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Північноатлантична рада НАТО закликала Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною: "Подальша агресія матиме величезні наслідки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Північноатлантична рада НАТО закликала Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною:

Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, текст заяви поширений пізно увечері у четвер штаб-квартирою альянсу.

"Ми серйозно стурбовані суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової присутності на кордонах України в останні місяці і відкидаємо неправдиві заяви Росії щодо провокацій з боку України та НАТО. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - сказано в заяві.

Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Альянсу".

"Ми завжди рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, зокрема, якщо це необхідно зміцнюючи нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для гарантування безпеки та захисту всіх союзників з НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включно з ЄС", - заявили в НАТО.

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Крім того, Північноатлантична рада знову підтвердила свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів та закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань та зобов'язань. "Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною - це питання лише України та 30 союзників щодо НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - заявили в альянсі.

Водночас союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією".

"Ми підтверджуємо наше давнє запрошення до Росії на засідання Ради Росія-НАТО у найближчому майбутньому. Нам відомі нещодавні пропозиції Росії з європейської безпеки. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати стурбованість НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри. ОБСЄ також є актуальною платформою", - сказано в заяві.
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Топ коментарі
+4
От мені цікаво,ці "мантри" про наслідки по 10 раз на день якось на ху@ла впливають,чи він уже до них звик?
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17.12.2021 08:02
+2
Скільки Північноатлантична рада НАТО буде закликати Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною, скількт можна товкти воду в ступі. Введіть дієві санкції проти Росї, такі санкції щоб Росія перестала існувати, як держава.
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17.12.2021 08:36
+2
Ботва в твоїй макітрі
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17.12.2021 09:42
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От мені цікаво,ці "мантри" про наслідки по 10 раз на день якось на ху@ла впливають,чи він уже до них звик?
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17.12.2021 08:02 Відповісти
Мантрьі , говоришь ? И ********* с Соловьиньім лайном так говорят . Совпадение ?
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17.12.2021 08:59 Відповісти
І також це слово в лапки "" "" ставлять?Чи кажуть що це сарказм....
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17.12.2021 09:16 Відповісти
Та , не ! Сарказмом и не пахнет , ботва работает . Имхо
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17.12.2021 09:21 Відповісти
Ботва в твоїй макітрі
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17.12.2021 09:42 Відповісти
Слухаєш ********* і соловьїний помьот?Совпадєніє?
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17.12.2021 09:41 Відповісти
Было бы лучше если бы все хранили молчание??? Это высказывание своей позиции в сложившейся ситуации. Или как нужно было поступить? Шандарахнуть из всех пушек и сбросить все бомбы на Москву? Начитаешься экспердов с цензора и волосы встают дыбом, весь Мир идиоты и не правильно делают..
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17.12.2021 09:22 Відповісти
От скажи мені "ейнштейн",тобі потрібні будуть санкції,якщо на твою "розумну" голову впаде снаряд від граду?Хто небудь щось казав про "храніть молчаніє"? Але треба не пи@діти,а вводити санкції до, а не після,і зброю давати до,а не після.А якщо вже і це не допоможе,тоді вже "шандарахнуть со всєх пушєк і сбросіть всє бомби на москву"!
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17.12.2021 09:50 Відповісти
И чего вы, экспэрды, строем не ходите?
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17.12.2021 09:56 Відповісти
Нам ніколи,вас, "ейнштейнів" придуркуватих читаємо.
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17.12.2021 10:00 Відповісти
Перед тем как давать экспертные оценки ознакомился бы с уставом НАТО... Какие санкции???? Какое давать оружие стране, которая не входит в состав этой организации??? Ты хоть суть статьи понял или какаяразница???
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17.12.2021 10:17 Відповісти
Він їх сприймає як істерику, і тішиться з того, що йому, на його думку, вдається тримати всіх у страху
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17.12.2021 10:04 Відповісти
А то ,что , великая озабоченность . С другой стороны ,кто будет воевать за ,уже 78% зебилов , чтобы получить новый Афганистан . Зебилы помощь не оценят . У же сейчас должны стоять очереди в военкомат , и организовано новое кризисное правительство из профессиионалов . Хотя о чем это я
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17.12.2021 08:16 Відповісти
Скільки Північноатлантична рада НАТО буде закликати Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною, скількт можна товкти воду в ступі. Введіть дієві санкції проти Росї, такі санкції щоб Росія перестала існувати, як держава.
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17.12.2021 08:36 Відповісти
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17.12.2021 10:04 Відповісти
Йенс Столтенберг каже что Украину спасет Мистер Джавелин...15 декабря в Киев прибыл очередной транспортный борт от Пентагона с печеньками Нуланд...
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17.12.2021 10:10 Відповісти
1001 китайское предупреждение.
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17.12.2021 18:50 Відповісти
 
 