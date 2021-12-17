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В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали

В Україні зафіксовано 8 899 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 16 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98);

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 028 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 летальних випадків – 328;

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 одужало – 21 650 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 захворіло – 3 597 046 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 одужало – 3 306 465 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 летальних випадків – 92 641;

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 439 563.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 312 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 312 994 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей. Загалом проведено 27 137 674 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 328 осіб, зафіксовано 8 899 нових випадків зараження, 21 650 осіб одужали 13
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Мы ждём новый вирус. То вакцинки как-то плохо продаются.
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17.12.2021 10:35 Відповісти
Кто знает куда пропал Валерка Грефф?
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17.12.2021 10:55 Відповісти
Я уже писАл здесь, что ему сейчас не до форума. Он решает для себя квест - успеть до конца года ширнуться 48 раз от страшного омикрона 😁
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17.12.2021 11:50 Відповісти
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2021 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: головуючого - судді Должко С.Р., секретаря Пилипенка Є.С., розглянувши у судовому засіданні справу за адміністративним позовом

Висновок: вимога вдягнути захисну маску незаконна. Будь-хто зобов`язаний відмовитись від виконання цієї вимоги. Ті, хто вимагають вдягнути захисну маску, підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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17.12.2021 16:27 Відповісти
 
 