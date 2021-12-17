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Україна і Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів, - посол Кирилич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна та Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.
"Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України і Хорватською економічною палатою", - написав Кирилич.
Наступним етапом країн, за його словами, очікується серія спільних проектів.
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вони дивувалися як ми обминули межконфесійних війн
Я їм кажу це може бути тільки а Україні - не має ніякої рвзниці чи ти є християнин мусульманин або іудей - у нас усіх один ворог і це нас об'єднує - це московська рпц
це їм зрозуміло на кшталт сербів