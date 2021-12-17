Санкції, які ЄС запровадить у разі нападу Росії на Україну оприлюднять, якщо цього вимагатиме розвиток подій, - Макрон

Санкції, які ЄС буде готовий запровадити у разі нападу Росії на Україну, зараз немає сенсу озвучувати публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Це конфіденційна інформація, яка буде опублікована, якщо цього вимагатиме розвиток подій", - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

"Наразі пріоритет - це політичне врегулювання, діалог", - додав він.

Макрон також повідомив, що лідери країн ЄС на саміті, що завершився в ніч на п'ятницю, продовжили на півроку обмежувальні заходи, що вже діяли проти РФ.

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