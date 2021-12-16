"Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін
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Постійне використання номерів прикриття та спеціальних талонів в системі МВС пропонувались заборонити ще у 2019 році.
Про це у фейсбуці повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще у 2019 році я, як керівник кримінальної поліції України, пропонував голові Національної поліції "закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами.
Чому? Бо почали масово встановлювати спеціальні камери відеоспостереження, які фіксують порушників ПДР, а порушників з невстановленими номерами - неможливо встановити. За логікою: авто з такими номерами потрібно затримувати, бо цілком можливо, що їх можуть використовувати злочинці.
Чому пропонував відмовитися від спеціальних талонів? Тому що, якщо ти спеціальний працівник, рухаєшся на оперативному авто з номерами прикриття, пред’явив такий талон гласному поліцейському, то немає ніякого сенсу надалі використовувати це авто для проведення оперативно-пошукових заходів", - написав Аброськін.
Він підкреслив, що спеціальні талони та номери прикриття повинні використовуватися тільки тимчасово, на період проведення оперативно-розшукових заходів, з дозволу керівника.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=LhnzWe5qeQc
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Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
ну а спец пропуска которые тычутся всем по дороге, это чтоб все в окурге знали, что спецслужбы "работают" и у них сейчас тайное спец. задание, и преступники могли подготовится, неудивительно, что когда хотят споймать на горячем чинушу он тайным образом все знает и сваливает за гарницу раньше чем спецслужбы со спецпропусками и номерами прикрытия приедут за ним.