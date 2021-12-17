Один український воїн загинув, ще один зазнав поранення в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
Смерть рашинським катам на нашій землі😡
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.