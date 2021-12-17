Посол Мельник провів переговори з держміністром МЗС Німеччини Лінднером про практичну допомогу Україні. ФОТО
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник оприлюднив інформацію про зустріч з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мельник написав у твіттері.
Він підкреслив: "Член нового уряду Німеччини, Держміністр МЗС Тобіас Лінднер (зелені) прибув щойно в Україну. Це його перший візит. Очікуєм на практичну допомогу Німеччини - у т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу.
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