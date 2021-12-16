Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Європейський парламент закликав РФ відвести свої збройні сили від українського кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство закордонних справ України заявило у своєму коментарі у зв’язку зі схваленням резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та окупованих Росією територіях України".
"Це дуже вчасна і важлива резолюція, в якій Європейський парламент прямо наголошує, що РФ повинна відвести свої збройні сили від нашого кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності України. Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За словами міністра, резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів.
"У документі також йдеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії. Відкидаються будь-які спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу" і таким чином визначити їхнє майбутнє", - додали в МЗС.
Вимагаючи від РФ поваги до міжнародного права, європарламентарі наполегливо закликають Росію виконувати свої зобов’язання згідно з Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та транзитного проходу через міжнародну Керченську протоку до портів Азовського моря.
Будь ласка, зачекайте...
Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».
В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.
Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.
А что если они по крайней мере до Нового года совсем перестанут качать газ по УГТС? И ничего, ведь им не скажешь.
С сайта ростовского суда пропал приговор с упоминанием «российских частей в ДНР и ЛНР»
В приговоре были приведены показания подсудимого о «российских частях в ДНР и ЛНР». «Мы же не можем повлиять на его показания», - объяснили в суде. Позже документ пропал с сайта суда
Фото: Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону
С сайта Кировского районного суда Ростова-на-Дону удалили приговор по делу о взятках при поставках продовольствия в Южном военном округе, в котором упоминались «воинские части Вооруженных сил России, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». Текст доступен в кешированной копии сайта в веб-архиве.
РБК направил запрос в пресс-службу суда.
Приговор вынесли 10 ноября. В тексте решения говорилось, что заместителя регионального управления по военному питанию в ООО «Технология» по фамилии Забалуев признали виновным по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК) и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В документе говорилось, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb52809a7947244195b210?from=from_main_12
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР.
https://web.archive.org/web/20211215174957/https:/kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1