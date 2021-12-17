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Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посол України в Німеччині Андрій Мельник оприлюднив інформацію про зустріч з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мельник написав у твіттері. 

Він підкреслив: "Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на практичну допомогу Німеччини  - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу.

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Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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17.12.2021 00:53 Відповісти
підпис (с) Свята Джавеліна
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17.12.2021 01:08 Відповісти
15 декабря из США доставленая кркпная партия Джавелинов и безапасами к ним...

Хрюкните чего либо слушатели смотрители Ольги **********... ей кстати Путлер увеличил втрое жалованье...теперь эта Мымра точно получит звание ХЕРой РАБссии...
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17.12.2021 09:15 Відповісти
 
 