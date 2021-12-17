У разі військового вторгнення РФ в Україну проти неї будуть запроваджені найбільш жорсткі та безпрецедентні санкції, - Кулеба. ВIДЕО

У разі військового вторгнення Росії в Україну проти неї буде запроваджено найбільш жорсткі й безпрецедентні санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Давайте чітко скажемо. У ЄС є консенсус, зокрема його підтримують Німеччина, Франція та інші країни, що у разі військового вторгнення Росії в Україну, нової хвилі вторгнення проти неї, буде запроваджені найбільш жорсткі та безпрецедентні санкції. Питання лише в тому, чи доводити наразі до Росії повний перелік цих наслідків, чи все ж таки зберігати можливість для діалогу з нею на цьому етапі. Але дискусії про це, карати Росію чи не карати у разі агресії проти України – немає. Однозначно карати! Щодо цього повне порозуміння", - заявив Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 у четвер увечері.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу до застосування запобіжної санкційної політики щодо Росії до настання можливої ескалації на Донбасі.

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