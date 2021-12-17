Україна в ОБСЄ: "У Росії стартувала нова кампанія з очорнення українців як екстремістів"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Росії почалася нова кампанія масових звинувачень українців в екстремізмі – подібно до того, як у сталінському СРСР таврували цілі народи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
"У Росії стартувала нова кампанія з очорнення українців як екстремістів. Мішенню також став єдиний український журналіст, акредитований у Росії. Це дуже нагадує кампанії 30-х років в Радянському Союзі, коли широко вигадувалися антидержавні центри, щоб виправдати чистки проти цілих народів", - заявив Цимбалюк.
Дипломат указав на те, що останні соцопитування в Росії демонструють небезпечні наслідки такої риторики – близько 75% росіян визнають можливість війни з Україною.
"Настрої російського керівництва ще більше прояснюються після чергового документального фільму за участю російського президента, який нещодавно вийшов у ефір до 30-ї річниці розпаду Радянського Союзу. Для Володимира Путіна розпад Союзу - це розпад історичної Росії", - зазначив очільник української місії в ОБСЄ.
Як повідомлялося, російські ЗМІ останнім часом нагнітають істерію проти України. Зокрема, ФСБ повідомила про арешт понад сотні членів "української радикальної спільноти "М.К.У.", які насправді виявилися російськими правими радикалами.
В СБУ назвали цю заяву ФСБ "частиною скоординованої інформаційної операції, яку варто розглядати виключно через призму гібридної війни".
Крім того, єдиного українського журналіста в РФ, кореспондента агентства УНІАН Романа Цимбалюка тамтешні правоохоронні органи почали переслідувати за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Будь ласка, зачекайте...
и только в Мексике лаптей называют белыми обезьянами
В нас теж дехто цим займається.