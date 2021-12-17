Санкції, які ЄС запровадить у разі нападу Росії на Україну оприлюднять, якщо цього вимагатиме розвиток подій, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.
"Це конфіденційна інформація, яка буде опублікована, якщо цього вимагатиме розвиток подій", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.
"Наразі пріоритет - це політичне врегулювання, діалог", - додав він.
Макрон також повідомив, що лідери країн ЄС на саміті, що завершився в ніч на п'ятницю, продовжили на півроку обмежувальні заходи, що вже діяли проти РФ.
Топ коментарі
+3 aleks kyb
показати весь коментар17.12.2021 08:15
+3 Анатолий Панасюк
показати весь коментар17.12.2021 08:24
+2 Александр Ивашин 054948b9
показати весь коментар17.12.2021 08:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Відволікає увагу тягаючи танки вздовж кордону.
Європейці соплі жують. А в їх кладовках вже орудують макшанські щури.