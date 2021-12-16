Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук
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Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді запитання про те, на яких підставах Марія Левченко, яка є помічницею Зеленського, працює з ним без офіційного оформлення в Офісі президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Дмитро Репелянчук.
"Сенсація дня! Офіс президента… взяв додаткові 20 днів, аби відповісти на наш запит – на яких підставах Марія Левченко працює помічницею президента і чому вона офіційно отримує зарплату лише в ТОВ "Квартал-95". Це все", - відзначив журналіст.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента."
що за маячня? що означає "взяв".
на вiдповiдь чинушi мають скiльки по законодавству? всього 10 днiв?
якi термiни для офiцiйноi вiдповiдi?
Та я її ще й годуватиму..
Яж кращій ніж Зе-не брешу..
От був би прикол, якби виявилось, що і ********** Зеленський теж внештатний)
@Myfreename
"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
Чи то час заднім числом переробити всідокументі в канцелярії ОП. бухгалтеоії Кварталі. податковій, СБУ, Розвідці і всюди де була, чого торкалась. тоді вони дуже оператівні.
"Слєдом за Нєзнайкой іде Сінєглазка. Під очима в неї бланжі. Сама вона п'яна, раскована, смердюча і нікому, крім Незнайки не нужна.
Сінєглазка. Здраствуйтє, рєбята, я вам по***ться принєсла!" (С)
"Эх, Маруся
Видать, своё ты отжила ....
Эх, Маруся!
Не впадлу срок ему висеть
Гнилая вышла карусель, Маруся!
Эх, Маруся!
Господь - не фраер, Бог - не лох
Зачем тебя так повело, Маруся?
Эх, Маруся!
Волчара дохнет - не дрожит
Но как теперь нам дальше жить, Маруся?"
Высшая математика в ход пошла?
10020 днів. А потім іще…