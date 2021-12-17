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Україна в ОБСЄ: "У Росії стартувала нова кампанія з очорнення українців як екстремістів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна в ОБСЄ:

У Росії почалася нова кампанія масових звинувачень українців в екстремізмі – подібно до того, як у сталінському СРСР таврували цілі народи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"У Росії стартувала нова кампанія з очорнення українців як екстремістів. Мішенню також став єдиний український журналіст, акредитований у Росії. Це дуже нагадує кампанії 30-х років в Радянському Союзі, коли широко вигадувалися антидержавні центри, щоб виправдати чистки проти цілих народів", - заявив Цимбалюк.

Дипломат указав на те, що останні соцопитування в Росії демонструють небезпечні наслідки такої риторики – близько 75% росіян визнають можливість війни з Україною.

"Настрої російського керівництва ще більше прояснюються після чергового документального фільму за участю російського президента, який нещодавно вийшов у ефір до 30-ї річниці розпаду Радянського Союзу. Для Володимира Путіна розпад Союзу - це розпад історичної Росії", - зазначив очільник української місії в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС

Як повідомлялося, російські ЗМІ останнім часом нагнітають істерію проти України. Зокрема, ФСБ повідомила про арешт понад сотні членів "української радикальної спільноти "М.К.У.", які насправді виявилися російськими правими радикалами.

В СБУ назвали цю заяву ФСБ "частиною скоординованої інформаційної операції, яку варто розглядати виключно через призму гібридної війни".

Крім того, єдиного українського журналіста в РФ, кореспондента агентства УНІАН Романа Цимбалюка тамтешні правоохоронні органи почали переслідувати за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
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Лайно не припинить смердіти-бо воно лайно...
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17.12.2021 07:39 Відповісти
лапотная тем и отличается от цивилизованного мира, что производить чернь и очерняет других,
и только в Мексике лаптей называют белыми обезьянами
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17.12.2021 07:40 Відповісти
"як у сталінському СРСР таврували цілі народи"
В нас теж дехто цим займається.
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17.12.2021 07:40 Відповісти
Потвора московія ніколи не заспокоїться, поки не здохне. С початку обліку історії Руси-України ця потвора постійно на нас нападала, а скільки знищено українців, спадщини, скільки вкрадено. В наших Лаврах, де поховані монахи русинів-українців сидять мокши ФСБевці і топтуться на тих кістках, спотворюють, возять на проведення різних експертиз на московію. А скільки там різних рукописів ця потвора знищила, скільки використовує на свою користь і ховає на московії. Сьогодні ця потвора залізла в Крим, вбиває і руйнує Донбас. То ж немає чого сьогодні українцям їздити на московію, бо можуть опинитися у в'язниці за надуманими злочинами.
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17.12.2021 07:55 Відповісти
В экстремизме обвиняет тоталитарный режим кремля, который пытается отобрать свободу выбора украинского народа, терроризмом, захватом территории и угрозами уничтожения.
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17.12.2021 08:05 Відповісти
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17.12.2021 10:46 Відповісти
когда все-таки в руководстве Украины и МИДа перестанут жевать сопли, как в неуправляемом кагале, а будут наступать на агрессора... если не могут - пусть уйдут... единственное что происходит - это только утолщение морд синеватого и куляйбы... а на выходе только жирные блестящие точки...
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17.12.2021 08:27 Відповісти
Все понятно ,готовят захват Украины, а будет это война или зайдут вежливые люди ,как в Крыму, зависит от Украинцев,. А Киев, как обычно даст приказ огонь не открывать не провоцировать . Но репрессии и грабёж, я вам гарантирую, и грабить будут всех у кого что то есть , даже тех кто за ***** .
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17.12.2021 09:24 Відповісти
Ніхто не буде чекати наказу, ми знаємо хто у владі. Самі будемо рвати окупанта тут і будемо гнати його в болота і не забудемо зайти для "кіпішу" на його землю. Але воно сцикливе, якщо прийде, то без погон, або під прапорами "ДНР" і "ЛНР".
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17.12.2021 09:38 Відповісти
 
 