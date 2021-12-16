Рада заборонила продаж ароматизованих і міцних сигарет та ввела штрафи за куріння кальянів і ТВЕНів у громадських місцях

Верховна Рада ухвалила законопроект № 4358, що посилює вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет, також вводяться штрафи за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в громадських місцях і закладах громадського харчування.

Відповідний документ у другому читанні в четвер підтримали 317 народних депутатів за необхідних 226 голосів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроект пропонує заборонити виробництво в Україні (крім виробництва для експорту), торгівлю і ввезення сигарет з вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг; сигарети зі смаковими або ароматичними добавками; сигарет, що "нагадують харчовий або косметичний продукт"; тютюнових виробів, що рекламують куріння або не містять попереджень про його шкоду для здоров'я.

Згідно з текстом документа, одна пачка повинна містити не менше 20 сигарет, а одна пачка тютюну для самокруток повинна містити не менше 30 г тютюну.

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Виробнику та імпортеру тютюнових виробів також забороняється вміщати в упаковку своєї продукції вкладки, що прямо або побічно заохочують придбання і вживання тютюну.

Попередження про шкоду вживання тютюну повинно покривати не менше половини поверхні пачки сигарет, і щонайменше 65% площі поверхні передньої та задньої сторони пачки.

Законопроект № 4358 також вводить заборону на куріння електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в громадських місцях, закладах громадського харчування, вокзалах, аеропортах (крім спеціально відведених місць), гуртожитках, готелях, підприємствах усіх форм власності.

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Документ пропонує встановити штраф за продаж тютюнових виробів особам до 18 років у розмірі 1 тис.грн, за продаж тютюнових виробів поштучно – 1 тис. грн. За повторне порушення протягом року штраф збільшується до 10 тис.грн. Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях і громадських місцях.

За куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях закладів ресторанного господарства пропонується штрафувати суб'єктів господарювання на 3 тис.грн, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тис. грн.

За рекламу тютюнових виробів передбачається штраф в 30 тис. грн, а в разі повторного протягом року порушення - 50 тис. грн за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Документ також посилює обмеження до реклами тютюнових виробів у місцях їх продажу, "за винятком одного плаката розміром не більше за 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

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Крім того, забороняється реклама тютюнових виробів у соціальних мережах.

Згідно з текстом документа, забороняються будь-яка реклама і стимулювання продажів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети.

Розміщення інформації про асортимент, споживчі характеристики, обслуговування та використання пристроїв для споживання ТВЕН та електронних сигарет дозволяється тільки на сайтах їхніх виробників та імпортерів, при цьому обов'язковою умовою доступу до веб-ресурсів є "попередня ідентифікація віку користувачів з використанням документів, що засвідчують особу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Законопроект, зокрема, зобов'яже виробників та імпортерів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин подавати до Держпродспоживслужби повідомлення про всі вироби, які вони планують ввести в обіг в Україні, зокрема повідомляти про їхні інгредієнти, токсикологічні дані і викиди, подавати інформацію про дози нікотину в них.

"Реалізація законопроекту сприятиме скороченню поширеності куріння серед будь-якого віку, насамперед, серед дітей та молоді. Законопроект сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна зобов'язалася скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році. Подібні заходи поступово сприятимуть поліпшенню здоров'я населення і зростанню тривалості життя в Україні", - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, цей законопроект ВР ухвалила в першому читанні в червні 2021 року, його підтримали 339 нардепів.

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Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) і Американська торгова палата України в липні звернулися до парламенту з проханням підключити експертів від бізнесу до доопрацювання законопроекту Про охорону населення від шкідливого впливу тютюну, щоб створити якісне законодавче поле і уникнути надмірного регулювання галузі.

За даними бізнесу, законопроект № 4358 вводить значно жорсткіше регулювання тютюнової галузі, ніж встановлене в країнах ЄС. Реалізація цієї законодавчої ініціативи негативно вплине на бізнес, оскільки посилює тиск на підприємців і потребуватиме відповідних змін виробничих і бізнес-процесів.

ЄБА наголосила, що така заборона є неефективною і знищить малий і середній бізнес, але не призведе до задекларованих цілей захисту здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.