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Україна і Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів, - посол Кирилич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна і Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів, - посол Кирилич

Україна та Хорватія уклали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

"Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України і Хорватською економічною палатою", - написав Кирилич.

Наступним етапом країн, за його словами, очікується серія спільних проектів.

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Автор: Роман Свиридович
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Це як з Оманом?
показати весь коментар
17.12.2021 01:46 Відповісти
був у Хорватії минулого літа - вони наші справжні друзі
вони дивувалися як ми обминули межконфесійних війн
Я їм кажу це може бути тільки а Україні - не має ніякої рвзниці чи ти є християнин мусульманин або іудей - у нас усіх один ворог і це нас об'єднує - це московська рпц
це їм зрозуміло на кшталт сербів
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17.12.2021 04:41 Відповісти
 
 