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Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну

Європейський парламент закликав РФ відвести свої збройні сили від українського кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство закордонних справ України заявило у своєму коментарі у зв’язку зі схваленням резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та окупованих Росією територіях України".

"Це дуже вчасна і важлива резолюція, в якій Європейський парламент прямо наголошує, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів.

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"У документі також йдеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії. Відкидаються будь-які спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу" і таким чином визначити їхнє майбутнє", - додали в МЗС.

Вимагаючи від РФ поваги до міжнародного права, європарламентарі наполегливо закликають Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та транзитного проходу через міжнародну Керченську протоку до портів Азовського моря.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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16.12.2021 21:13
+8
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16.12.2021 21:02
+3
С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Беларусь и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».

В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.

Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.
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16.12.2021 20:57
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Куди піде Зеленський, уточніть будь ласка?
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16.12.2021 20:39 Відповісти
Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. крім слова "чітко" - конкретного нуль
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16.12.2021 20:43 Відповісти
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16.12.2021 21:02 Відповісти
С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Беларусь и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».

В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.

Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.
показати весь коментар
16.12.2021 20:57 Відповісти
Газпром заявил, что уже прокачал через УГТС весь объем газа, который должен был прокачать за год.
А что если они по крайней мере до Нового года совсем перестанут качать газ по УГТС? И ничего, ведь им не скажешь.
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16.12.2021 21:08 Відповісти
Це просто заява про наміри і ніякої заслуги зебененят в цьому немає. На )(уйла це не діє.В нього досить мало часу ,щоб свої дебільні мрії втілити. Потрібні в першу чергу мілітарні заходи .
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16.12.2021 21:10 Відповісти
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16.12.2021 21:13 Відповісти
Не знаю, как в Рай, а в совок они скоро попадут.
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16.12.2021 21:41 Відповісти
С сайта рассеянского суда пропал приговор с «российскими частями в ДНР и ЛНР»


С сайта ростовского суда пропал приговор с упоминанием «российских частей в ДНР и ЛНР»
В приговоре были приведены показания подсудимого о «российских частях в ДНР и ЛНР». «Мы же не можем повлиять на его показания», - объяснили в суде. Позже документ пропал с сайта суда

Фото: Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону
С сайта Кировского районного суда Ростова-на-Дону удалили приговор по делу о взятках при поставках продовольствия в Южном военном округе, в котором упоминались «воинские части Вооруженных сил России, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». Текст доступен в кешированной копии сайта в веб-архиве.

РБК направил запрос в пресс-службу суда.

Приговор вынесли 10 ноября. В тексте решения говорилось, что заместителя регионального управления по военному питанию в ООО «Технология» по фамилии Забалуев признали виновным по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК) и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В документе говорилось, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb52809a7947244195b210?from=from_main_12

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР.

https://web.archive.org/web/20211215174957/https:/kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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16.12.2021 22:15 Відповісти
Не можна забувати про Бєларусь. Поки всі ставлять умови кремлю без уваги залишається Лука. Він може почати, пропускаючи через кордон війська Московіі під виглядом бєларусів, а кремль як завжди - "Це не ми. Нас там нєт. І санкців нє нам".
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17.12.2021 02:04 Відповісти
... други мои, с прискорбием сообщаю, что 20 декабря без объявления войны на нас нападет Генерал Мороз, враг хитёр и коварен и в плен никого брать не будет. МИД должен бить в набат, весь ЕС должен в знак солидарности настеж открыть все двери и окна в своих уютненьких норках.
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17.12.2021 05:15 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 10:57 Відповісти
 
 