Україна готова виконати Мінські угоди, але Росія має виконати домовленості Нормандського саміту щодо безпеки, - Кулеба
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Україна готова виконати Мінські угоди, але РФ має розпочати виконувати домовленості саміту у Нормандському форматі 2019 року щодо безпеки.
Про це в ефірі 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не відмовляємось від Мінських угод. Ми готові рухатися шляхом виконання цих пунктів, але все починається з безпеки. І Росія має почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту у 2019 році", - сказав Кулеба.
За словами міністра, контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду з української сторони відкриті, а з протилежної - закриті. Крім того, обмін заручниками заморожено, відновлення припинень вогню не відбувається.
"Україна все це зробила і готова рухатися вперед. Росія має почати хоча б з малого - з безпеки", - наголосив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Бо ці швондєри почали руйнувати імідж країни задовго до приходу у владу, а тепер дивуються чого їх за клоунів вважають.
"Сатірікі" всраті.
Агов...
и кста - можешь в любом формате своего зеленого коллектива - не забудь только кротов с ОП !!
но это только цветочки
Да, да, но... нет!
Виталий Портников-Тарас Березовец...https://youtu.be/Y7a-ff6flTI...приятно слушать интеллектуалов...даже в Госдепе и Пентагоне...спасибо Панове...
Зелені мають намір злити Україну як державу.
Моделируем эту схему ... исходим из того, что х**ло ставит стратегические цели на века...и...
1. Он завтра забирает два своих армейских корпуса из Украины.
2. Закрывает границу и передаёт её украинским погранцам...
3. Украина - куда деваться - вводит в Коституции эвтаназтитю своей независимости (препарат Штанмайер)
4. Проводит выборы на "освобождённых территориях".
5. Вводит цианистый калий (депутатов донецка и луганска) в Раду...
6. Таким образом, остаётся без Европы и без НАТО,
7. Через несколько месяцев после этого всего две ДРГ рашки из ростовской области... ночью... через заранее припрятанную дыру в границе проникают на территорию Украины. Одна обстреливает Снежное (Донецк) , вторая обстреливает - ростовскую область с территории Украины ( как в ДОнецке они из Ворошиловского района обстреливали Калиниский и кричали "это укры")
8. "Благородное, честное, мирное х**ло", возмущенное "коварством украинской стороны" вводит "миротворцев" для защиты российских граждан (Осетинский сценарий)
Б**ть !!! Неужели кому-то не ясно, что именно так всё и будет ?!!!