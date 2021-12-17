Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 722 972 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 111 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 273 260 285 випадків інфікування, з них 722 972 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 353 599 осіб, з них 7 111 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 245,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6-ту у світі та 4-ту в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Летальность ковида
Польша .........90306*100/3903445=2.31%
Германия ...108154*100/6709218=1.61%
Украина.........92641*100/3597046=2.58%
Хехе?
Хехе?
То шо признаешь не предотвращение уже хорошо, но это кагбе ставит прививачку в один ряд с теми, что для курей.
Хехе?
Про курей с Мареком возражений, как вижу, не поступает. Но курам то всё равно через три месяца на разделку, а мне както ещё пожить хочется.
Тому ми щодня хоронили і хоронимо по кілька сотень померлих від ковіду, а Ізраїль - менше десяти.
Но медицина у них таки огого, там и без прививачек успешно справлялись.
Так что всё время мимо у вас с прививочками по эффективности как у курей. Хотя стоп, у курей точно болезнь серьёзно не развивается, а вот с ковидом гарантий никаких.
Цытатка:
Летальность ковида
Польша .........90306*100/3903445=2.31%
Украина.........92641*100/3597046=2.58%
Разница околонулевая
Добавляем:
Проколото
Польша 56% 55% 14%
Украина 32% 29% 14 чел
Вывод? Не работает прививачка. Даже как у курей не работает.
П.С. разница с Польшей в 0,27% - это 9712 смертей.
Всё, до свидания.
Вот, благодаря упоротым антиваксерам в Украине хуже показатели по ковиду, чем в Польше, хотя на начало года 2021 все было наоборот.
А глаза это тебе правда колет - есть что сказать на одинаковый практически процент и количество смертности? Нет? Досвиданья.
Но для Eugen Mk это хехе.
Бо по-перше... де кількість померлих у розрізі по статусу вакцинації? Знову... мовчок.
Бо було весело, коли вакицинованих було мало... а тепер, вочевидь... ситуація дещо змінилась.
По-друге - то, власне, показує реальні можливості системи охорони здоров'я. Вміння лікувати, в тому числі.
Ну що? Подобається тепер реформа? Стало як на Заході, тільки в кривому дзеркалі. Протокол + вміння робити уколи = наше все ******** лікарів. Більше вони не вміють... ніфіга. І таких стає все більше. Тих, хто мислить власною головою - звільнюють. Відсторонюють... Створюють умови, при яких вони самі уходять.
От і - результат. Насолоджуйтесь!
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
перекладаєш, наприклад, на російську мову, далі через "Contrl+F" шукаєш
Активные пациенты
Тяжело больной - иммунизация
Умирал ежедневно
Реформу якраз робили для підтягнути медицину до західних стандартов. За часів СРСР фраза "Вам нужно швейцарское лекарство" звучала як вирок. Зараз - тільки замовляй.
Я ж і кажу - підтянули. Тільки як завжди... криво і косо. Тобто саму по собі криву систему викривили ще більше і...
Щоб було зрозуміло - під поняттям "система охорони здоров'я я розумію дещо ширшу систему, не тільки ликаріні наприклад. А ще - уроки фізичної культури і спорту, споживання алкоголю, різних там... не дуже корисних продуктів і т.п.
От тобі і результат. У вигляді тих самих 400-500 трупів на день від респіраторного (!!!) захворювання.
Я можу допустити що в одній країні світу ситуація трохи інша. Трохи (бо я пам'ятаю, де було співвідношення 14 / 2). Але глобально... от і не пишуть.
Але, там був реалізований (визнаю - кривувато, але перший млинець...) головний принцип: Суспільство працює на благо кожного і лікар - ЛІКУЄ, а не надає медичні послуги за гроші.
Тобто лікар - лікує, а не продає. І то просто ... космічна різниця.
Ну і про ту систему ти не правий. Моєму батькові вже на залишках тої системи у селі (!!!) зуба у місцевій лікарні (!!!) запломбували. І лікарка ДООООВГО відмовлялась взяти гроші (як зараз... п'ять гривень... приблизно 2,5 бакси на ті часи). Зараз там немає ніх... тобто нічого. Похазяйнували, дідько їх забери...
Нє, я розумію обурення тих, хто тобі в голову вклав ідеї про те, що та система погана... бо в ній був відсутній... маркетинг...
Ну Ок. Майже відсутній - будемо чесні.
Совок недоплачував людям зарплати, а зібрані кошти вганяв в дотації на хліб, та ще ряд товарів, люди їли аномально багато мучного і фігури багатьх жінок ставали безформенними дуже рано.
В армії взагалі харчування і медицина були нижче плінтуса.
Так що не співай мені діфірамби про совок, що то таке я добре знаю і не з розповідей.
Хм. Щось я не дуже чув про проблеми ожиріння в СРСР, а от про відповідні у США - чув. Може тому, що за тих часів зайнятті у басейні були безоплатними, а зараз - ні? (То, звісно, тільки один з прикладів).
Блін... і як ти тіко вижив)))
А таких у ********* суспільстві... он у США у відомому тобі дослідженні на 4 з гаком мільйони таких було... ну дуууже мало...)
Принаймні по Ізраілю можна знайти вакцинний статус і хворих і померлих. Заходиш на цей сайт
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
перекладаєш, наприклад, на російську мову, далі через "Contrl+F" шукаєш
Активные пациенты
Тяжело больной - иммунизация
Умирал ежедневно
І там все мотивує. А жителям Ізраїлю і з перекладанням морочитися не треба.
І там вибірка охоплює все населення.
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
Не, скажімо, виписка з медичної карти... ні виписка з реєстру вакцинованих (де його нема)... а просто слова чужої людини...
Нє-нє, я-то вірю, може так бути (почекаймо ще трохи), але погодься - у 70 років...
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3237209-britanskij-premer-dzonson-potrapiv-u-korupcijnij-skandal.html
https://korrespondent.net/world/4355973-vokruh-borysa-dzhonsona-vspykhnul-novyi-korruptsyonnyi-skandal
(а звідки грошики-то )
І це я нагуглив за пару хвилин, а уяви... скільки там у підводній частинці айсбергу...
Я б хотів, щоб про те сповістили у вигляді: от дивіться, його медкарта, в ній нема жодного іншого захворювання і от виписка із бази вакцинацій яку може перевірити кожний бажаючий - що в ьного дійсно не було щеплення. А на рахунок "хто"? Скажімо, пан Уейкфілд, він же британець)))
https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith
Чи стало б Рейтерс топити когось зі своєї ж команди, якщо він пов"язаний з Біг Фармою?
2. В обох посиланнях йдеться про підозру. А винним у корупції може назвати лише суд. Суд був?
3. Я так розумію, точно такі вимоги Ви висуваєте і для випадків зі смертями від вакцин? щоб про те сповістили у вигляді: от дивіться, його медкарта, в ній нема жодного іншого захворювання і от виписка із бази вакцинацій яку може перевірити кожний бажаючий - що в нього дійсно було щеплення.
2. "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (С). Я пам'ятаю про нашу домовленість, а тут "зайшло" прям в точку. Суд... Антипе... то у значній мірі - шоу. Скажи-но мені - по тій купі публікацій про відмивання грошей, що була того року у крутих світових банках (я чому згадав - бо на попередній роботі кореспондентський рахунок був якраз в одному з них) - було хоча б розслідування з допитом CEO?
Винним в корупції суд може визнати тебе або мене. Запросто. Навіть за відсутності доказів. І в ну дууууже рідких випадках (якщо порушені домовленості зі "своїми" зазвичай) - когось з ... "них". Та й то. Як на тій рибалці у Канаді під час нересту. Піймали... показали... відпустили.
3. Так. І я вимагаю, що коли такі докази пред'являються - то відповідний випадок заносили як мінімум у реєстр! Який блін навіть у москалів є, а у нас нема!!! І щоб виробник ніс відповідальність.
Заносили у реєстр - це значить дійсно заносили а не починали вигадувати віз та маленьку телегу "доказів" які от буквально щойно було "викрито"...
2. Суду не було. Якщо визнавати винним тільки за підозрами - то мене, наприклад, давно вже місцеві антивакси розстріляли б. Бо на Цензорі і звинувачень, що проваксери пости пишуть за гроші і закликів до розправ над ними - хоч греблю гати.
3. Ви нічого не чули про Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду (АІСФ)? Чим ви на мітингах займаєтеся?
4. Про відповідальність виробника я тобі вже писав. Вийде набагато дорожче і для споживачів і для антиваксерів.
2. Угу. І про проваксів таких закидів не менш, ми всі на зарплатні кремля, з особистим перечисленням з картки пуйла, щонайменше. Але є різниця. По відношенню до чиновника - в них більше можливостей "заробити" ліваками, використовуючи власне службове положення ніж нам з тобою найти того хто нам заплатить за пости.
3. Я обмовився. Мав на увазі щось накшталт Вакцинного Суду в США, аналог якого позатого року було введено в рфії. Ну і в мене є історій про те, як ті випадки в ту систему фіксуються.
Я написав як воно зараз: "Заносили у реєстр - це значить дійсно заносили а не починали вигадувати віз та маленьку телегу "доказів" які от буквально щойно було "викрито"...
Якщо вакцинація буде дійсно добровільна то для антивакса що так, що не так = 0. А от споживач заплатить більше. Ти правий... тому і не проводять ті досліди. Внушити товпам переляканих ... простіше
2. Ну, серед провоксерів я такого не зустрічав https://youtu.be/1_dpqy4w0W8?t=126
3. Купівля, зберігання та утилізація вакцини йде з розрахунку на все населення і закуповується за податки. І страховка відповідальності виробника, включена у вартість вакцин, у разі наполягання саме на його відповідальності, а не нац. урядів як це зараз, різко збільшить бюджетні витрати, які покриють з податків.
2. Вибач. Як ти розумієш, я поєдную роботу і спілкування і не можу подивитись відео. Я приблизно розумію, про що ти натякаєш... пам'ятаєш про мого інфекціоніста? Впевнений що так. Вона проваксерка)).
3. Феєрична тупість. Нє, звісно не твоя... прикинь ситуацію. Йде погодження витрат на костилі у ... ну нехай у МОЗ. Міністр роздивляється документ: - А чого це у вас така космічна сума на костилі?; - Спеціаліст пояснює - Нє, ну то ж розрахунку на все населення... а хто не захоче ламати ноги, того в ТЦ не пустимо... якось так. Абсурд. Театр блін абсурду...
Є таке поняття в маркетингу як цільова аудиторія. Узагальнюючи - ті, хто захоче купувати твою продукцію. "Добровільно". Саме в лапках, тому, що... яка там нафіг добровільність, якщо там глибинна психологія прораховується... але "ризик" того, що покупець скаже щось накшталт "Та ну його нафіг вашу горілку, йдіть ви (маршрут)". Ну от волю проявить и кине, наприклад.
А тут... мрія маркетолога. Зобов'язати всіх купити твій товар. М-Р-І-Я. Блін... чи резюме на Фармак подати?))) Жарт, звісно.
2. Там антивакскерка попереджала лікарів, що роблять щеплення, що їм розбиватимуть голови молотками та вішатимуть. Під схвальні вигуки присутніх.
3. З яких пір милиці стали засобом профілактики?
А тут я включаю слабоалкоголку... цигарки... інші продукти харчування (блін... я і тут... нє, не хочу поки казати але косяки трапляються)...
То от замислись тепер про реальні масштаби.
Нє, ну якщо вірити про казки про ельфів з Великобританії... то тоді все дійсно ОК.
2. Ааааа. Нє, ну я таких проваксерів знаю. Там, правда не про розибвання голів и вішання... там про штрафи за відмову від вакцинації. Пєтя Порошенко звуть. Та ще кагала... зРади.
Ну... а відповіси на питання: А як треба було правильно поступити з доктором Менгелє? Вішати чи ... оцінити його вклад у медицину орденом?))
3. Нє, ну а шо - не допомагають вони при переломах? Допомагають. О! Навіть так - допомагають, щоб лікування перелому було швидшим і легше переносилось? Чим не вакцина?))))
2. Є посилання на відео їх мітингу з аналогічними закликами? Давай
3. Ти плутаєш лікування і профілактику. А ще на Семашко посилався!
Я тобі просто показую, як воно є (в реальному а не казковому/декларативному світі). І я не живу там. Якщо громадян ВБ то влаштовує - то їхня справа. Якшо нє - то вони підуть і таку заяву подадуть.
2. А нафіга їм йти на мітинги? Їх все влаштовує... то при особистих бесідах виявлено.
3. Ти ще скажи, що костилі не допомагають при переломах)))) Доречі. Швидкість руху на костилях нижче ніж без них, координація краще (додаткові точки опори)... тобто прикол в тому, що кількість тих, хто зламав наприклад ногу будучи на костилях - вона набагато нижча ніж тих, хто зламав ногу без них))). Можеш подискутувати звісно... Але..
.Так що... можна вважати їх і засобом профілактики певною мірою)))
2. Посилань на відео немає.
3. Спочатку проведи дослідження на мдвох групах по 20 тис добровольців протягом кількох місяців, як Пфайзер, оброби дані і опублікуй в поважному мед. журналі. Тоді і подискутуємо.
2. Нє, не буде. А знаєш, чому? Бо навіть якщо буде фантастичний варіант і до влади прийду я і забороню (примусово) вакцинацію (ну чисто для прикладу) - то навіть тоді вони НІЧОГО не зроблять. Бо... вміють лише говорити.
3. . Ясно. Різниця лише в тому, Антипе... що я не маю грошей Пфайзера.
3. Значить, твоя пропозиція використовувати милиці для профілактики переломів летить у сміття.
2. Та нє. Я б її вернув би))) Ми цим від проваксерів і відрізняємось. Ага. Саме тим, чо падлюка яка собі незаконно землю житлового комплексу захватила - або гнила би у землі або валила би ліс. А не насолоджувалась би життям. Справедливо.
3. Нє, ну нехай собі летить. Скажи-но а чи подобається тобі "40 відтінків сірого"? Там теж... концепція схожа. Наївна особа дозволяє з собою творити ... збочення - лише тому, що у того хто творить багато грошей та з маркетингом все ОК.
2. Як ти її повернеш, як ти не знаєш, що то таке?
3. Не можу відповісти, я такі фільми не дивлюся.
2. Я-то якраз знаю. А от послідовники секти святого ковіду - вочевидь ні. Бо це ж їх ідея - вважати всіх людей потенційними носіями ковід та вдягти на них намордники... вибачай, ти то називаєш маскою. Вибачай... але через тебе в тому числі в нас ВЖЕ відмінили ту саму презумпцію. У ту саму хвилину, коли на здорову людину одягли маску, визнаючи її переносником якоїсь там хвороби незалежно від того чи є реальні докази того що вона дійсно хвора чи ні.
3. А принципам - наслідуєш...
3. Лише у хворій уяві окремих любителів таких фільмів.
Я взагалі за те, щоб чиновник регулярно проходив амітал-натрієвий допит та тестування на поліграфі. І якщо винний (!!!!!!!!!!!!!!!!) (а якщо ні - то нагородити за чесну службу... премія там... тур у санаторій чи ще шось...) - тоді був покараний. Жорстоко і показово. І сам на таких умовах - готовий працювати, якщо шо...
Нє, нє. Діяння - воно і є діяння. У всьому. І скажи-но мені - до 2019 року не існувало інфекційних хвороб? Існували. І люди від них вмирали. Від грипу того ж ... за оцінками Ланцету (нє, ну то звісно у порівнянні з білоруськими студенками... так собі журналішко... але все ж ) - так не менше 600 тис... То тіко тих, що померли. І тіко від грипу.
Але тоді за масочки ніхто, включаючи тебе - не топив. Я маю на увазі - масово. І за обмеження теж.
А тут...
Я ж кажу. Те, що зараз з цією хворобою в світі коїться - то не про медицину. То про... маркетинг, і як каже один мій знайомий - ще трохи про ветеринарію.
3. Ну... я те кіно не люблю. Я його вважаю психологічною зброєю. Наслідуєш, Антипе. Бо слідуєш тим, в кого просто більше грошей на маркетинг, от я до чого. Може не у всьому, питань нема... але у багато чому.
2. Руки заставляли мити перед їдою і до 2019. Давай посилання на Ланцет, де написано, що від грипу не менше 600 тис. помирає.
2. Та я про руки не питав. А про ветпаспорти та намордники... вибачай. Про тубік/грип/грві-сертифікати та маски.
Вибачай за Ланцет. То ВОЗ:
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/10/flu-awareness-campaign-2021
А там і раніше про 600к було, зараз знайти не можу посилання.
Слухай, я тут випадково натрапив на отакий прикол... просвіти мене:
https://books.google.com.ua/books?id=KVFDDwAAQBAJ&pg=PT532&lpg=PT532&dq=over+720+000+deaths+of+influenza&source=bl&ots=**********&sig=ACfU3U0ApCt742c6o4GJPzid1r_Hji01zw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH7fy08fT0AhV5gv0HHVqBA1k4ChDoAXoECBcQAw#v=onepage&q=over%20720%20000%20deaths%20of%20influenza&f=false
А про яку це ПАНДЕМІЮ писали автори, публікуючи книгу у 2017 році? Там, у висновках внизу сторінки? І навіть 720к жертв "запланували"... пардон, оцінили. В 2017 році.
В книзі згадано про пандемію типу іспанського грипу. Якщо ти пориєшся в інтернеті, то і оцінки втрат у Третій світовій знайти можеш...
Influenza accounts for about 300 000 to 600 000 seasonal influenza-associated respiratory deaths annually. Це з посиланням на статтю з новими оцінками, в яких, зокркема,
Posterior inference was done using the Markov chain Monte Carlo method (appendix).
Так що ти немало прибрехав, коли писав "за оцінками Ланцету (нє, ну то звісно у порівнянні з білоруськими студенками... так собі журналішко... але все ж ) - так не менше 600 тис... То тіко тих, що померли. І тіко від грипу."
П.С. Цікаво узнати, а з яких пір антиваксери перестали вважати, що всі наукові журнали скупила Біг Фарма?
Такж цікаво яка з тими оціночними методиками є кількість померлих від ковіду?
А на рахунок померлих від ковід... я ж тобі сам наводив дані з СDC. Там був звіт. Щось приблизно 700 з чимось (навскидку) на усі США на рік.
Так от, там звісно більше хворих на 10-20 хвороб, яки мали ще й ковід. Але ми не можемо бути достаменно впевнені, що їх вбив саме ковід а не нарешті доконала одна (або дві... три...) з їх численних болячок.
А на рахунок тих ми можемо бути впевнені. Більшою мірою. Бо більше нічому.
Там на всі США було. На рік.
Не подобається? Вітаю у реальному світі...
"ярость благородная вскипела, как волна"
Я тобі з самого початку доводив - що та хвороба... то біда ... скажімо так. Людей літніх та людей... хворих (з "букетом") і без того. А якщо брати ширше (не тільки ковід) - то тих, хто плює на гігієну і елементарні заходи застереження.
І я, насправді, не має особливих претензій, якщо вони бажають вакцинуватися. То ... певною мірою логічно.
Але всіх інших не чіпайте. Тільки й всього. Ну і якщо живими вакцинами користуєтесь (наприклад ОПВ) - то самоізолюйтеся. Носіі (гарантовані і доведені) вірусу, як-ніяк.
І скажи-но мені - де пропозиція ізолювати хворих людей (а вакциновані ОПВ гарантовано хворі), які є розповсюджувачами інфекції - протирічить системі Семашко?
Профилактика заболеваний включала в себя всеобщую вакцинацию, пропаганду здорового образа жизни и физкультуры, систему домов отдыха и санаториев. Для предупредительного санитарного надзора и борьбы с эпидемиями была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Сам Семашко понимал задачу профилактики гораздо шире и включал в неё профилактику заболеваний по месту жительства граждан и даже меры по решению жилищного вопроса[2][16].
Система Семашко
і ось тут
Внедрение модели Семашко в СССР позволило в течение первых же лет советской власти в несколько раз уменьшить раннюю детскую смертность, смертность от туберкулёза, малярии и других опасных заболеваний. Всеобщая вакцинация, диспансеризация, участие государства в противоэпидемической мелиорации и строительстве систем фильтрации воды снизили риски и масштабы эпидемий, сведя их практически к нулю[19][20][21].
Система Семашко
Профилактика заболеваний включала в себя всеобщую вакцинацию, пропаганду здорового образа жизни и физкультуры, систему домов отдыха и санаториев. Для предупредительного санитарного надзора и борьбы с эпидемиями была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Сам Семашко понимал задачу профилактики гораздо шире и включал в неё профилактику заболеваний по месту жительства граждан и даже меры по решению жилищного вопроса[2][16].
Правда, класно? Доречі - ти виділив один чинник. Один. Я - більшість. Замислись на тему... що таки вирішило))
Внедрение модели Семашко в СССР позволило в течение первых же лет советской власти в несколько раз уменьшить раннюю детскую смертность, смертность от туберкулёза, малярии и других опасных заболеваний. Всеобщая вакцинация, диспансеризация, участие государства в противоэпидемической мелиорации и строительстве систем фильтрации воды снизили риски и масштабы эпидемий, сведя их практически к нулю[19][20][21].
Ти ба який прикол. Тобто дали (підкреслюю - ДАЛИ а не продали) людям житло з нормальними санітарними умовами, ввели систему БЕЗКОШТОВНИХ оглядів (диспансерізація - ліквідовано пані Уляною) плюс лікування і утримання (тубік, наприклад), ввели суворий контроль за санітрно-епідеміологічним станом (СЕС також ліквідовано... у нас тіко Ляшко трудився за всю службу... навіть до того як був призначений сан. лікарем, прикинь? Різні там папірці про карантин підписував, на маєчи на тоф ізично повноважень... Документарні докази є...). Стали воду нормально фільтрувати... ввели ЗОЖ у школах, фізкультуру (а не так як зараз... ой дайте моій дитині довідку бо оножеребенок йому влом побігати...) і пропагували його...
І блін після чього магічним образом люди стали менше хворіти. Дивина, та й годі...
Нє, ну з іншого боку... можна було все те з успіхом розвалити... і ввести всім щеплення щоб не витрачатись на всяку фігню тіпа ... дивись вище, ти сам написав - яку саме.
Коли показують статистику по летальності від ковід по Ізраїлю або США незмінно чуєш від антиваксерів "там медична система краще". А як пиляти бюджет - то давай по системі Семашка. Коли 3-4 медсестри вічно перераховують засцяні лікарняні простирадла, і ставлять на них штампи, щоб ніхто не вкрав, а хворому в цей час нема кому тиск поміряти.
А в 90х дифтерія... бо такий економічний спад... такий раздрай... там я взагалі дивуюсь як народ вижив. За що окреме "спасибі"... І так. Якщо люди замість роботи на заводі на якому кожен чих контролюється - йдуть барижити на ринки де... на санітарію всім плювати (тоді було)... то здоров'я нації не прибавляє.
Стоп. Система Семашка - то не про "пиляти бюджет". Ти сам вище писав про що вона. Я не буду тебе ще раз цитувати)). І я тобі так скажу. Якщо пильщиків не розстрілювати то вони пиляти будуть бюджети а не ті що чудом вижили - ліс деінде на Таймирі. Які потім виживуть і будуть засуджувати "справу лікарів", наприклад. Тобі роки нагадати? Чи сам зрозумієш - коли перестали. Після кого.
Так... нажаль в них не було амітала натрія.
Знаєш, чому в США та Ізраілі система краще? Бо: а) перестали, б) почали в них брати кредити через МВФ наприклад. Тому й краще - бо фактично сплачена нами.
По-перше, ідеальних санітарних заходів звісно ані в Африці, ані в Індії - не зробили. Але покращили їх суттєво. У тих місцях, де ведеться облік)) Ну і карантинні заходи, про які ти не сказав - ніхто їх не відміняв.
Не вдалося. Бо не все робили правильно.
І уяви ситуацію. Чиновник. Краде ... припустимо мільйон. На який не будується лікарня (у моєму варіанті) або не купуються вакцини (у твоєму), в результаті чого маємо деяку кількість дитячих (і не тільки) трупів.
Чи не справедливо тоді - робити з тим чиновником все те, про що ти пишеш?
2) Якщо то несправедливо по-твоєму... то... блін. Мені було б соромно таке казати.
Що там зараз в методичці новенького буде - єто пааашлі новьія штамьіі?