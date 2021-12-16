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Новини Політика України
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Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук

Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді запитання про те, на яких підставах Марія Левченко, яка є помічницею Зеленського, працює з ним без офіційного оформлення в Офісі президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав журналіст Дмитро Репелянчук.

"Сенсація дня!  Офіс президента… взяв додаткові 20 днів, аби відповісти на наш запит – на яких підставах Марія Левченко працює помічницею президента і чому вона офіційно отримує зарплату лише в ТОВ "Квартал-95". Це все", - відзначив журналіст.

Читайте також: Березовець оприлюднив спільне фото Левченко, Гогілашвілі та Валуєва з Криму: "Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в ОП". ФОТО

Офіс президента взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді на запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, - журналіст Реплянчук 01

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Шефір, Левченко- не оформлені, але допущені до держтаємниць. Єрмак оформлений завскрєпками, але представляє чомусь Україну на міжнародній арені, видає вказівки зупиняти спецоперації...
Скільки ще таких близьких до тіла? Скільки ми ще не знаємо!
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16.12.2021 19:41
+60
Придумывают новую легенду прикрытия для агентов *****.
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16.12.2021 19:40
+58
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16.12.2021 19:42
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эта левченка маймуна маймуны швили?
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16.12.2021 20:25 Відповісти
20-ть дней?А у меня уже готов ответ-,,на волонтерских началах,,без отрыва от основной трудовой деятельности.А то что оплату получает в ,,конверте,, как и все слуги народа не доказано ни прокуратугой ни фискальными органами ни СБУ.НАГОВАРИВАЕТЕ ВЫ НА НАС...
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16.12.2021 20:37 Відповісти
Да и вообще. Их там нет. Вообще нет. Докажите.
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16.12.2021 20:52 Відповісти
А чё только 20 дней? Брали бы пол года,год - а там и забудется.
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17.12.2021 08:29 Відповісти
сказочный голобородько...
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16.12.2021 20:40 Відповісти
«кладмен» («минер», «закладчик»). Так называют человека, который получает от наркоторговца крупную партию наркотиков и после этого распространяет ее с помощью закладок.
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16.12.2021 20:43 Відповісти
казалось после Схавченко,Мандель,Сракашвили украинцы пережили худший из возможного стыд и позор, ан нет,видимо Украина настроена поражать мир до скончания века !!!

"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента."
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16.12.2021 20:45 Відповісти
на Банковой не кротовник, а кротовья пасека...
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16.12.2021 20:52 Відповісти
Інколи важко, як казав Іван Плющ "впихнуть невпихуємое"
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16.12.2021 20:53 Відповісти

що за маячня? що означає "взяв".

на вiдповiдь чинушi мають скiльки по законодавству? всього 10 днiв?

якi термiни для офiцiйноi вiдповiдi?
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16.12.2021 20:54 Відповісти
30 днів.
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16.12.2021 20:55 Відповісти
Якщо потрібен додатковий час на вивчення справи.
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17.12.2021 02:27 Відповісти
Спалив Гога таку малину! Ох мало його у Львові вчили!
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16.12.2021 20:54 Відповісти
Вот прямо сейчас строители из Молдовы срывают обои в квартире Буданова и начинают имитировать ремонт.)
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16.12.2021 20:56 Відповісти
Так Чаус для цього і прийшов😂😂😂
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16.12.2021 21:31 Відповісти
Хай і в мене попрацює безкоштовно
Та я її ще й годуватиму..
Яж кращій ніж Зе-не брешу..
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16.12.2021 20:56 Відповісти
Шефір, Левченко, Арестович,...внештатні.
От був би прикол, якби виявилось, що і ********** Зеленський теж внештатний)
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16.12.2021 20:59 Відповісти
Останній реченéць


@Myfreename



"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
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16.12.2021 21:42 Відповісти
Как любая шпана хотят и на куй сесть и морковку съесть.
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16.12.2021 21:46 Відповісти
Розрухали кодло внутрішніх вагнерівців.Уявіть вой на мокшанських болотах-стільки консерв пропало. Ці кадри мали б саботувати опір вторгненню кацапів.
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16.12.2021 21:02 Відповісти
Так треба ж було спеціалістів брати, а не бидло.
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17.12.2021 02:28 Відповісти
Я прочитав комети і висновок один---ЛЮДИ ОБУРЕНІ!!!! А я хотів ще запропонувати передивитись інтерв*ю Богдана---Гордону. Я половину послухав,так думав,що от-от ЛОПНУ от почутого,це не ЖАХ---це ПОВНИЙ **м*яко** кажучи---КАПУТ!!!!
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16.12.2021 21:14 Відповісти
Це ж яким місцем ОП треба думати 20 днів?!
Чи то час заднім числом переробити всідокументі в канцелярії ОП. бухгалтеоії Кварталі. податковій, СБУ, Розвідці і всюди де була, чого торкалась. тоді вони дуже оператівні.
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16.12.2021 21:20 Відповісти
А шо за спєшка? )
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16.12.2021 21:29 Відповісти
Ох и фотка...

"Слєдом за Нєзнайкой іде Сінєглазка. Під очима в неї бланжі. Сама вона п'яна, раскована, смердюча і нікому, крім Незнайки не нужна.
Сінєглазка. Здраствуйтє, рєбята, я вам по***ться принєсла!" (С)
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16.12.2021 21:40 Відповісти
Ну, з Левченко прямо як у пісні
"Эх, Маруся
Видать, своё ты отжила ....
Эх, Маруся!
Не впадлу срок ему висеть
Гнилая вышла карусель, Маруся!
Эх, Маруся!
Господь - не фраер, Бог - не лох
Зачем тебя так повело, Маруся?
Эх, Маруся!
Волчара дохнет - не дрожит
Но как теперь нам дальше жить, Маруся?"
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16.12.2021 21:53 Відповісти
"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа"
Высшая математика в ход пошла?


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16.12.2021 21:55 Відповісти
Что б там в ход не пошло, а на выходе будет продукт сорта "Креатифф гоффно/аффтар мудаг".
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16.12.2021 22:10 Відповісти
Та за 20 днів СБУ&ДБР встигнуть справу завести на Дмитра Реплянчука Ну, щоб зайвих запитів не робив
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16.12.2021 22:07 Відповісти
Дайте їм ще 100 20 днів. А потім іще…
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16.12.2021 22:09 Відповісти
20 дней мало... надо бы взять 21 ..Потому что очень трудный вопрос... прямо в очко...
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16.12.2021 22:14 Відповісти
То есть левченко и дальше будет продолжать « работать»..
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16.12.2021 22:54 Відповісти
600 тысяч долларов на кортеж для семьи секретарши президента Зеленского, - нардеп Гео Лерос. ВИДЕО







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16.12.2021 23:34 Відповісти
Запутанная история, Холмз (с)
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17.12.2021 05:16 Відповісти
Непроста ж ця робота, тягнути бегемота з болота, сценарій потрібно написати, а тут кооперативи "на носі". Це ж не фотка Бутусова біля гаубиці.
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17.12.2021 06:45 Відповісти
Зеленский пока учится быть президентом. На втором и третьем сроке исправится.
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17.12.2021 07:02 Відповісти
Мафіозна структура влади доведе Україну до цугундера.Заміна старих **@л на "нові" і навпаки нічого не дає і не дасть.
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17.12.2021 07:58 Відповісти
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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17.12.2021 11:01 Відповісти
Ответ простой - а по приколу, как и всё остальное!
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17.12.2021 13:12 Відповісти
От скажіть мені, зєлібобіки, вам ще сеча очі не повиїдала? Кожен день у очі лохтората73 дзюрчать потужні струмені зєсечі. Курва, іспанський сором!
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30.12.2021 19:51 Відповісти
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