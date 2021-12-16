10 років без податку на прибуток: Рада прийняла законопроєкт про індустріальні парки, — Чернишов
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Сьогодні народні депутати прийняли у першому читанні два законопроєкти — №5688 та №5689. Вони передбачають фіскальні стимули для інвесторів індустріальних парків. Йдеться, зокрема про звільнення від податку на прибуток учасників індустріальних парків на 10 років.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіскальні стимули є одними з ключових мотиваторів, які може запропонувати держава для залучення інвестицій в індустріальні парки. Запропоновані зміни до Податкового та Митного кодексів допоможуть залучити іноземні інвестиції. У результаті, в регіонах з’являться нові підприємства та робочі місця. І коли робочі місця з'являються в достатку, це і є справжнє доросле життя. Доросле життя для кожної громади. Крокуємо до посилення економіки як в окремих регіонах, так і в країні в цілому", — повідомив Чернишов.
Міністр Олексій Чернишов детальніше розказав чого чекати інвесторам після прийняття законопроєкту №5688 в цілому. Документ, зокрема, передбачає:
- звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;
- звільнення від оподаткування ПДВ нового устаткування (обладнання) для власного використання;
- встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування;
- встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням органів місцевого самоврядування);
- звільнення від сплати земельного податку (за рішенням органів місцевого самоврядування).
Водночас, Олексій Чернишов повідомив, що законопроєкт № 5689 пропонує внести зміни до Митного Кодексу — документ передбачає звільнення від оподаткування митом нового обладнання, що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.
Будь ласка, зачекайте...
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
как сказал мин.финансов Марченко - в Украине скоро пенсий не будет - тогда вопрос зачем платить в пенсионный фонд налоги если тебе пенсию выплачивать будет нечем?
И кстати президент Украины заплатил налог на прибыль 9% т.е. он платит практически как ФОП, но всем работягам оформленным официально в Украине предлагает заплатить 40% + 20% НДС, но пенсии пусть не ждут.
По этому индустриальные парки мало кого заинтересуют, т.к специальстов с такими налогами и перспективами практически не будет,
разве что зеленую энергетику, где поставил панели нанял охранника, электрика и уборщицу и весь индустриальный проект
Дело Януковича жывёт и расцветает!
Помните с чего начиналось?
Свободная безналоговая зона "Донебасс"!!!!
Гарантирую что любой инвестор не будет иметь никаких шансов если не будет регулярно носить кейсы из откатами или не возьмет в долю кого-то из олигархов или тех кто так рьяно лобирует принятия этого закона.
А по принятию таких законопроэктов сразу просматриваются шкурные а не государственные интересы так как внутришний как производитель так и бизнес просто уничтожается фискальными нововедениями.