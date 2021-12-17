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Санкції, які ЄС запровадить у разі нападу Росії на Україну оприлюднять, якщо цього вимагатиме розвиток подій, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Санкції, які ЄС запровадить у разі нападу Росії на Україну оприлюднять, якщо цього вимагатиме розвиток подій, - Макрон

Санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Це конфіденційна інформація, яка буде опублікована, якщо цього вимагатиме розвиток подій", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

"Наразі пріоритет - це політичне врегулювання, діалог", - додав він.

Макрон також повідомив, що лідери країн ЄС на саміті, що завершився в ніч на п'ятницю, продовжили на півроку обмежувальні заходи, що вже діяли проти РФ.

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Топ коментарі
+3
Макшанія вже напала і веде економічну війну з ЕС. А з Україною ще і військову агресію.
Відволікає увагу тягаючи танки вздовж кордону.
Європейці соплі жують. А в їх кладовках вже орудують макшанські щури.
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17.12.2021 08:15
+3
Ублажение "съехавшегося с котушек" продолжается вместо того, чтобы надеть смирительную рубашку. Геополитика,мля!
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17.12.2021 08:24
+2
Европа не должна ждать , пока российские "Искандерьі" и прочая хрень начнут взрьіваться в Украине , а начинать вводить новьіе санкции в случае продолжения наращивания наступательной группировки российской армии . Главная задача санкций - не допустить вторжения , а не наказать РФ "после того".
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17.12.2021 08:56
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17.12.2021 07:37 Відповісти
Тошнит уже от подобных заявлений
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17.12.2021 07:44 Відповісти
Макшанія вже напала і веде економічну війну з ЕС. А з Україною ще і військову агресію.
Відволікає увагу тягаючи танки вздовж кордону.
Європейці соплі жують. А в їх кладовках вже орудують макшанські щури.
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17.12.2021 08:15 Відповісти
Ублажение "съехавшегося с котушек" продолжается вместо того, чтобы надеть смирительную рубашку. Геополитика,мля!
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17.12.2021 08:24 Відповісти
А якщо Росія знову не з'явиться на війну?
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17.12.2021 08:51 Відповісти
так их там нет, вот и санкций нет
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17.12.2021 09:01 Відповісти
Санкції потрібно вводити за скупчення військ біля Українських кордонів а не в разі нападу! В разі нападу вже гинутимуть люди!
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17.12.2021 08:56 Відповісти
Европа не должна ждать , пока российские "Искандерьі" и прочая хрень начнут взрьіваться в Украине , а начинать вводить новьіе санкции в случае продолжения наращивания наступательной группировки российской армии . Главная задача санкций - не допустить вторжения , а не наказать РФ "после того".
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17.12.2021 08:56 Відповісти
"Главная задача санкций - не допустить вторжения" - Вы этого знать не можете. Возможно ставятся совсем другие задачи....
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17.12.2021 10:44 Відповісти
Кем ставятся задачи ? Украина ставит задачу недопущения полномасштабной агрессии - єто главное .
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17.12.2021 10:49 Відповісти
"Украина ставит задачу недопущения полномасштабной агрессии - єто главное" для нас, да. Но для того, чтоб ставить задачи нужно быть если не выше, то как минимум вровень...
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17.12.2021 11:03 Відповісти
Пупкин , обтекайте ! Украина вьішла на беспрецедентньій уровень поддержки НАТО. Будут и военньіе "сюрпризьі" для Шойгу с Путиньім .
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17.12.2021 11:47 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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17.12.2021 12:13 Відповісти
мабуть, вже самому соромно казати про чергову глибоку стурбованість, яку франція висловить у разі нападу
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17.12.2021 10:13 Відповісти
 
 