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Один український воїн загинув, ще один зазнав поранення в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один український воїн загинув, ще один зазнав поранення в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

В напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", повідомили у штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК. ФОТО

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще один зазнав поранення в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, - штаб ООС 01
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Топ коментарі
+35
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.12.2021 07:34
+26
Головне ,щоб вертольотів хватало для слуг,на пікніки літать.Вічна память загиблому воїну!
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17.12.2021 07:28
+24
Мы уже очерствели.... гибель и ранения на фронте стали обыденной рутинной статистикой... Печально... ( Перемирие говоришь.. ну- ну, Главное перестать стрелять ну да..., Заглянуть в глаза ( бездне) и не пытайся..) Соболезнуем семье и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненому .
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17.12.2021 09:16
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"Нада дагаваривацца, еще раз дагаваривацца....."
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17.12.2021 07:20 Відповісти
Мерзкое ипало наркомана и слуги )(уйла. Этой твари место на колу,даже не на висилице.
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17.12.2021 07:35 Відповісти
Головне ,щоб вертольотів хватало для слуг,на пікніки літать.Вічна память загиблому воїну!
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17.12.2021 07:28 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.12.2021 07:34 Відповісти
Путін знову вбив нашого солдата. Де санкції проти нього і росії? Агов Європа? Агов Макрон?
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17.12.2021 08:45 Відповісти
макрон "озабочєнно" рахує бабло в ******** МММ світового масштабу. В Нью-Йорку газ падає - по 135 баксів, а в Європі по 1599. От коли вся ця газова піраміда рухне, може тоді вони згадають, що наші хлопці гинуть, захищаючи в тому числі і усю Європу.
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17.12.2021 10:17 Відповісти
Хто таке пютін????? ***** вбиває!
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17.12.2021 10:19 Відповісти
А в цей час ЗЕмурло із дЄрЬмаком сиділи на "канцерті" і ржали. Ще щось треба додати,ні? А загиблому воїну царство небесне і вічна пам'ять. Пораненому швидкого одужання.
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17.12.2021 09:06 Відповісти
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17.12.2021 09:39 Відповісти
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з Кривого Рогу вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ. Нові обличчя в Раді продали в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса. https://ukranews.com/news/687780-v-razgar-koronavirusa-sluga-naroda-radutskij-ostavil-ukrainu-bez-marlevyh-masok-biletskij
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17.12.2021 18:45 Відповісти
Мы уже очерствели.... гибель и ранения на фронте стали обыденной рутинной статистикой... Печально... ( Перемирие говоришь.. ну- ну, Главное перестать стрелять ну да..., Заглянуть в глаза ( бездне) и не пытайся..) Соболезнуем семье и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненому .
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17.12.2021 09:16 Відповісти
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17.12.2021 10:01 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі😡
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17.12.2021 10:35 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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17.12.2021 11:10 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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17.12.2021 11:11 Відповісти
Війна продовжується... Вічна пам'ять Воїну...
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17.12.2021 11:30 Відповісти
Вечная память герою
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17.12.2021 12:37 Відповісти
Су... пока США и Європа озабоченьІ, а наши умники воюют одни з другими, то с путчами, то з зрадами, УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ ПОГИБАЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Когда етому будет конец. МьІ скоро во время перемирия потеряем больше солдат чем во время активной военной фазьІ.
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17.12.2021 14:43 Відповісти
А прєпізденту пох... Він пішов на концерт вечірнього кварталу...
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17.12.2021 17:37 Відповісти
А той регоче, мудило.
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17.12.2021 17:46 Відповісти
Герої не вмирають
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17.12.2021 21:38 Відповісти
 
 