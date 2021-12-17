УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 261 9
Франція (1970) нормандська четвірка (1523) Макрон Емманюель (1053)

Макрон сподівається на зрушення у роботі Нормандського формату найближчими тижнями

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Макрон сподівається на зрушення у роботі Нормандського формату найближчими тижнями

Президент Франції Емманюель Макрон висловив надію на прогрес у роботі Нормандського формату найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн ЄС.

"Ми хотіли б просунутися у цій роботі найближчими тижнями", - сказав він

Макрон наголосив на важливості діалогу з РФ на тему України.

"Нам потрібно знайти шлях, який веде до дискусій та до політичного рішення (кризи на сході України. – Ред.)", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова виконати Мінські угоди, але Росія має виконати домовленості Нормандського саміту щодо безпеки, - Кулеба
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Мікрона одна мрія, підстелитись під Пуйла.
показати весь коментар
17.12.2021 08:26 Відповісти
получить должность в Газпроме после окончания каденции презика!
показати весь коментар
17.12.2021 10:27 Відповісти
макрон- кацапська консерва...
показати весь коментар
17.12.2021 08:33 Відповісти
В нормандском формате Украине не нужны ни Германия ни Франция. К переговорам надо привлекать Великобританию и США.
показати весь коментар
17.12.2021 08:36 Відповісти
В Нормандском формате Расею считают "стороной конфликта" все , кроме Путина. Но он в меньшинстве , дожмут Окурка . Имхо
показати весь коментар
17.12.2021 09:01 Відповісти
Да, конец декабря-январь самые продуктивные месяца, что-бы, бухать.
показати весь коментар
17.12.2021 09:02 Відповісти
страна переходит в синюю зону
показати весь коментар
17.12.2021 10:21 Відповісти
Какие "тижни" - день Св. Николая, католическое Рождество, Новый год, Православное Рождество, Старый Новый год, опохмел.... До встречи после 20 января.
показати весь коментар
17.12.2021 09:10 Відповісти
Щось Макрон розухарився останнім часом-забув мабуть що у Путіна проти нього є смертельна зброя-Жовті Жилєти.
показати весь коментар
17.12.2021 10:23 Відповісти
 
 