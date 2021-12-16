УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
13 233 70
ВР (11730) цигарки (622) електронні сигарети (43)

Рада заборонила продаж ароматизованих і міцних сигарет та ввела штрафи за куріння кальянів і ТВЕНів у громадських місцях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада заборонила продаж ароматизованих і міцних сигарет та ввела штрафи за куріння кальянів і ТВЕНів у громадських місцях

Верховна Рада ухвалила законопроект № 4358, що посилює вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет, також вводяться штрафи за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в громадських місцях і закладах громадського харчування.

Відповідний документ у другому читанні в четвер підтримали 317 народних депутатів за необхідних 226 голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроект пропонує заборонити виробництво в Україні (крім виробництва для експорту), торгівлю і ввезення сигарет з вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг; сигарети зі смаковими або ароматичними добавками; сигарет, що "нагадують харчовий або косметичний продукт"; тютюнових виробів, що рекламують куріння або не містять попереджень про його шкоду для здоров'я.

Згідно з текстом документа, одна пачка повинна містити не менше 20 сигарет, а одна пачка тютюну для самокруток повинна містити не менше 30 г тютюну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила продаж електронних сигарет особам до 21 року

Виробнику та імпортеру тютюнових виробів також забороняється вміщати в упаковку своєї продукції вкладки, що прямо або побічно заохочують придбання і вживання тютюну.

Попередження про шкоду вживання тютюну повинно покривати не менше половини поверхні пачки сигарет, і щонайменше 65% площі поверхні передньої та задньої сторони пачки.

Законопроект № 4358 також вводить заборону на куріння електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в громадських місцях, закладах громадського харчування, вокзалах, аеропортах (крім спеціально відведених місць), гуртожитках, готелях, підприємствах усіх форм власності.

Також читайте: Куріння забирає в середньому 85 тис. життів українців на рік, - Ляшко

Документ пропонує встановити штраф за продаж тютюнових виробів особам до 18 років у розмірі 1 тис.грн, за продаж тютюнових виробів поштучно – 1 тис. грн. За повторне порушення протягом року штраф збільшується до 10 тис.грн. Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях і громадських місцях.

За куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях закладів ресторанного господарства пропонується штрафувати суб'єктів господарювання на 3 тис.грн, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тис. грн.

За рекламу тютюнових виробів передбачається штраф в 30 тис. грн, а в разі повторного протягом року порушення - 50 тис. грн за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Документ також посилює обмеження до реклами тютюнових виробів у місцях їх продажу, "за винятком одного плаката розміром не більше за 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

Також читайте: Частка ринку нелегальних цигарок в Україні досягла рекордних 18,1%

Крім того, забороняється реклама тютюнових виробів у соціальних мережах.

Згідно з текстом документа, забороняються будь-яка реклама і стимулювання продажів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети.

Розміщення інформації про асортимент, споживчі характеристики, обслуговування та використання пристроїв для споживання ТВЕН та електронних сигарет дозволяється тільки на сайтах їхніх виробників та імпортерів, при цьому обов'язковою умовою доступу до веб-ресурсів є "попередня ідентифікація віку користувачів з використанням документів, що засвідчують особу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Законопроект, зокрема, зобов'яже виробників та імпортерів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин подавати до Держпродспоживслужби повідомлення про всі вироби, які вони планують ввести в обіг в Україні, зокрема повідомляти про їхні інгредієнти, токсикологічні дані і викиди, подавати інформацію про дози нікотину в них.

"Реалізація законопроекту сприятиме скороченню поширеності куріння серед будь-якого віку, насамперед, серед дітей та молоді. Законопроект сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна зобов'язалася скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році. Подібні заходи поступово сприятимуть поліпшенню здоров'я населення і зростанню тривалості життя в Україні", - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, цей законопроект ВР ухвалила в першому читанні в червні 2021 року, його підтримали 339 нардепів.

Також читайте: В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) і Американська торгова палата України в липні звернулися до парламенту з проханням підключити експертів від бізнесу до доопрацювання законопроекту Про охорону населення від шкідливого впливу тютюну, щоб створити якісне законодавче поле і уникнути надмірного регулювання галузі.

За даними бізнесу, законопроект № 4358 вводить значно жорсткіше регулювання тютюнової галузі, ніж встановлене в країнах ЄС. Реалізація цієї законодавчої ініціативи негативно вплине на бізнес, оскільки посилює тиск на підприємців і потребуватиме відповідних змін виробничих і бізнес-процесів.

ЄБА наголосила, що така заборона є неефективною і знищить малий і середній бізнес, але не призведе до задекларованих цілей захисту здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
А про кокс нічого,знать можна!
показати весь коментар
16.12.2021 18:28
+17
Идиоты. Как хорошо было когда можно было спокойно закурить в баре, выбрать то что нравится и никому не было до этого дела. Но нет, ублюдочное государство везде хочет сунуть свой нос. Кто хочет курит, кто хочет нет.
показати весь коментар
16.12.2021 18:57
+16
ахапха, а стандартизировать продукты питания нехотят, вы хотите сказать что употребление мазика и кетчупа или "варенных" колбас и сыров с пальмовым маслом это полезно? где логика? есть миф про черные легкие курильщика, хотя вам любой пат анатом скажет что легкие некурящего чувака живущего в индустриальном городе разительно отличаются от курящего чувака из села причем не в пользу некурящего гегемона, что вам сделали курящие люди, анально угнетали вас в детстве? Менделеев кульбиты в гробу делает от наличие в супермаркетах продуктов с маркировкой сыро и мясо вместимые, украинские дженерики медпрепаратов уверенно бегут в сторону гомеопатии, финансовая составляющая заставляет делать уклон на углеводы вместо животных белков, синтетические наркотики на улицах, но да, начнем пожалуй с табакокурения, чтоб недай бог на остановке не покурил и похер что в час пик большинство нюхает бабкины подмышки и прочие радости общественного транспорта, алилуя
показати весь коментар
16.12.2021 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть щось добре.
показати весь коментар
16.12.2021 18:27 Відповісти
Аби вони ще контролювали виконання закону і жорстоко карали куряг в громадських місцях...
показати весь коментар
16.12.2021 18:28 Відповісти
А про кокс нічого,знать можна!
показати весь коментар
16.12.2021 18:28 Відповісти
317 гоміків, пєдіків і транссєксуалів, які дбають про народ України. Слава Кнессету!
показати весь коментар
16.12.2021 18:29 Відповісти
Айкос прирівняли до сигарет і вони не будуть спамити своєю рекламою
Швейцарська "якість" для країн третього світу ***.
показати весь коментар
16.12.2021 18:30 Відповісти
Потрібно подивитися голосування по фракціях. Та що там дивитися, скотомогильники заповнювати потрібно єкскурсантами.
показати весь коментар
16.12.2021 18:31 Відповісти
Вибачаюся, що тих хто голосував за цей закон обізвав пєдіками. 26 голосів за дала ЄС.
показати весь коментар
16.12.2021 18:38 Відповісти
а чим поганий цей закон?
показати весь коментар
16.12.2021 18:43 Відповісти
Та для мене нічим. Я все рівно курю контробанду.
показати весь коментар
16.12.2021 18:49 Відповісти
Так а заборонити ніс пудрити на робочих та в громадських місцях мабуть забули...
показати весь коментар
16.12.2021 18:32 Відповісти
во ментам раздолье будет...
на вокузалах и так винтят,а ща еше в барах можно всех поголовно (громадське харчування)
показати весь коментар
16.12.2021 18:42 Відповісти
"Айкос. Розроблено в Швейцарії."
Але в Швейцарії не курять це лайно, а бігають щоранку і довго живуть.
А про нас вони чому так турбуються? Щоб ми не вмирали від сигарет в 50 років, а жили трохи довше і приносили їм нові прибутки, а вони нам нові стильні гаджети, типу з меншою шкідливістю.
показати весь коментар
16.12.2021 18:47 Відповісти
Їм потрібні здорові раби!
показати весь коментар
16.12.2021 19:35 Відповісти
Ты часом не из идиотов? А то похоже!

Если я хочу курить...и буду, то наверное айкос более нейтрален к налету на зубах и отдышке!
показати весь коментар
16.12.2021 19:43 Відповісти
Это ты "полезный идиот" для белых господ из Швейцарии
показати весь коментар
16.12.2021 20:52 Відповісти
Идиоты. Как хорошо было когда можно было спокойно закурить в баре, выбрать то что нравится и никому не было до этого дела. Но нет, ублюдочное государство везде хочет сунуть свой нос. Кто хочет курит, кто хочет нет.
показати весь коментар
16.12.2021 18:57 Відповісти
А причём тут государство? Мне не нравится когда рядом курят, идите в задницу, вонючки.
показати весь коментар
16.12.2021 20:54 Відповісти
И наверное твоему моральному здоровью наносился огромный ущерб возможности существования заведений для курильщиков или залов для курящих. Ах да, беременные официантки...
показати весь коментар
16.12.2021 21:08 Відповісти
Не нравится - сиди на улице. Там не воняет.
показати весь коментар
17.12.2021 06:23 Відповісти
Будет так как я хочу.
показати весь коментар
17.12.2021 16:55 Відповісти
да хер тебе на все рыло ))))))))
показати весь коментар
18.12.2021 08:14 Відповісти
Вонючка, прочитай статью, закон на моей стороне. Дебил блдь. (с)
показати весь коментар
18.12.2021 09:43 Відповісти
да хер тебе на все рыло ))))))))
показати весь коментар
20.12.2021 00:43 Відповісти
ахапха, а стандартизировать продукты питания нехотят, вы хотите сказать что употребление мазика и кетчупа или "варенных" колбас и сыров с пальмовым маслом это полезно? где логика? есть миф про черные легкие курильщика, хотя вам любой пат анатом скажет что легкие некурящего чувака живущего в индустриальном городе разительно отличаются от курящего чувака из села причем не в пользу некурящего гегемона, что вам сделали курящие люди, анально угнетали вас в детстве? Менделеев кульбиты в гробу делает от наличие в супермаркетах продуктов с маркировкой сыро и мясо вместимые, украинские дженерики медпрепаратов уверенно бегут в сторону гомеопатии, финансовая составляющая заставляет делать уклон на углеводы вместо животных белков, синтетические наркотики на улицах, но да, начнем пожалуй с табакокурения, чтоб недай бог на остановке не покурил и похер что в час пик большинство нюхает бабкины подмышки и прочие радости общественного транспорта, алилуя
показати весь коментар
16.12.2021 18:59 Відповісти
я я тобі скажу що роблять ***"ні кальянщики ))) коли я хочу пообідати-повечеряти або просто випити кави , мені не приємно коли в закладі димова завіса ,
показати весь коментар
16.12.2021 23:51 Відповісти
Міцних сигарет вже давно нема в продажу.
показати весь коментар
16.12.2021 19:05 Відповісти
до яиц,кто помнит..

показати весь коментар
16.12.2021 20:28 Відповісти
Курив в кінці 80-х, жесть.
показати весь коментар
17.12.2021 00:58 Відповісти
И в них натуральный табак...ух...куришь, а фильтр белый остаяется почти без смол
показати весь коментар
16.12.2021 20:52 Відповісти
это про рейс..лигерос крепче и без фильтра
показати весь коментар
16.12.2021 20:53 Відповісти
Ще Портогаз були такі. Кубинські.
показати весь коментар
16.12.2021 21:15 Відповісти
Теж були. Як потягнеш, аж тенькає.
показати весь коментар
16.12.2021 21:40 Відповісти
Закону про заборону цукру ще нема? Бо він страшенно шкідливий!
показати весь коментар
16.12.2021 19:15 Відповісти
придется переходить на электронный беломор или шахтерские
показати весь коментар
16.12.2021 19:15 Відповісти
Для обізнаних.
Только Урицкого.
** видел я ту гендерную равность Клара Цеткин не котируется.
показати весь коментар
16.12.2021 19:50 Відповісти
Ау, смєтуни, де ви. "Ми уже знаєм, как виносіть Януковіча. Єслі что то пойдєт нє так, ми єго снєсьом (Зеленського)"; говорили вони на початку 2019))
показати весь коментар
16.12.2021 19:15 Відповісти
Наши отцы деды и прадеды курили реальный табак.А не то дерьмо что сейчас продают.Даже в нулевых был хороший табак в пачках.Сейчас это одна химия и дерьмо !А те этикетки на пачке себе на лоб наклейте.Они до лампочки учитывая что в пачках и так дерьмо.Давить пора все наши фабрики и заставлять делать качественный товар а не раковое начало.
показати весь коментар
16.12.2021 19:16 Відповісти
Вирощуй сам. На ринках величезний вибір насіня будь яких сортів тютюну.
показати весь коментар
16.12.2021 19:18 Відповісти
Так тебе табачные магнаты и дадут выращивать самому табак. Как только массово люди начнут выращивать сразу же примут статью как за выращивание мака или конопли.
показати весь коментар
16.12.2021 19:55 Відповісти
Самому выращивать нельзя. Незаконный оборот подакцизных товаров!
Этим летом громили огороды в Херсонской области.
показати весь коментар
17.12.2021 13:29 Відповісти
Я люблю сигары. Беру Никарагуа или дешевую Кубу. Настоящий табак, шикарный вкус. А сигареты много лет не курю, это просто сено
показати весь коментар
16.12.2021 19:43 Відповісти
Тогда надо все давить...раковое начало это идейка филипморис...
Они придумали размалывать весь табачный лист в пыль, затем смешивать его в нужной пропорции с другой целлюлозой затем раскатывать в бумагу и пропитывать ароматизатором..после просушки листа бумаги она нарубливается в виде табачной крошки...вот тебе и современная сигарета...
А если натуральный то кури кубу на картинках выше..но ее не завозят
показати весь коментар
17.12.2021 08:44 Відповісти
Нах цей закон , якщо контрабаса на ринку повно
показати весь коментар
16.12.2021 19:19 Відповісти
В Украине законы пишутся ЮРИСТАМИ.
Чтобы все ходили под статьей.
Кого им надо - того они накажут.
Бендер и партнёры.
показати весь коментар
16.12.2021 20:50 Відповісти
Зачем бы мы ещё эту раду ходили выбирать, чтоб они штрафы выдумывали по любому поводу,зарплаты то у них не маленькие,как-то надо выжимать из людей,вот теперь это придумали.
показати весь коментар
16.12.2021 19:23 Відповісти
Ну и правильно,зачем курить всякую дрянь если уже ,,косяк,,в подворотне дешевле стоит чем ,,легкие,,сигареты.
А правительственные чиновники уже активно скупают земли для выращивания конопли перед принятием закона об ее легализации.
показати весь коментар
16.12.2021 19:23 Відповісти
Читая этот закон, вспоминается кот, или собака, которые заняты тем, когда им делать нефиг. Прямая ассоциация с "работой" ВР.
показати весь коментар
16.12.2021 19:41 Відповісти
Под свою коноплю подготавливают.
показати весь коментар
16.12.2021 19:46 Відповісти
Больше проблем нет в стране.
показати весь коментар
16.12.2021 19:52 Відповісти
Что то Рада стала кацапскую Думу напоминать.Запретить.Прекратить.Ограничить.Штрафовать!
показати весь коментар
16.12.2021 19:59 Відповісти
До речі, найбільш активно проти курців виступають саме ті хто щойно пропив табекс і начитався Алена Карра. Їм просто дуже хочеться закурити.
Я ось скоро теж проти курців виступатиму. Не знаю, правда, чи довго. Минулого разу аж півроку протримався.
показати весь коментар
16.12.2021 20:05 Відповісти
Удачі тобі, не здавайся.
показати весь коментар
16.12.2021 20:27 Відповісти
Дурные студенты хотят с этими дымящими сосалками - типа престижно.
Типа добавляет ума.
Дебилы.
показати весь коментар
16.12.2021 20:22 Відповісти
Дешевле и меньше запаха, а по сути зависимость от никотина, а не "типа престижно".
показати весь коментар
16.12.2021 20:28 Відповісти
Це що, бидло-кальян-барам гаплик? Хаха!
показати весь коментар
16.12.2021 20:37 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 20:56 Відповісти
Шахтёрские что ? Презервативы ? Или леденцы ?
показати весь коментар
16.12.2021 23:14 Відповісти
Закон забороняє виробництво торгівлю та ввезення сигарет із вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг

Також закон забороняє продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин та заправних контейнерів

За фактом просто вирішили заборонити палити. Усім. Я не знаю як така херня спала на думку нашим законодавцям, але точно знаю що просто так подібне терпіти не стану. Сам був на 2-х майданах, був волонтером у зоні АТО, вже 15 років ФОП та справно плачу податки в Україну. У 12-му році, після 11 років куріння відкрив для себе чарівний світ вейпінгу - немає ні задишки (бігаю вранці), ні жовтих зубів, ні вони від рук. Парив на своє задоволення фруктові жижки і не парився, допоміг 2-м знайомим перейти з цигарок на вейп
А сьогодні мене просто показово мокнули обличчям у багнюку і витерли ноги. Значить йтиму на 3-й майдан, якщо ****** наркоманам у Раді я заважаю. Друзі і ви не терпите як худоби, пам'ятайте, що демократія в ********* світі це не лише диктат більшості, а й права меншин. Не будьте безмовними, давайте об'єднуватися, не дозволяйте купці неопуритан на антитютюнових грантах вас стигматизувати та виставляти неповноцінними.
показати весь коментар
16.12.2021 20:58 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 20:59 Відповісти
Убойная сила

показати весь коментар
16.12.2021 21:14 Відповісти
Вот он, развитой социализм с человеческим лицом.
Что ещё нужно советскому человеку ?
Ах да - сосна ...
показати весь коментар
16.12.2021 23:16 Відповісти
Много лет покупаю на килограммы табак и курю трубку. Выходит дешевле в 5 раз, чем сигареты.
показати весь коментар
16.12.2021 21:16 Відповісти
10 лет парю, никаких проблем с легкими, так же дешевле в 5 раз, а то и больше
показати весь коментар
16.12.2021 22:07 Відповісти
15 років як кинув палити. Дешевше нескінченно, припинив смердіти й здоров'я додалося
показати весь коментар
17.12.2021 01:25 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 01:33 Відповісти
Задумав якось доктор Ватсон відучити Шерлока Холмса палити люльку. Кожний вечір доктор брав люльку Холмса, колупався нею собі в попі і акуратно клав на місце. Пройшов місяць: Шерлок як палив так і палить, а от Ватсон без люльки в попі вже не міг заснути.
показати весь коментар
16.12.2021 21:54 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 22:11 Відповісти
ну нарешті взялися за кальянщиків неможливо спокійно кави випити , диму напустять , немає чим дихати . да і рожі зазвичай в кальянщиків будто шейхи сидять )) да куда там шейхам =)
показати весь коментар
16.12.2021 23:53 Відповісти
Наркомафия у власти и не такое вам сочинит...73% жуйте рейтинг стадо идиотов...
показати весь коментар
17.12.2021 07:26 Відповісти
 
 