єр викликає усмішки і хороший настрій, що надважливо для одужання".

"Котячі герої, створені Галиною Вдовиченко та Наталкою Гайдою, вже давно в дитячих серцях, – розповідають у "Видавництві Старого Лева". – І ми невимовно щасливі, що 36 і 6 котів виходять за межі сторінок і заряджають своєю енергією всіх навколо. Ми розуміємо, наскільки середовище, у якому перебувають пацієнти, впливає на їхній емоційний стан, а отже і на одужання загалом. І раді разом з авторкою та ілюстраторкою долучитися до цієї хорошої справи – креативного оновлення дитячого відділення".

"Фундація Течія" сконцентрувала чимало ресурсів та зусиль, щоб допомогти лікарні отримати найсучасніше обладнання. Але ж швидкість одужання також залежить і від середовища, в якому перебувають діти. Тепер у них є все: професійні лікарі, якісне обладнання та позитивний інтер’єр. Тому усім холдингом бажаємо дітям швидкого одужання і веселих свят в теплій домашній атмосфері", – коментує Володимир Дедишин, керівник відділу комунікації холдингу TECHIIA.

Нагадаємо, з 2018 року засновники "Фундації Течія" Олег Крот та Юра Лазебніков передали для хірургічного та гематологічного відділень дитячої лікарні у Кропивницькому обладнання та медзасоби загальною вартістю близько 9 млн грн.

Новина публікується на правах реклами.