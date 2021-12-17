УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 186 85
статистика (2134) коронавірус (16711)

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 722 972 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 111 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 273 260 285 випадків інфікування, з них 722 972 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 353 599 осіб, з них 7 111 за минулу добу.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 245,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6-ту у світі та 4-ту в Європі.

Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Чо нового сказать то хотел? Вычисляешь наскоко у нас медицина убета в сравнении с немцами? Или охват тестами хочешь сравнить?

Хехе?

То шо признаешь не предотвращение уже хорошо, но это кагбе ставит прививачку в один ряд с теми, что для курей.
показати весь коментар
17.12.2021 10:29
+2
Нет, не так. Кстати, не хотите вернуться к Польше?

Цытатка:
Летальность ковида
Польша .........90306*100/3903445=2.31%
Украина.........92641*100/3597046=2.58%

Разница околонулевая

Добавляем:
Проколото
Польша 56% 55% 14%
Украина 32% 29% 14 чел

Вывод? Не работает прививачка. Даже как у курей не работает.
показати весь коментар
17.12.2021 11:56
+1
Антиваксери все дохнуть, але продовжують антиваксити.
показати весь коментар
17.12.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А по прокладке дорог?...
показати весь коментар
17.12.2021 09:41 Відповісти
Антиваксери все дохнуть, але продовжують антиваксити.
показати весь коментар
17.12.2021 09:59 Відповісти
Поляки с немцами мощно вырвались вперёд, хехе
показати весь коментар
17.12.2021 10:08 Відповісти
Смотрим кто куда вырвался. Сейчас циркулируют новые штаммы, и вакцины не столько предотвращают зараженин, сколько снижают летальность ковида.

Летальность ковида
Польша .........90306*100/3903445=2.31%
Германия ...108154*100/6709218=1.61%
Украина.........92641*100/3597046=2.58%

Хехе?
показати весь коментар
17.12.2021 10:25 Відповісти
Чо нового сказать то хотел? Вычисляешь наскоко у нас медицина убета в сравнении с немцами? Или охват тестами хочешь сравнить?

Хехе?

То шо признаешь не предотвращение уже хорошо, но это кагбе ставит прививачку в один ряд с теми, что для курей.
показати весь коментар
17.12.2021 10:29 Відповісти
Коли в серпні українські антивакси Ізраїлю дулі крутили, то у них передової медицини не було. І слухати проваксерів, які казали "Якщо у Ізраїля з його медициною і вакцинацією такі проблеми, то у нас буде ще гірше, вакцинуйтеся поки не пізно" антиваксери не хотіли. А зараз, як смажений півень таки клюнув, антивакси мимрять: Це все тому, що у них медицина краща за нашу!
показати весь коментар
17.12.2021 11:06 Відповісти
Чо? Помойму именно тогда и именно потому и появилось мнение, что вакцина помогает таг себе, что вот прямо сейчас и подтверждается в той самой Польше.

Хехе?

Про курей с Мареком возражений, как вижу, не поступает. Но курам то всё равно через три месяца на разделку, а мне както ещё пожить хочется.
показати весь коментар
17.12.2021 11:11 Відповісти
Тоді виявили, що ефективність двох доз проти зараження дельтою не дуже висока. І в результаті дослідів запровадили вакцинацію бустерною дозою. Якою Ізраїль і впорався з Дельтою.
Тому ми щодня хоронили і хоронимо по кілька сотень померлих від ковіду, а Ізраїль - менше десяти.
показати весь коментар
17.12.2021 11:19 Відповісти
Отлично, рад за Израиль, но на пике смертности в сентябре у них было проколото три раза немногим больше, чем сейчас. Так что опять мимо.

Но медицина у них таки огого, там и без прививачек успешно справлялись.

Так что всё время мимо у вас с прививочками по эффективности как у курей. Хотя стоп, у курей точно болезнь серьёзно не развивается, а вот с ковидом гарантий никаких.
показати весь коментар
17.12.2021 11:27 Відповісти
Ви написали неправду. На піку на 2 вересня три дози там мали 27,2%, дві дози 59,9%. На сьогодні три дози там мають 44,9%, дві дози 63%.
показати весь коментар
17.12.2021 11:39 Відповісти
Ой да, разница ну просто колоссальная! Решающая, так сказать.
показати весь коментар
17.12.2021 11:45 Відповісти
Так.
показати весь коментар
17.12.2021 11:49 Відповісти
Нет, не так. Кстати, не хотите вернуться к Польше?

Цытатка:
Летальность ковида
Польша .........90306*100/3903445=2.31%
Украина.........92641*100/3597046=2.58%

Разница околонулевая

Добавляем:
Проколото
Польша 56% 55% 14%
Украина 32% 29% 14 чел

Вывод? Не работает прививачка. Даже как у курей не работает.
показати весь коментар
17.12.2021 11:56 Відповісти
Прививка работает. С начала пандемии у Украины были показатели лучше, чем в Польше. Так, 40 тыс смертей от ковида в Польше были 12 февраля, а в Украине только 19 апреля. Так что благодаря более быстрой вакцинации Польша улучшила свои показатели по сравнению с нами.
П.С. разница с Польшей в 0,27% - это 9712 смертей.
показати весь коментар
17.12.2021 12:35 Відповісти
Неа, 0.27% - это качество медицины. Всё
показати весь коментар
17.12.2021 12:45 Відповісти
И мне без разницы, что там было в начале. Вот данные на сейчас - смертность одинаковая при почти двукратной разнице в вакцинации, которая от заражения никак не защищает.

Всё, до свидания.
показати весь коментар
17.12.2021 12:47 Відповісти
Что, правда глаза колет? Может, ты придумаешь версию, что до лета 2021 в Украине была лучше медицина, чем в Пльше, а потом все резко изменилось? Метеорит упал, или еще что.
Вот, благодаря упоротым антиваксерам в Украине хуже показатели по ковиду, чем в Польше, хотя на начало года 2021 все было наоборот.
показати весь коментар
17.12.2021 12:59 Відповісти
Считаю хреново считали за отсутствием должного количества тестов.

А глаза это тебе правда колет - есть что сказать на одинаковый практически процент и количество смертности? Нет? Досвиданья.
показати весь коментар
17.12.2021 13:45 Відповісти
Правда в том, что на 12 февраля 2021 в Польше было 40832 умерших от ковида, а в Украине 24174 - почти в 2 раза меньше. А на сегодня Украина обогнала Польшу и по абсолютному числу смертей от ковида, и по летальности (у нас она на 11,6% выше, чем в Польше).
Но для Eugen Mk это хехе.
показати весь коментар
17.12.2021 14:03 Відповісти
Саме так. хе-Хе.
Бо по-перше... де кількість померлих у розрізі по статусу вакцинації? Знову... мовчок.
Бо було весело, коли вакицинованих було мало... а тепер, вочевидь... ситуація дещо змінилась.
По-друге - то, власне, показує реальні можливості системи охорони здоров'я. Вміння лікувати, в тому числі.
Ну що? Подобається тепер реформа? Стало як на Заході, тільки в кривому дзеркалі. Протокол + вміння робити уколи = наше все ******** лікарів. Більше вони не вміють... ніфіга. І таких стає все більше. Тих, хто мислить власною головою - звільнюють. Відсторонюють... Створюють умови, при яких вони самі уходять.
От і - результат. Насолоджуйтесь!
показати весь коментар
17.12.2021 10:37 Відповісти
Принаймні по Ізраілю можна знайти вакцинний статус і хворих і померлих. Заходиш на цей сайт
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

перекладаєш, наприклад, на російську мову, далі через "Contrl+F" шукаєш
Активные пациенты
Тяжело больной - иммунизация
Умирал ежедневно

Реформу якраз робили для підтягнути медицину до західних стандартов. За часів СРСР фраза "Вам нужно швейцарское лекарство" звучала як вирок. Зараз - тільки замовляй.

показати весь коментар
17.12.2021 11:02 Відповісти
Ти якось забув додати "... і плати".
Я ж і кажу - підтянули. Тільки як завжди... криво і косо. Тобто саму по собі криву систему викривили ще більше і...
Щоб було зрозуміло - під поняттям "система охорони здоров'я я розумію дещо ширшу систему, не тільки ликаріні наприклад. А ще - уроки фізичної культури і спорту, споживання алкоголю, різних там... не дуже корисних продуктів і т.п.
От тобі і результат. У вигляді тих самих 400-500 трупів на день від респіраторного (!!!) захворювання.
Я можу допустити що в одній країні світу ситуація трохи інша. Трохи (бо я пам'ятаю, де було співвідношення 14 / 2). Але глобально... от і не пишуть.
показати весь коментар
17.12.2021 11:15 Відповісти
Ти хочеш всього безплатного? Про совкову шару мрієш? В совкових лікарнях на шару був аспірин та йодна сіточка на дупу.
показати весь коментар
17.12.2021 11:38 Відповісти
В тебе трохи викривлене розуміння СРСР. Там не було нічного безоплатного, тому, що "взаємозалік" і "безоплатний" то трохи різні речі.
Але, там був реалізований (визнаю - кривувато, але перший млинець...) головний принцип: Суспільство працює на благо кожного і лікар - ЛІКУЄ, а не надає медичні послуги за гроші.
Тобто лікар - лікує, а не продає. І то просто ... космічна різниця.
Ну і про ту систему ти не правий. Моєму батькові вже на залишках тої системи у селі (!!!) зуба у місцевій лікарні (!!!) запломбували. І лікарка ДООООВГО відмовлялась взяти гроші (як зараз... п'ять гривень... приблизно 2,5 бакси на ті часи). Зараз там немає ніх... тобто нічого. Похазяйнували, дідько їх забери...
Нє, я розумію обурення тих, хто тобі в голову вклав ідеї про те, що та система погана... бо в ній був відсутній... маркетинг...
Ну Ок. Майже відсутній - будемо чесні.
показати весь коментар
17.12.2021 11:58 Відповісти
В СССР сверлили зуби жахливими бормашинами і ставили амальгамні пломби, які стояли дуже довго і труїли організм людини ртуттю сильніше, ніж жахав Ваш Уейкфілд. Про лікування та видалення зубів дітям без анестезії то окрема тема.
Совок недоплачував людям зарплати, а зібрані кошти вганяв в дотації на хліб, та ще ряд товарів, люди їли аномально багато мучного і фігури багатьх жінок ставали безформенними дуже рано.
В армії взагалі харчування і медицина були нижче плінтуса.
Так що не співай мені діфірамби про совок, що то таке я добре знаю і не з розповідей.
показати весь коментар
17.12.2021 12:18 Відповісти
Нє, ну якщо порівнювати тодішні технології з нинішніми, то, звісно тодішні програють... частково.
Хм. Щось я не дуже чув про проблеми ожиріння в СРСР, а от про відповідні у США - чув. Може тому, що за тих часів зайнятті у басейні були безоплатними, а зараз - ні? (То, звісно, тільки один з прикладів).
Блін... і як ти тіко вижив)))
показати весь коментар
17.12.2021 12:37 Відповісти
Вам не здається, що співвідношення 14 пацієнтів до 2 в одному з діалізних відділень лікані не дуже репризентативна вибірка для населення всієї країни?
показати весь коментар
17.12.2021 11:41 Відповісти
Звісно ні. Але для людей з пригніченим імунітетом вибірка 1 до 7... троооошечки так демотивує до вакцинації))
А таких у ********* суспільстві... он у США у відомому тобі дослідженні на 4 з гаком мільйони таких було... ну дуууже мало...)
показати весь коментар
17.12.2021 12:01 Відповісти
Будь-хто може просто зробити так
Принаймні по Ізраілю можна знайти вакцинний статус і хворих і померлих. Заходиш на цей сайт
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

перекладаєш, наприклад, на російську мову, далі через "Contrl+F" шукаєш
Активные пациенты
Тяжело больной - иммунизация
Умирал ежедневно

І там все мотивує. А жителям Ізраїлю і з перекладанням морочитися не треба.
І там вибірка охоплює все населення.
показати весь коментар
17.12.2021 12:41 Відповісти
Ось, вже інфа пройшла про першого померлого від омікрона в Британії
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
показати весь коментар
17.12.2021 17:42 Відповісти
70 років людині було. Хмм...
показати весь коментар
17.12.2021 17:52 Відповісти
Ну і... блін а прикольне "наукове джерело" - прийомний син)))
Не, скажімо, виписка з медичної карти... ні виписка з реєстру вакцинованих (де його нема)... а просто слова чужої людини...

Нє-нє, я-то вірю, може так бути (почекаймо ще трохи), але погодься - у 70 років...
показати весь коментар
17.12.2021 17:54 Відповісти
А Ви хотіли, щоб білоруські студентки сповістили? Так Ви їм теж не довіряєте. Лікарі і науковці за Вашими переконаннями - агенти Біг Фарми, Борис Джонсон (за Вашими переконаннями) - корупціонер-схематозник. Вам ніхто не догодить.
показати весь коментар
17.12.2021 18:00 Відповісти
Припустимо, корупціонером Бориса Джонсона вважаю не тільки я:

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3237209-britanskij-premer-dzonson-potrapiv-u-korupcijnij-skandal.html

https://korrespondent.net/world/4355973-vokruh-borysa-dzhonsona-vspykhnul-novyi-korruptsyonnyi-skandal

(а звідки грошики-то )

І це я нагуглив за пару хвилин, а уяви... скільки там у підводній частинці айсбергу...

Я б хотів, щоб про те сповістили у вигляді: от дивіться, його медкарта, в ній нема жодного іншого захворювання і от виписка із бази вакцинацій яку може перевірити кожний бажаючий - що в ьного дійсно не було щеплення. А на рахунок "хто"? Скажімо, пан Уейкфілд, він же британець)))
показати весь коментар
20.12.2021 09:54 Відповісти
1 У першому посиланні посилаються на матеріал від Рейтерс. Я зараз не пам"ятаю, чи Ви, чи ще хтось давав посилання, що James C. Smith є і Chairman of the Thomson Reuters Foundation і President, Chief Executive Officer та Director of Thomson Reuters Corporation, а також Pfizer Director since 2014.
https://www.pfizer.com/people/leadership/board-of-directors/james_smith
Чи стало б Рейтерс топити когось зі своєї ж команди, якщо він пов"язаний з Біг Фармою?
2. В обох посиланнях йдеться про підозру. А винним у корупції може назвати лише суд. Суд був?

3. Я так розумію, точно такі вимоги Ви висуваєте і для випадків зі смертями від вакцин? щоб про те сповістили у вигляді: от дивіться, його медкарта, в ній нема жодного іншого захворювання і от виписка із бази вакцинацій яку може перевірити кожний бажаючий - що в нього дійсно було щеплення.
показати весь коментар
20.12.2021 11:09 Відповісти
1. Легко. І мотивів може бути декілька: трохи "попустити" бо став дуже багато на себе брати, дати урок іншим (на рахунок того, що, мовляв дивіться - Фарма дала, але Фарма і відібрати може), просто зробити більш ... згодним у наступних питаннях, що будуть з ним вирішувати...
2. "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (С). Я пам'ятаю про нашу домовленість, а тут "зайшло" прям в точку. Суд... Антипе... то у значній мірі - шоу. Скажи-но мені - по тій купі публікацій про відмивання грошей, що була того року у крутих світових банках (я чому згадав - бо на попередній роботі кореспондентський рахунок був якраз в одному з них) - було хоча б розслідування з допитом CEO?
Винним в корупції суд може визнати тебе або мене. Запросто. Навіть за відсутності доказів. І в ну дууууже рідких випадках (якщо порушені домовленості зі "своїми" зазвичай) - когось з ... "них". Та й то. Як на тій рибалці у Канаді під час нересту. Піймали... показали... відпустили.
3. Так. І я вимагаю, що коли такі докази пред'являються - то відповідний випадок заносили як мінімум у реєстр! Який блін навіть у москалів є, а у нас нема!!! І щоб виробник ніс відповідальність.
Заносили у реєстр - це значить дійсно заносили а не починали вигадувати віз та маленьку телегу "доказів" які от буквально щойно було "викрито"...
показати весь коментар
20.12.2021 12:49 Відповісти
1. Це просто фантазії.
2. Суду не було. Якщо визнавати винним тільки за підозрами - то мене, наприклад, давно вже місцеві антивакси розстріляли б. Бо на Цензорі і звинувачень, що проваксери пости пишуть за гроші і закликів до розправ над ними - хоч греблю гати.
3. Ви нічого не чули про Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду (АІСФ)? Чим ви на мітингах займаєтеся?
4. Про відповідальність виробника я тобі вже писав. Вийде набагато дорожче і для споживачів і для антиваксерів.
показати весь коментар
20.12.2021 13:08 Відповісти
1. Досвід (Боги, як я інколи заздрю людям, що можуть дозволити собі розкіш жити у країні світлих ельфів...).
2. Угу. І про проваксів таких закидів не менш, ми всі на зарплатні кремля, з особистим перечисленням з картки пуйла, щонайменше. Але є різниця. По відношенню до чиновника - в них більше можливостей "заробити" ліваками, використовуючи власне службове положення ніж нам з тобою найти того хто нам заплатить за пости.
3. Я обмовився. Мав на увазі щось накшталт Вакцинного Суду в США, аналог якого позатого року було введено в рфії. Ну і в мене є історій про те, як ті випадки в ту систему фіксуються.
Я написав як воно зараз: "Заносили у реєстр - це значить дійсно заносили а не починали вигадувати віз та маленьку телегу "доказів" які от буквально щойно було "викрито"...
Якщо вакцинація буде дійсно добровільна то для антивакса що так, що не так = 0. А от споживач заплатить більше. Ти правий... тому і не проводять ті досліди. Внушити товпам переляканих ... простіше
показати весь коментар
20.12.2021 14:18 Відповісти
1. Який у Вас досвід керівництва кабміном Великобританії?
2. Ну, серед провоксерів я такого не зустрічав https://youtu.be/1_dpqy4w0W8?t=126
3. Купівля, зберігання та утилізація вакцини йде з розрахунку на все населення і закуповується за податки. І страховка відповідальності виробника, включена у вартість вакцин, у разі наполягання саме на його відповідальності, а не нац. урядів як це зараз, різко збільшить бюджетні витрати, які покриють з податків.
показати весь коментар
20.12.2021 14:54 Відповісти
1. З Великобританії - немає. Опосередковано з німецькими владними органами (у сфері про яку ти в курсі і предметно по шляхам... назвемо це так: оптимізація оподаткування шляхом маркетингових інструментів) - є. Якщо ти вважаєш, що чиновники у Британії чимось сильно відрізняються від німецьких... вибач, Антипе, але сказки - у іншому розділі, я вважаю.
2. Вибач. Як ти розумієш, я поєдную роботу і спілкування і не можу подивитись відео. Я приблизно розумію, про що ти натякаєш... пам'ятаєш про мого інфекціоніста? Впевнений що так. Вона проваксерка)).
3. Феєрична тупість. Нє, звісно не твоя... прикинь ситуацію. Йде погодження витрат на костилі у ... ну нехай у МОЗ. Міністр роздивляється документ: - А чого це у вас така космічна сума на костилі?; - Спеціаліст пояснює - Нє, ну то ж розрахунку на все населення... а хто не захоче ламати ноги, того в ТЦ не пустимо... якось так. Абсурд. Театр блін абсурду...
Є таке поняття в маркетингу як цільова аудиторія. Узагальнюючи - ті, хто захоче купувати твою продукцію. "Добровільно". Саме в лапках, тому, що... яка там нафіг добровільність, якщо там глибинна психологія прораховується... але "ризик" того, що покупець скаже щось накшталт "Та ну його нафіг вашу горілку, йдіть ви (маршрут)". Ну от волю проявить и кине, наприклад.
А тут... мрія маркетолога. Зобов'язати всіх купити твій товар. М-Р-І-Я. Блін... чи резюме на Фармак подати?))) Жарт, звісно.
показати весь коментар
20.12.2021 16:49 Відповісти
1. Якщо Вии знаєте одного-двох людей, які намагаються оптимізувати податки серед чиновників Ніцмеччини, то це доказ коррупції британського прем"єра? Тут би навіть Вишинський опупів би.
2. Там антивакскерка попереджала лікарів, що роблять щеплення, що їм розбиватимуть голови молотками та вішатимуть. Під схвальні вигуки присутніх.
3. З яких пір милиці стали засобом профілактики?
показати весь коментар
20.12.2021 16:57 Відповісти
1. Диви, який прикол. Я знаю. Щонайменше трьох. Реально 4, та можна сказати й 5. Я. Один. Менеджер (вже колишній) горілчаного сектору. Скіко - таких як я? В Україні (я знаю точну кількість якщо шо)? В Європі? В світі?
А тут я включаю слабоалкоголку... цигарки... інші продукти харчування (блін... я і тут... нє, не хочу поки казати але косяки трапляються)...
То от замислись тепер про реальні масштаби.
Нє, ну якщо вірити про казки про ельфів з Великобританії... то тоді все дійсно ОК.
2. Ааааа. Нє, ну я таких проваксерів знаю. Там, правда не про розибвання голів и вішання... там про штрафи за відмову від вакцинації. Пєтя Порошенко звуть. Та ще кагала... зРади.
Ну... а відповіси на питання: А як треба було правильно поступити з доктором Менгелє? Вішати чи ... оцінити його вклад у медицину орденом?))
3. Нє, ну а шо - не допомагають вони при переломах? Допомагають. О! Навіть так - допомагають, щоб лікування перелому було швидшим і легше переносилось? Чим не вакцина?))))
показати весь коментар
20.12.2021 17:14 Відповісти
1. Напиши це в Скотланд-ярд з проханням почати слідство проти Джонсона. Нехай хоч порегочуть. Причинно-наслідкових зв"язків там нуль цілих шиш десятих.
2. Є посилання на відео їх мітингу з аналогічними закликами? Давай
3. Ти плутаєш лікування і профілактику. А ще на Семашко посилався!
показати весь коментар
20.12.2021 17:21 Відповісти
1. Я вже написав - але на декого поближче))) Планую в середу віднести "куди треба". І навіть скаргу до суду на них підготував, якщо до ЄРДР не захочуть вносити - благо прецедент задоволення такої скарги і внесення вже є. Ти знав? Тепер знаєш))
Я тобі просто показую, як воно є (в реальному а не казковому/декларативному світі). І я не живу там. Якщо громадян ВБ то влаштовує - то їхня справа. Якшо нє - то вони підуть і таку заяву подадуть.
2. А нафіга їм йти на мітинги? Їх все влаштовує... то при особистих бесідах виявлено.
3. Ти ще скажи, що костилі не допомагають при переломах)))) Доречі. Швидкість руху на костилях нижче ніж без них, координація краще (додаткові точки опори)... тобто прикол в тому, що кількість тих, хто зламав наприклад ногу будучи на костилях - вона набагато нижча ніж тих, хто зламав ногу без них))). Можеш подискутувати звісно... Але..
.Так що... можна вважати їх і засобом профілактики певною мірою)))
показати весь коментар
20.12.2021 17:36 Відповісти
1. До Джонсона це немає ніякого стосунку.
2. Посилань на відео немає.
3. Спочатку проведи дослідження на мдвох групах по 20 тис добровольців протягом кількох місяців, як Пфайзер, оброби дані і опублікуй в поважному мед. журналі. Тоді і подискутуємо.
показати весь коментар
20.12.2021 18:07 Відповісти
1. Угу. Зрозуміло - він світлий ельф. Ясно.
2. Нє, не буде. А знаєш, чому? Бо навіть якщо буде фантастичний варіант і до влади прийду я і забороню (примусово) вакцинацію (ну чисто для прикладу) - то навіть тоді вони НІЧОГО не зроблять. Бо... вміють лише говорити.
3. . Ясно. Різниця лише в тому, Антипе... що я не маю грошей Пфайзера.
показати весь коментар
21.12.2021 10:04 Відповісти
1. та 2. Ясно, що якби ти прийшо до влади, то в першу чергу відмінив би презумпцію невинуватості. А потім посадив би в каталажку всіх, хто не світлий ельф. Зрозуміло, чому тобі СРСР з його ГУЛАГами так до вподоби.
3. Значить, твоя пропозиція використовувати милиці для профілактики переломів летить у сміття.
показати весь коментар
21.12.2021 10:31 Відповісти
1. Прикольно. Ти йому, скажи - він зрадіє))).
2. Та нє. Я б її вернув би))) Ми цим від проваксерів і відрізняємось. Ага. Саме тим, чо падлюка яка собі незаконно землю житлового комплексу захватила - або гнила би у землі або валила би ліс. А не насолоджувалась би життям. Справедливо.
3. Нє, ну нехай собі летить. Скажи-но а чи подобається тобі "40 відтінків сірого"? Там теж... концепція схожа. Наївна особа дозволяє з собою творити ... збочення - лише тому, що у того хто творить багато грошей та з маркетингом все ОК.
показати весь коментар
21.12.2021 10:53 Відповісти
1. Як буде така нагода - скажу.
2. Як ти її повернеш, як ти не знаєш, що то таке?
3. Не можу відповісти, я такі фільми не дивлюся.
показати весь коментар
21.12.2021 11:39 Відповісти
1. Ок.
2. Я-то якраз знаю. А от послідовники секти святого ковіду - вочевидь ні. Бо це ж їх ідея - вважати всіх людей потенційними носіями ковід та вдягти на них намордники... вибачай, ти то називаєш маскою. Вибачай... але через тебе в тому числі в нас ВЖЕ відмінили ту саму презумпцію. У ту саму хвилину, коли на здорову людину одягли маску, визнаючи її переносником якоїсь там хвороби незалежно від того чи є реальні докази того що вона дійсно хвора чи ні.
3. А принципам - наслідуєш...
показати весь коментар
21.12.2021 11:56 Відповісти
2. Ти то якраз не знаєш. Ти вважаєш Джонсона корупціонером, в той час, як його провина в такому злочинв в суді не доведена. До того ж ти плутаєш профілактику інфекційних хвороб з юриспруденцією. В профілактиці інфекційних хвороб всі поверхні, або організми, які не пройшли обробку вважаются потенційно зараженими. Але це не ставиться в провину, просто організм або поверзня має пройьт профілактичні процедури. Це як всі немиті руки вважаются носіями інфекцій, хоча тотальний аналіз виявляв, наприклад, Ешерихію колі, яка є маркером фекального забруднення на руках у "лише" 75% жителів міст.
3. Лише у хворій уяві окремих любителів таких фільмів.
показати весь коментар
21.12.2021 12:11 Відповісти
2. Ти не плутай чиновників та співвітчизників. То є різні речі.
Я взагалі за те, щоб чиновник регулярно проходив амітал-натрієвий допит та тестування на поліграфі. І якщо винний (!!!!!!!!!!!!!!!!) (а якщо ні - то нагородити за чесну службу... премія там... тур у санаторій чи ще шось...) - тоді був покараний. Жорстоко і показово. І сам на таких умовах - готовий працювати, якщо шо...

Нє, нє. Діяння - воно і є діяння. У всьому. І скажи-но мені - до 2019 року не існувало інфекційних хвороб? Існували. І люди від них вмирали. Від грипу того ж ... за оцінками Ланцету (нє, ну то звісно у порівнянні з білоруськими студенками... так собі журналішко... але все ж ) - так не менше 600 тис... То тіко тих, що померли. І тіко від грипу.
Але тоді за масочки ніхто, включаючи тебе - не топив. Я маю на увазі - масово. І за обмеження теж.

А тут...
Я ж кажу. Те, що зараз з цією хворобою в світі коїться - то не про медицину. То про... маркетинг, і як каже один мій знайомий - ще трохи про ветеринарію.
3. Ну... я те кіно не люблю. Я його вважаю психологічною зброєю. Наслідуєш, Антипе. Бо слідуєш тим, в кого просто більше грошей на маркетинг, от я до чого. Може не у всьому, питань нема... але у багато чому.
показати весь коментар
21.12.2021 12:24 Відповісти
1. Амітал не панацея, при невеликому тренуванні можна і приховати певну інформацію, а при повторних застосуваннях він малоефективний.
2. Руки заставляли мити перед їдою і до 2019. Давай посилання на Ланцет, де написано, що від грипу не менше 600 тис. помирає.
показати весь коментар
21.12.2021 12:47 Відповісти
1. Саме тому я писав про амітал І поліграф. До того ж, широке використання спричинило б і розвиток цього напрямку і відповідно - розробки більш дієвих засобів (і більш досвідчених поліграфологів також).
2. Та я про руки не питав. А про ветпаспорти та намордники... вибачай. Про тубік/грип/грві-сертифікати та маски.
Вибачай за Ланцет. То ВОЗ:
https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/10/flu-awareness-campaign-2021


А там і раніше про 600к було, зараз знайти не можу посилання.
Слухай, я тут випадково натрапив на отакий прикол... просвіти мене:
https://books.google.com.ua/books?id=KVFDDwAAQBAJ&pg=PT532&lpg=PT532&dq=over+720+000+deaths+of+influenza&source=bl&ots=**********&sig=ACfU3U0ApCt742c6o4GJPzid1r_Hji01zw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiH7fy08fT0AhV5gv0HHVqBA1k4ChDoAXoECBcQAw#v=onepage&q=over%20720%20000%20deaths%20of%20influenza&f=false

А про яку це ПАНДЕМІЮ писали автори, публікуючи книгу у 2017 році? Там, у висновках внизу сторінки? І навіть 720к жертв "запланували"... пардон, оцінили. В 2017 році.
показати весь коментар
21.12.2021 14:30 Відповісти
Я Ланцету більше довіряю, ніж ВОЗ (тим більш без посилань на джерело), але і в Ланцеті була оцінка. А про ковід збирають статистику лише про підтверджені випадки.
В книзі згадано про пандемію типу іспанського грипу. Якщо ти пориєшся в інтернеті, то і оцінки втрат у Третій світовій знайти можеш...
показати весь коментар
21.12.2021 14:51 Відповісти
Щоб ти, Олеже не напружувався, ось тобі цитата з Ланцету
Influenza accounts for about 300 000 to 600 000 seasonal influenza-associated respiratory deaths annually. Це з посиланням на статтю з новими оцінками, в яких, зокркема,
Posterior inference was done using the Markov chain Monte Carlo method (appendix).

Так що ти немало прибрехав, коли писав "за оцінками Ланцету (нє, ну то звісно у порівнянні з білоруськими студенками... так собі журналішко... але все ж ) - так не менше 600 тис... То тіко тих, що померли. І тіко від грипу."

П.С. Цікаво узнати, а з яких пір антиваксери перестали вважати, що всі наукові журнали скупила Біг Фарма?
Такж цікаво яка з тими оціночними методиками є кількість померлих від ковіду?
показати весь коментар
21.12.2021 13:26 Відповісти
Я на Ланцет тобі відповів вище.
А на рахунок померлих від ковід... я ж тобі сам наводив дані з СDC. Там був звіт. Щось приблизно 700 з чимось (навскидку) на усі США на рік.
показати весь коментар
21.12.2021 14:31 Відповісти
Від ковід там значно більше померлих. А 700 це ті з померлих, у кого в картках не було зазначено інших захворювань. і по-моєму, це далеко не зі всіх США.
показати весь коментар
21.12.2021 14:47 Відповісти
Хе-хе, ти питав про методологію.
Так от, там звісно більше хворих на 10-20 хвороб, яки мали ще й ковід. Але ми не можемо бути достаменно впевнені, що їх вбив саме ковід а не нарешті доконала одна (або дві... три...) з їх численних болячок.
А на рахунок тих ми можемо бути впевнені. Більшою мірою. Бо більше нічому.
Там на всі США було. На рік.
показати весь коментар
21.12.2021 14:50 Відповісти
На діабет або ожиріння людина хворіє не один і не два роки. А від ковіду помирає за тиждень-два. Там досить легко встановити залежність.
показати весь коментар
21.12.2021 14:53 Відповісти
Так. Але ти можеш спрогнозувати з точністю до дня, коли саме вона від того діабету чи оижріння - помре? Ні. Тому я, користуючись логікою проваксерів, яку вони включають, коли річ заходить про смерті після вакцин - і кажу, що то просто так співпало, і їх нарешті доконали їх хронічні/супутні/інші хвороби. Не подобається? Вітаю у реальному світі...
показати весь коментар
21.12.2021 14:55 Відповісти
У захворівших на ковід з супутніми хворобами смертність набагато перевищую смертність у незаражених такими ж хворобами. А коли випробовували вакцину Пфайзер, то в групі, що її одержувала вмерло дві людини. А в групі, що одержала плацебо - 4.
Не подобається? Вітаю у реальному світі...
показати весь коментар
21.12.2021 15:04 Відповісти
Коли в ізраїльскій клініці від дельти помирали вакциновані пацієнти, що були на діалізі віком за 80 таза 90 років Вас їх вік не надто турбував... А тут таке завзяття...
показати весь коментар
17.12.2021 18:03 Відповісти
Так вашими же аргументами, проваксерськими... що не так?))
показати весь коментар
20.12.2021 09:55 Відповісти
Я якраз і звертав Вашу увагу і на вік пацієнтів і на те, що вони на діалізі і на відсутність порівняння зі схожою контрольною групою.
показати весь коментар
20.12.2021 11:11 Відповісти
Ну так і тут. Щоправда, без діалізу.
показати весь коментар
20.12.2021 12:38 Відповісти
Але ж ти як аргумент вже кілька разів наводив той випадок, а коли я навів цей, так у тебе відразу
"ярость благородная вскипела, как волна"
показати весь коментар
20.12.2021 12:42 Відповісти
Маю гріх - часто аргументую аргументами опонента))

Я тобі з самого початку доводив - що та хвороба... то біда ... скажімо так. Людей літніх та людей... хворих (з "букетом") і без того. А якщо брати ширше (не тільки ковід) - то тих, хто плює на гігієну і елементарні заходи застереження.
І я, насправді, не має особливих претензій, якщо вони бажають вакцинуватися. То ... певною мірою логічно.
Але всіх інших не чіпайте. Тільки й всього. Ну і якщо живими вакцинами користуєтесь (наприклад ОПВ) - то самоізолюйтеся. Носіі (гарантовані і доведені) вірусу, як-ніяк.
показати весь коментар
20.12.2021 12:53 Відповісти
Ай-яй-яй, Ви зрадили принципам радянської системии Семашко, за яку тут так агітували! Там такого і білизько не було. Як так?
показати весь коментар
20.12.2021 13:23 Відповісти
Я їх творчо адаптував згідно актуальної ситуації. Бо комунізм то не догма, а керівництво до дії))).
І скажи-но мені - де пропозиція ізолювати хворих людей (а вакциновані ОПВ гарантовано хворі), які є розповсюджувачами інфекції - протирічить системі Семашко?
показати весь коментар
20.12.2021 14:20 Відповісти
Ось тут
Профилактика заболеваний включала в себя всеобщую вакцинацию, пропаганду здорового образа жизни и физкультуры, систему домов отдыха и санаториев. Для предупредительного санитарного надзора и борьбы с эпидемиями была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Сам Семашко понимал задачу профилактики гораздо шире и включал в неё профилактику заболеваний по месту жительства граждан и даже меры по решению жилищного вопроса[2][16].

Система Семашко

і ось тут
Внедрение модели Семашко в СССР позволило в течение первых же лет советской власти в несколько раз уменьшить раннюю детскую смертность, смертность от туберкулёза, малярии и других опасных заболеваний. Всеобщая вакцинация, диспансеризация, участие государства в противоэпидемической мелиорации и строительстве систем фильтрации воды снизили риски и масштабы эпидемий, сведя их практически к нулю[19][20][21].
Система Семашко
показати весь коментар
20.12.2021 14:29 Відповісти
А давай-но я виділю трохи інакше:

Профилактика заболеваний включала в себя всеобщую вакцинацию, пропаганду здорового образа жизни и физкультуры, систему домов отдыха и санаториев. Для предупредительного санитарного надзора и борьбы с эпидемиями была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Сам Семашко понимал задачу профилактики гораздо шире и включал в неё профилактику заболеваний по месту жительства граждан и даже меры по решению жилищного вопроса[2][16].

Правда, класно? Доречі - ти виділив один чинник. Один. Я - більшість. Замислись на тему... що таки вирішило))

Внедрение модели Семашко в СССР позволило в течение первых же лет советской власти в несколько раз уменьшить раннюю детскую смертность, смертность от туберкулёза, малярии и других опасных заболеваний. Всеобщая вакцинация, диспансеризация, участие государства в противоэпидемической мелиорации и строительстве систем фильтрации воды снизили риски и масштабы эпидемий, сведя их практически к нулю[19][20][21].

Ти ба який прикол. Тобто дали (підкреслюю - ДАЛИ а не продали) людям житло з нормальними санітарними умовами, ввели систему БЕЗКОШТОВНИХ оглядів (диспансерізація - ліквідовано пані Уляною) плюс лікування і утримання (тубік, наприклад), ввели суворий контроль за санітрно-епідеміологічним станом (СЕС також ліквідовано... у нас тіко Ляшко трудився за всю службу... навіть до того як був призначений сан. лікарем, прикинь? Різні там папірці про карантин підписував, на маєчи на тоф ізично повноважень... Документарні докази є...). Стали воду нормально фільтрувати... ввели ЗОЖ у школах, фізкультуру (а не так як зараз... ой дайте моій дитині довідку бо оножеребенок йому влом побігати...) і пропагували його...
І блін після чього магічним образом люди стали менше хворіти. Дивина, та й годі...

Нє, ну з іншого боку... можна було все те з успіхом розвалити... і ввести всім щеплення щоб не витрачатись на всяку фігню тіпа ... дивись вище, ти сам написав - яку саме.
показати весь коментар
20.12.2021 16:57 Відповісти
Так ти вважаєш, що віспу перемогли роздачею квартир? А в 90-ті спалах дифтерії в СНД стався, бо повідбирали всі кватрири? Але ж санепід служба тоді ще була...
Коли показують статистику по летальності від ковід по Ізраїлю або США незмінно чуєш від антиваксерів "там медична система краще". А як пиляти бюджет - то давай по системі Семашка. Коли 3-4 медсестри вічно перераховують засцяні лікарняні простирадла, і ставлять на них штампи, щоб ніхто не вкрав, а хворому в цей час нема кому тиск поміряти.
показати весь коментар
20.12.2021 17:06 Відповісти
Та нє. Тотальним покращенням санітарних умов. Карантинними заходами.
А в 90х дифтерія... бо такий економічний спад... такий раздрай... там я взагалі дивуюсь як народ вижив. За що окреме "спасибі"... І так. Якщо люди замість роботи на заводі на якому кожен чих контролюється - йдуть барижити на ринки де... на санітарію всім плювати (тоді було)... то здоров'я нації не прибавляє.
Стоп. Система Семашка - то не про "пиляти бюджет". Ти сам вище писав про що вона. Я не буду тебе ще раз цитувати)). І я тобі так скажу. Якщо пильщиків не розстрілювати то вони пиляти будуть бюджети а не ті що чудом вижили - ліс деінде на Таймирі. Які потім виживуть і будуть засуджувати "справу лікарів", наприклад. Тобі роки нагадати? Чи сам зрозумієш - коли перестали. Після кого.
Так... нажаль в них не було амітала натрія.

Знаєш, чому в США та Ізраілі система краще? Бо: а) перестали, б) почали в них брати кредити через МВФ наприклад. Тому й краще - бо фактично сплачена нами.
показати весь коментар
20.12.2021 17:23 Відповісти
Та нє. Про ті півтора мільярди противіспенних вакцин на подолання віспи знають всі. А от того, що в Індії і в Африці тоді за кілька років зробили гарні санітарні умови - нема ні в казках, ні в реальності.
показати весь коментар
20.12.2021 18:31 Відповісти
От обожнюю коли ти вибірково читаєш мої тексти))
По-перше, ідеальних санітарних заходів звісно ані в Африці, ані в Індії - не зробили. Але покращили їх суттєво. У тих місцях, де ведеться облік)) Ну і карантинні заходи, про які ти не сказав - ніхто їх не відміняв.
показати весь коментар
21.12.2021 09:58 Відповісти
А, мало не забув. Ввели систему безкоштовного (інколи платного але за копійки) відпочинку. Певно що те ніяк не вплинуло на здоров'я народу)))
показати весь коментар
20.12.2021 16:58 Відповісти
І це відмінило тотальну вакцинацію?
показати весь коментар
20.12.2021 17:08 Відповісти
Нє. Бо й там були зрадники... взагалі, та система (я зараз кажу трохи ширше ніж про Семашко) була унікальним шансом. Бо з самого початку була зброєю проти народу... але стала унікальним шансом перемогти ворога його ж зброєю.
Не вдалося. Бо не все робили правильно.
показати весь коментар
20.12.2021 17:17 Відповісти
Да, старые коммунисты в 80-90-х сокрушались, что не тем в НКВД ногти срывали и зубы напильниками стачивали на допросах. Вот если бы все вернуть, они бы уже другим людям ногти срывали бы и зубы напильниками стачивали бы. Во имя светлого, гуманного и справедливого будущего!
показати весь коментар
20.12.2021 18:27 Відповісти
Скажи. А наскільки детально ти вивчав КК СРСР? Кримінальний кодекс маю на увазі.

І уяви ситуацію. Чиновник. Краде ... припустимо мільйон. На який не будується лікарня (у моєму варіанті) або не купуються вакцини (у твоєму), в результаті чого маємо деяку кількість дитячих (і не тільки) трупів.
Чи не справедливо тоді - робити з тим чиновником все те, про що ти пишеш?
показати весь коментар
21.12.2021 10:01 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
21.12.2021 10:34 Відповісти
1) Отож. А я - так. І знаю, що, наприклад, ******** "розпил" - був не тіко кримінальним, але й "політичним" злочином. Бо розкрадання народної... цитую - соціалістичної власності. Але за "політичною" статтею давали тупо більше - тамм вона на цілий лист доречі. Так що... у сказочки про те шо там всі невинні були... то фігня. Просто служба маркетингу у опонентів покраще...
2) Якщо то несправедливо по-твоєму... то... блін. Мені було б соромно таке казати.
показати весь коментар
21.12.2021 10:49 Відповісти
То в Німеччині просто ще напевне не знають, що Пфайзер окрім чудодійних вакцин вже й пігулочки чудесаті випустив. От як взнають то відразу обнуляться по смертях як ангелята.
Що там зараз в методичці новенького буде - єто пааашлі новьія штамьіі?
показати весь коментар
17.12.2021 12:28 Відповісти
 
 