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"Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін

Новини Цензор.НЕТ Події

Постійне використання номерів прикриття та спеціальних талонів в системі МВС пропонувались заборонити ще у 2019 році.

Про це у фейсбуці повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у 2019 році я, як керівник кримінальної поліції України, пропонував голові Національної поліції "закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами.

Чому? Бо почали масово встановлювати спеціальні камери відеоспостереження, які фіксують порушників ПДР, а порушників з невстановленими номерами - неможливо встановити. За логікою: авто з такими номерами потрібно затримувати, бо цілком можливо, що їх можуть використовувати злочинці.

Чому пропонував відмовитися від спеціальних талонів? Тому що, якщо ти спеціальний працівник, рухаєшся на оперативному авто з номерами прикриття, пред’явив такий талон гласному поліцейському, то немає ніякого сенсу надалі використовувати це авто для проведення оперативно-пошукових заходів", - написав Аброськін.

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Він підкреслив, що спеціальні талони та номери прикриття повинні використовуватися тільки тимчасово, на період проведення оперативно-розшукових заходів, з дозволу керівника.

Закрити історію з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін 01

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
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16.12.2021 22:02
+10
. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
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16.12.2021 21:57
+9
Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
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16.12.2021 21:41
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Ну, ця ідея навряд чи буде скоро здійснена. Бо самі правоохоронці як будуть їздити, чи штрафи платити вони і їх родичі???
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16.12.2021 21:08 Відповісти
Про це співав ще у 2012 році Орест Лютий
https://www.youtube.com/watch?v=LhnzWe5qeQc
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16.12.2021 21:08 Відповісти
***** кароч.Дада це юлька
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16.12.2021 21:20 Відповісти
Заважав Ющенко ***** - Знищила , одним контрактом, економіку України, набралась "як ***** бліх боргів" роздала по тисячі, і барабанить
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16.12.2021 21:40 Відповісти
"Тимошенко - це суть кризи, кризи у всьому, за що б вона не взялася. Починаючи від родинних цінностей, національних цінностей, економічних цінностей, демократичних - це шоу". "Хочете жити в шоу? Можете прожити декілька місяців і отримаєте катастрофу", - сказав президент Ющенко.
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16.12.2021 21:43 Відповісти
ти такий тупий народився чи головою все дитинство бився?
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17.12.2021 00:09 Відповісти
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16.12.2021 21:51 Відповісти
А так, как Зеля все-равно не умеет.
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16.12.2021 21:53 Відповісти
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16.12.2021 22:02 Відповісти
Передивилась, просто, кавери A-YEON і вирішила теж лабати
https://www.youtube.com/watch?v=KSpRHN-n7jo
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16.12.2021 22:01 Відповісти
Вот так угонщики такие номера и используют. Поэтому около 70% угнанных авто доблестные менты не находят никогда
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16.12.2021 21:10 Відповісти
*** буду завтра себе сварганю такие же. Пусть менты себе ЖОПУ рвут немецким знаком доказывая что я не прав.Кто установил их на мою машину я не знаю, а я не обязан проверять гос номера перед выездом.
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16.12.2021 21:38 Відповісти
В воюючій країні такі номера потрібні однозначно - треба просто навести порядок з їх використанням,чітко для визначеного кола осіб.
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16.12.2021 21:17 Відповісти
Нахрен они не нужны такие номера...ни в какой стране...
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16.12.2021 21:26 Відповісти
Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
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16.12.2021 21:41 Відповісти
Со всем уважением, но это не новость. Я даже думаю, не безосновательно, что у соседей родителей зеледента выкуплены квартиры во всем подъезде скромными и небедными молодыми людьми спортивного телосложения с военной выправкой спецслужбистов. И теперь мама Римма спокойно и без никакой наружки ходит на рынок за молоком и яйцами, которых, кстати, надо бы принудительно пришить этому кловану.
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16.12.2021 21:51 Відповісти
Самый лучший номер прикрытия это обычный незапоминающийся номер. Азбука спецслужб, работающих для интересов государства, а не бычьих совковых понтов на дорогах.
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16.12.2021 21:45 Відповісти
Номера прикрытия -от назойливых навозных мух- великих брехунов и сливных бачков для ФСБ.
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16.12.2021 21:50 Відповісти
"...Ще у 2019 році пропонував закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами. " Ух ти ? Ще в 2019-му ? А Чому не в 2014- му ? А, пане Аваков ? А може, таки, цю " історію з номерами пририття" закрити у 2021 році ? А, пане Монастирський ? А , пане Зеленський ?Та ні, здається, нічого ви не здатні закрити. До майбутьнього Майдану.
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16.12.2021 21:54 Відповісти
. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
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16.12.2021 21:57 Відповісти
красиво жить не запретишь
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16.12.2021 22:01 Відповісти
Раньше понтами мигалки были, теперь номера прикрытия,
ну а спец пропуска которые тычутся всем по дороге, это чтоб все в окурге знали, что спецслужбы "работают" и у них сейчас тайное спец. задание, и преступники могли подготовится, неудивительно, что когда хотят споймать на горячем чинушу он тайным образом все знает и сваливает за гарницу раньше чем спецслужбы со спецпропусками и номерами прикрытия приедут за ним.
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16.12.2021 22:17 Відповісти
Не на часі скасовувати таку цінну "опцію", криворізькі сикуни інакше на вулицю не будуть потикатися)
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16.12.2021 22:22 Відповісти
Какие номера прикрытия - это фальшивые номера,какие талоны - это незаконная бумажка,которая почему то имеет силу приказа начальства.
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16.12.2021 22:46 Відповісти
Всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. (С)
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16.12.2021 22:55 Відповісти
 
 