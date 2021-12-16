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Європейська рада закликала Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європейська рада закликала Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною

Лідери ЄС, які зустрілись у Брюсселі у форматі засідання Європейської ради, закликали Росію до деескалації та наголосили на важливості Нормандського формату для виконання Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, витяг із постанови саміту, яка стосується України, оприлюднена на Твіттер-сторінці речника президента Європейської ради Баренда Лейтса.

Як випливає з оприлюдненої інформації, ситуації в Україні були присвячені два пункти підсумкового документа засідання Європейської ради.

"23. Європейська рада підкреслила термінову необхідність для Росії провести деескалацію напруженості, що була спричинена нарощуванням військ на кордоні з Україною та агресивною риторикою. Європейська рада підтверджує цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну, включаючи обмежувальні заходи, що координуватимуться з партнерами

24. Європейська рада вітає дипломатичні зусилля та підтримує Нормандський формат у досягненні повної імплементації Мінських домовленостей".

Як повідомлялося, у Брюсселі відбувається засідання Європейської ради. Серед інших питань, ЄР обговорила безпекову ситуацію на кордонах України, що склалася внаслідок концентрації російських військ, а також пропозиції Єврокомісії щодо шляхів реагування на ймовірну подальшу військову ескалацію з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а "Північний потік-2" буде заморожено, - резолюція Європарламенту

Європейська рада закликала Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною 01

Автор: Роман Свиридович
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Європейська рада
- це херня і носить дорадчу функцію, вони просто закликають.
От якби цю резулюцію прийняла Рада Міністрів ЄС и Європейська Комісія....
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16.12.2021 23:26 Відповісти
Закликати треба на колінах!
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16.12.2021 23:30 Відповісти
З яких ху#в, тобі Андрей Ларин 3345d423 хтось щось винен?
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16.12.2021 23:34 Відповісти
Так же Европа пыиаоась ублажить гитлера, вместо того, чтобы задавить его в зародыше, и избежали бы такой масштабной крови, а еще лучше, стереть кремлевскую террористическую банду с лица земли.
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16.12.2021 23:55 Відповісти
Кто только уже не призывал лаптеногих к деэскалации. Плешивый недомерок наверняка доволен и чувствует свою важность.
А вообще да... пытаться утихомирить гопника воззваниями к его совести - это хорошая тактика...
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17.12.2021 00:13 Відповісти
Озабоченность №6729
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17.12.2021 00:32 Відповісти
 
 