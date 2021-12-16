За рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Технології
Запланований на 2023 рік перепис населення України проходитиме в онлайн та офлайн форматах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в опублікованому 16 грудня інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Початковий етап – верифікація даних у всіх базових реєстрах для того, щоб отримати якісні дані, і для того, щоб прибрати дублі з реєстрів, а реєстри між собою якісно обмінювалися інформацією, а демографічний реєстр був базовим реєстром для всіх інших. Це дозволить зрозуміти реальну ситуацію - скільки людей в країні/ Другий етап - це онлайн-раунд, у вас буде можливість зареєструватися на порталі. Третій етап – переписувачі офлайн комунікують і ходять по будинках, але це для тих, хто не переписався онлайн, зараз не буду деталізуватися, тому що ми над цим ще працюємо", - сказав міністр.
За його словами, за рахунок онлайн-раунду проведення перепису коштуватиме на порядок менше, ніж очікувалося спочатку.
"Побачимо, але в рази менше, ніж до цього планувалося. А планувалося 5–6 млрд грн. Буде набагато дешевше. Ми вже заощадили за рахунок здешевлення технологій, з якими ходитимуть переписувачі – планшети, смартфони. Ми бачимо, як заощадити на розробці інформаційної системи - у три-чотири рази.І якщо буде великий онлайн-раунд, буде економія на переписувачах, які ходитимуть офлайном.Моє завдання - зробити перепис у рази дешевшим і технологічнішим.Перепис буде за всіма нормами Євростату, ООН, Всесвітнього банку для того, щоб результати були максимально якісними і їх визнали. Я не бачу причин, чому у 2023 році не провести якісний перепис населення, який буде визнаний у світі", - наголосив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
А то вони такі дурні а ти такий розумний.
Тільки вони дурнями прикидаються щоб розводити лохів...
Alex Pavloshchuk@GreyWraith
Те, що бездарі бездумно плягіатять і так убогі російські зразки - не дивно. Зазначу, що коли хтось наполегливо розказує всім, який він розумний, то зразу виникають у тому розумі сумніви.
@bogunivan755
·
3 ч
Сьогодні українські фермери жалілися на Закон про Землю, який не дає їм можливості купити землю, а фактично дає можливість тільки продавати свої паї, чим і користуються Слуги народу, не сказали тільки якого...
чого ви ще хочете та куда претесь, мля, вам що, антисиметизму мало ?
Прекрасно, что наконец проведут перепись. Могли бы и в 2022 году провести, но я не знаю технических подробностей, да и пандемия мешает. Цифровизация и диджитализация - это прогрессивная и очень своевременная реформа, не встречала ее противников в поколениях моложе 60 лет.
А в электронных выборах на входе начинается эллиптическая криптография....
Это под силу 0.01% населения максимум, остальные просто поверят в то, что по этому поводу скажут в сми.
Объясняю
популярно для невеПерепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - подчеркнул Федоров. Источник: https://censor.net/ru/n3305701
Хренушки нам цифирь.
Нам нужно признание возможности Украины провести электронную перепись.
Да. нам нужен закон о множественном гражданстве (кроме кацапского) для диаспоры.
А потом
суп с котомзамахнуться на электронные выборы Президента и парламента.
Танцуют голосуют все ЛДНР, заробитчане, диаспора - считает Фёдоров.
высвобождается множество людей, бумаги и человеко-часов на ввод данных в систему.
Потом "Дия" объявляет имя Президента, перепись будет признана в мире", - подчеркнул Федоров.
Вы как ребёнок - дальше не видите.
Фёдоров - известный интернет-жулик. Поддерживать его инициативы будешь в СИЗО
А для ручной переписи нужен по крайней мере месяц где точность будет составлять не мение 10%.
Так что кроме разворовывания бюджетных денег эту аферу назвать нельзя.
Просто надо сэкономить на бронированных машинах, перелётах и днях рождения наших слуг.
Видел что сейчас с избирателями зе происходит при упоминании фамилии величайшего?