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перепис населення (104) Федоров Михайло (534) диджиталізація (193)

За рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

За рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку, - Федоров

Запланований на 2023 рік перепис населення України проходитиме в онлайн та офлайн форматах.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в опублікованому 16 грудня інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Початковий етап – верифікація даних у всіх базових реєстрах для того, щоб отримати якісні дані, і для того, щоб прибрати дублі з реєстрів, а реєстри між собою якісно обмінювалися інформацією, а демографічний реєстр був базовим реєстром для всіх інших. Це дозволить зрозуміти реальну ситуацію - скільки людей в країні/ Другий етап - це онлайн-раунд, у вас буде можливість зареєструватися на порталі. Третій етап – переписувачі офлайн комунікують і ходять по будинках, але це для тих, хто не переписався онлайн, зараз не буду деталізуватися, тому що ми над цим ще працюємо", - сказав міністр.

За його словами, за рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку.

"Побачимо, але в рази менше, ніж до цього планувалося. А планувалося 5–6 млрд грн. Буде набагато дешевше. Ми вже заощадили за рахунок здешевлення технологій, з якими ходитимуть переписувачі – планшети, смартфони. Ми бачимо, як заощадити на розробці інформаційної системи - у три-чотири рази.І якщо буде великий онлайн-раунд, буде економія на переписувачах, які ходитимуть офлайном.Моє завдання - зробити перепис у рази дешевшим і технологічнішим.Перепис буде за всіма нормами Євростату, ООН, Всесвітнього банку для того, щоб результати були максимально якісними і їх визнали. Я не бачу причин, чому у 2023 році не провести якісний перепис населення, який буде визнаний у світі", - наголосив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: Держстат озвучив основні теми

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Ми їх зробили !
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16.12.2021 21:31
+8
тем что под соусом "электронного он-лайн раунда" украинцам пропихивают электронное голосование. а в этом случаи путей для фальсификации просто масса и никто никогда не докопается. это я тебе как программист говорю. поставить в программе коэффициент 1.1 на любую цифру или организовать так чтобы твой голос засчитался не так как ты проголосовала а так как надо - одна строчка кода на любом языке программирования
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16.12.2021 22:30
+7
Останній реченéць@Myfreename



"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
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16.12.2021 21:46
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Ми їх зробили !
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16.12.2021 21:31 Відповісти
Останній реченéць@Myfreename



"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
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16.12.2021 21:46 Відповісти
Що у цього ЗЕпокидька замість державного знаку?
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16.12.2021 21:56 Відповісти
Это Вы еще на закрутке этого знака еще не смотрели...
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16.12.2021 22:23 Відповісти
В Інтернеті вже третій рік полюють. А от в натурі? Спробуй.
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16.12.2021 21:37 Відповісти
Жрі-тє )) Прийняли закон про підняття податків. Вашу шерсть вже постригли - починають здирати шкуру
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16.12.2021 21:40 Відповісти
Сегодня должны были рассматривать закон на продолжения моратория на использование кассовых аппаратов для ФОПов на позаплановой сессии в раде. Никто и не вспомнил, и кто они после этого, уроды.
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16.12.2021 21:40 Відповісти
Як що зе ушльопки не скиглять , то все для слюг норм . Й далі будут податі завишати шакали від політики .
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16.12.2021 21:42 Відповісти
Кременчуцький НПЗ Коломойського за 9 місяців 2021 року отримав чистий прибуток в 1.08 млрд.грн. Найбільший за 15 років. Причина - мокшанський бітум на «Велике крадівництво», це одна з основних статей доходу. «Деолігархізація» Зеленського триває!
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16.12.2021 21:53 Відповісти
а кто тебе ринат доктор? мы тебя и таких как ты ушлепков предупреждали, просили, умоляли. но вы "по приколу" сделали сами себя. теперь твой бизнес накроется трыздой а дружбан твой джамал будет продолжать барыжничать. потому что он мусор а ты терпила. здобул?
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16.12.2021 22:27 Відповісти
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16.12.2021 22:48 Відповісти
73% ЗЕбанати нікуди не ділися! Шукають нову промивку мізків...
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16.12.2021 21:38 Відповісти
Скільки дибілам не пояснюй що перепис населення з окупованими територіями України не можна проводити, не доходить! Ідіоти, гроші немає куди діти, чи українців на окупованих територіях немає?🤬 Як же їм пече дати привід роССії глумиться над Україною, мовляв нація вмирає....🤬краще б стимулювали народжуваність та економіку піднімали, барани корумповані!
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16.12.2021 21:47 Відповісти
В ОРДЛО нет интернета, вы хотите сказать? Заполнят онлайн форму, как и большинство украинцев. Не заполнят - лишатся всех льгот, выплат и возможно украинского гражданства.
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16.12.2021 21:49 Відповісти
Так в том то и прикол, что online форму заполнят, и потом окажется что в ОРДЛО проживает 140 миллионов И не подкопаешься, в Китае же где-то полтора миллиарда помещается? А в ОРДЛО еще шахты есть, там еще миллионов 10 проживает, и всем пенсию надо срочно! И регресс!
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16.12.2021 22:42 Відповісти
дебіли вважають ворогів дебілами...
А то вони такі дурні а ти такий розумний.
Тільки вони дурнями прикидаються щоб розводити лохів...
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16.12.2021 23:29 Відповісти
І шо, Серега- під рахуй, ,,не при делах"?
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16.12.2021 21:48 Відповісти
...і все лібертар'янство кудись вивітрилося

Alex Pavloshchuk@GreyWraith



Те, що бездарі бездумно плягіатять і так убогі російські зразки - не дивно. Зазначу, що коли хтось наполегливо розказує всім, який він розумний, то зразу виникають у тому розумі сумніви.

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16.12.2021 21:49 Відповісти
Іван Богун


@bogunivan755

·
3 ч



Сьогодні українські фермери жалілися на Закон про Землю, який не дає їм можливості купити землю, а фактично дає можливість тільки продавати свої паї, чим і користуються Слуги народу, не сказали тільки якого...

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16.12.2021 21:53 Відповісти
вітаю фермерів та ФОПи, по яким відклали засідання Ради із "Днем антисиметизму !"

чого ви ще хочете та куда претесь, мля, вам що, антисиметизму мало ?
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16.12.2021 23:12 Відповісти
Опять все недовольны! Чем, вот объясните? 20 лет назад перепись проводилась, давно пора было ее провести! Очень хорошо, что можно онлайн заполнить анкету, высвобождается множество людей, бумаги и человеко-часов на ввод данных в систему. Или нужно чтобы толпы людей ходили по домам и заполняли бумажные анкеты, а потом вводили данные от руки в ПК со множеством ошибок?
Прекрасно, что наконец проведут перепись. Могли бы и в 2022 году провести, но я не знаю технических подробностей, да и пандемия мешает. Цифровизация и диджитализация - это прогрессивная и очень своевременная реформа, не встречала ее противников в поколениях моложе 60 лет.
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16.12.2021 21:56 Відповісти
тем что под соусом "электронного он-лайн раунда" украинцам пропихивают электронное голосование. а в этом случаи путей для фальсификации просто масса и никто никогда не докопается. это я тебе как программист говорю. поставить в программе коэффициент 1.1 на любую цифру или организовать так чтобы твой голос засчитался не так как ты проголосовала а так как надо - одна строчка кода на любом языке программирования
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16.12.2021 22:30 Відповісти
Друг, ты пытаешься объяснить это людям, которые три человеческих языка выучить не могут
А в электронных выборах на входе начинается эллиптическая криптография....
Это под силу 0.01% населения максимум, остальные просто поверят в то, что по этому поводу скажут в сми.
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16.12.2021 22:46 Відповісти
Опять все недовольны! Чем, вот объясните?
Объясняю популярно для неве
 Перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - подчеркнул Федоров. Источник: https://censor.net/ru/n3305701
Хренушки нам цифирь.
Нам нужно признание возможности Украины провести электронную перепись.
Да. нам нужен закон о множественном гражданстве (кроме кацапского) для диаспоры.
А потом суп с котом замахнуться на электронные выборы Президента и парламента.
Танцуют голосуют все ЛДНР, заробитчане, диаспора - считает Фёдоров.
высвобождается множество людей, бумаги и человеко-часов на ввод данных в систему.
Потом "Дия" объявляет имя Президента, перепись будет признана в мире", - подчеркнул Федоров.
Вы как ребёнок - дальше не видите.
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16.12.2021 22:36 Відповісти
Набутылочница криворогая, что то тебя сегодня много в коментах

Фёдоров - известный интернет-жулик. Поддерживать его инициативы будешь в СИЗО
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16.12.2021 22:38 Відповісти
Перепись населения в 21-м веке это только банальное разворовывание средств.Так как отдел государственной статистики имеет полную информацию как о населении страны так и о каждом человеке в отдельности от рождения до погребения в реальном времени.Из точностью до 0.1% максимум (это те родившиеся или умершие которых просто не успели внести в базу данных).
А для ручной переписи нужен по крайней мере месяц где точность будет составлять не мение 10%.
Так что кроме разворовывания бюджетных денег эту аферу назвать нельзя.
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16.12.2021 22:22 Відповісти
Все опять свелось к переписи населения которую провел Дубилет 2019г.
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16.12.2021 22:23 Відповісти
Где кстати этот шлимазл делся? К папе на историческую родину рванул?
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16.12.2021 22:40 Відповісти
Если традиционная перепись будет стоить дороже, это не страшно.
Просто надо сэкономить на бронированных машинах, перелётах и днях рождения наших слуг.
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16.12.2021 22:41 Відповісти
ага)))...еще скажите на оплате за аренду их квартир или гостиничных номеров... и на зарплатах их помощников-секретуток-массажистов и адъютантов )))
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16.12.2021 22:56 Відповісти
особенно тревожно это выглядит в свете последних заяв министра финансов марченка о сверке-проверке всех на уклонение от налогообложения с 1995 года))))) с оценкой на легальность всех имущественных прав и переоценкой дорогих приобретений машин-квартир-велосипедов))))), которое должно коснуться самых отсталых слоев населения, дабы и последнюю рубашечку содрать... ибо шо-то мало кинулись декларировать подматрасные свои тысчонки))) а он рассчитывал на миллиарды ))))
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16.12.2021 22:54 Відповісти
Отобрать бронированные машины и чартеры Мечтай Colt дальше
Видел что сейчас с избирателями зе происходит при упоминании фамилии величайшего?
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16.12.2021 22:56 Відповісти
никак не угомонятся эти зеленые твари! беги вова, беги!!! слуги валите уже, а перепись будем делать, когда вы сгините!
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17.12.2021 00:30 Відповісти
Ура, у нас опять будет 52000000 челдонов. И пусть през заанонирует программу "Большой тиливизер" - каждой симье по телеку, чтобы лицезреть Нимб Сияющий над Хриптуном
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17.12.2021 05:00 Відповісти
 
 