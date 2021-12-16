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ВР (11730) податки (1495) індустріальний парк (9) Олексій Чернишов (121)

10 років без податку на прибуток: Рада прийняла законопроєкт про індустріальні парки, — Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Сьогодні народні депутати прийняли у першому читанні два законопроєкти — №5688 та №5689. Вони передбачають фіскальні стимули для інвесторів індустріальних парків. Йдеться, зокрема про звільнення від податку на прибуток учасників індустріальних парків на 10 років.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

10 років без податку на прибуток: Рада прийняла законопроєкт про індустріальні парки, — Чернишов 01

"Фіскальні стимули є одними з ключових мотиваторів, які може запропонувати держава для залучення інвестицій в індустріальні парки. Запропоновані зміни до Податкового та Митного кодексів допоможуть залучити іноземні інвестиції. У результаті, в регіонах з’являться нові підприємства та робочі місця. І коли робочі місця з'являються в достатку, це і є справжнє доросле життя. Доросле життя для кожної громади. Крокуємо до посилення економіки як в окремих регіонах, так і в країні в цілому", — повідомив Чернишов.

Міністр Олексій Чернишов детальніше розказав чого чекати інвесторам після прийняття законопроєкту №5688 в цілому. Документ, зокрема, передбачає:

  • звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;
  • звільнення від оподаткування ПДВ нового устаткування (обладнання) для власного використання;
  • встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування;
  • встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням органів місцевого самоврядування);
  • звільнення від сплати земельного податку (за рішенням органів місцевого самоврядування).

10 років без податку на прибуток: Рада прийняла законопроєкт про індустріальні парки, — Чернишов 02

Водночас, Олексій Чернишов повідомив, що законопроєкт № 5689 пропонує внести зміни до Митного Кодексу — документ передбачає звільнення від оподаткування митом нового обладнання, що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Блестяще!
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
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16.12.2021 18:48
+8
По дурості прийнятих законів вже паРашку перегнали.
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16.12.2021 18:52
+6
Догоним и перегоним парашку
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16.12.2021 18:37
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Догоним и перегоним парашку
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16.12.2021 18:37 Відповісти
По дурості прийнятих законів вже паРашку перегнали.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
В турецькому борделі?
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16.12.2021 19:15 Відповісти
напевно переробив на Розумкова.
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16.12.2021 19:20 Відповісти
Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду і до кінця року витратить решту суми, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
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16.12.2021 18:38 Відповісти
Всё мёртворожденное, в стране нет справедливого суда и это перечёркивает любые инициативы и благие намерения.
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16.12.2021 18:39 Відповісти
Бєня з Ахметкою вже штовхаються в перших рядах.
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16.12.2021 18:43 Відповісти
Там китайці
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16.12.2021 19:05 Відповісти
Блестяще!
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
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16.12.2021 18:48 Відповісти
Недарма 55 % українців вважають, що вся зєліна робота це імітація дбання про Україну та народ.
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16.12.2021 18:54 Відповісти
Як ласкаво ЗЕбанат називає свого колишнього кумира - Зєля!
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16.12.2021 18:58 Відповісти
Если ВСЕ будут платить ВСЕ налоги, то в Украине не будет ни Эпицентра, ни АТБ... н-и-ч-е-г-о!!! Все состоятельные свалят. Господа социалисты ,вы это понимаете!? Налоги неподъёмные, бомж при покупке сырка 20% отдаёт, а с работающего дерут в три шкуры.
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16.12.2021 21:17 Відповісти
Обзаведись мозгами.
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16.12.2021 21:56 Відповісти
еще ФОПы платят 20% ПДВ со всех покупок, не говоря про всякие акцизы,
как сказал мин.финансов Марченко - в Украине скоро пенсий не будет - тогда вопрос зачем платить в пенсионный фонд налоги если тебе пенсию выплачивать будет нечем?
И кстати президент Украины заплатил налог на прибыль 9% т.е. он платит практически как ФОП, но всем работягам оформленным официально в Украине предлагает заплатить 40% + 20% НДС, но пенсии пусть не ждут.
По этому индустриальные парки мало кого заинтересуют, т.к специальстов с такими налогами и перспективами практически не будет,
разве что зеленую энергетику, где поставил панели нанял охранника, электрика и уборщицу и весь индустриальный проект
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16.12.2021 22:41 Відповісти
Суки!
Дело Януковича жывёт и расцветает!
Помните с чего начиналось?
Свободная безналоговая зона "Донебасс"!!!!
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16.12.2021 18:54 Відповісти
С перемороженными окорочками. Хотя и это было за счастье, но не стране же был доход.
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17.12.2021 02:19 Відповісти
а индустриальные парки будем называть кварталами.
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16.12.2021 19:03 Відповісти
96-ой, 97-ой и т.д.
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16.12.2021 19:05 Відповісти
Цифры будут указывать на процент налогов на население Украины, которое не является инвестором индустриальных парков.
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17.12.2021 02:21 Відповісти
Свободная Зона Крым еще действует ?
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16.12.2021 19:04 Відповісти
Але тепер кожен найменший фрілансер його платитиме. Ура!
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16.12.2021 19:10 Відповісти
Регистрируем офшор, выводим на него корупционные доходы и заводим в Украину как иностранную инвестицию 10 лет не уплачивая налог на прибыль! Это уже борьба с оллигархами или еще нет?
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16.12.2021 19:11 Відповісти
больщинство индустриального производства Украины кустарное гаражное производство.... в те времена, когда Ахметовы, фирташи, Калосойские, Пинчуки и прочие прочие скупали предприятия за безценок, оборудование в том числе и ЧПУ станки здавали в металлолом - некоторые, скупали оборудование и тащили по гаражам - 16к20, 1к62, тв6, фрезерные.... предприятий почти не осталось, дербанить нечего, ахметов скулит что даже металлолома нету умоляя о запрете его экспорта.... кто бы мог подумать, что вновь ктото хочет собрать за чужой счет современное оборудование под одной крышей в стране, в которой нет судебной системы!
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16.12.2021 19:11 Відповісти
и уже сделаны первые шаги в индустриальный парк...илон маск нервно курит запрещенные айкосы

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16.12.2021 19:15 Відповісти
Аххаа!! СЕЗ почав курити в стороні з цим нововведенням😂😂😂
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16.12.2021 19:47 Відповісти
но зато простых пересичных хотят прищемить налогами на расходы))) и проверить уплату налогов с 1995 года (даже на подаренную или полученную в наследство квартиру))))
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16.12.2021 20:16 Відповісти
Интересно а почему эти ЗЕбилы не принимают такой закон для своих украинских предпринимателей для развития внутришнего производства или хотябы не заморозят на 10 лет изменения в налогообложении и у правилах ведения бизнеса?
Гарантирую что любой инвестор не будет иметь никаких шансов если не будет регулярно носить кейсы из откатами или не возьмет в долю кого-то из олигархов или тех кто так рьяно лобирует принятия этого закона.
А по принятию таких законопроэктов сразу просматриваются шкурные а не государственные интересы так как внутришний как производитель так и бизнес просто уничтожается фискальными нововедениями.
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16.12.2021 20:18 Відповісти
Не все так просто, там же должна и местная власть руки приложить, а местная власть во многих местах в руках местных князьков, которые на зверинном уровне не терпят конкуренции. А это значит саботаж на всех уровнях в вопросе этих парков. Надо менять экономическую политику в масштабе всей страны, причем менять радикально время полумер прошло. То,что предлагается хорошо, но в реальных условиях оно не будет работать, без изменения ситуации во всей стране.
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16.12.2021 21:54 Відповісти
 
 