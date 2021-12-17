Україна - на шостому місці у світі та четвертому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 грудня у світі зареєстрували 722 972 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 111 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 273 260 285 випадків інфікування, з них 722 972 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 353 599 осіб, з них 7 111 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 245,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6-ту у світі та 4-ту в Європі.



