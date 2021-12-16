Європейська рада закликала Росію до деескалації напруженості на кордоні з Україною

Лідери ЄС, які зустрілись у Брюсселі у форматі засідання Європейської ради, закликали Росію до деескалації та наголосили на важливості Нормандського формату для виконання Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, витяг із постанови саміту, яка стосується України, оприлюднена на Твіттер-сторінці речника президента Європейської ради Баренда Лейтса.

Як випливає з оприлюдненої інформації, ситуації в Україні були присвячені два пункти підсумкового документа засідання Європейської ради.

"23. Європейська рада підкреслила термінову необхідність для Росії провести деескалацію напруженості, що була спричинена нарощуванням військ на кордоні з Україною та агресивною риторикою. Європейська рада підтверджує цілковиту підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну, включаючи обмежувальні заходи, що координуватимуться з партнерами

24. Європейська рада вітає дипломатичні зусилля та підтримує Нормандський формат у досягненні повної імплементації Мінських домовленостей".

Як повідомлялося, у Брюсселі відбувається засідання Європейської ради. Серед інших питань, ЄР обговорила безпекову ситуацію на кордонах України, що склалася внаслідок концентрації російських військ, а також пропозиції Єврокомісії щодо шляхів реагування на ймовірну подальшу військову ескалацію з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а "Північний потік-2" буде заморожено, - резолюція Європарламенту