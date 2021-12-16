Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук

Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді запитання про те, на яких підставах Марія Левченко, яка є помічницею Зеленського, працює з ним без офіційного оформлення в Офісі президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Дмитро Репелянчук.

"Сенсація дня! Офіс президента… взяв додаткові 20 днів, аби відповісти на наш запит – на яких підставах Марія Левченко працює помічницею президента і чому вона офіційно отримує зарплату лише в ТОВ "Квартал-95". Це все", - відзначив журналіст.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.