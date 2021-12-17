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Резолюція Європарламенту: У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а "Північний потік-2" буде заморожено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резолюція Європарламенту: У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а

Європарламент закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та на окупованих Росією територіях України", яка була ухвалена сьогодні, 16 грудня, у Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Резолюцію підтримало 548 євродепутатів, 69 проголосували проти.

Фінансові активи і майно осіб, які потраплять під санкції, мають бути заморожені, а їм самим - відмовлено у в’їзді на територію країн Євросоюзу, говориться у резолюції. Окрім цього, євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження "на важливі сектори російської економіки", що "підірве" фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

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Окрім цього, "у разі нападу Росії на Україну першою і негайною дією ЄС має бути скасування всіх можливостей для подорожей та скасування безвізового режиму для власників російських дипломатичних паспортів, за винятком акредитованих дипломатів".

Євросоюз також повинен терміново розпочати заходи із зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв та "виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною", йдеться у резолюції. У зв’язку з цим депутати закликають європейські інституції та уряди країн-членів Євросоюзу зробити все можливе, аби "газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію, незалежно від того, чи відповідає він певним пунктам положень Газової директиви ЄС".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Уже 8 лет как можно это делать
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16.12.2021 19:25
+21
Звучить як актуальна новина 2014 року
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16.12.2021 19:25
+13
Нужно еще эмбарго на нефть и газ кацапии!
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16.12.2021 19:49
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Уже 100 раз тут обсуждалось.
Отключение РФ от свифта теперь не принесёт никаких значимых результатов.
В РФ запустили свою систему и сейчас интегрируют её с китайской.
В системе РФ уже присутствуют германские и швейцарские банки.
И второе - у РФ у ВСЕХ лицензированных банков есть корреспондентские счета в европейских и американских банках.
И третье - до свифта СССР же торговал со всем миром.
Свифт просто УСКОРЯЕТ торговлю.
Но ничто не мешает временно поторговать через телексные сделки.
Пока все контрагенты РФ не подключатся к её аналогу свифта.

Постоянными угрозами отключения от свифта за последние 10 лет США вынудило РФ сделать аналог и теперь никакой уже катастрофы не будет.
Надо было не кричать "волки-волки" 100500 раз, а рубить канал.
Сейчас уже поздно.
РФ будет неприятно, но не более того.
Увы.
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23.12.2021 09:43 Відповісти
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