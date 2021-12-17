Українців почали вакцинувати додатковою дозою проти COVID-19: Щеплення отримали вже 14 осіб

Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 14 осіб.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що минулої доби 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані - 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

Нагадаємо, 13 грудня голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, який дозволив запроваджувати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

Пізніше стало відомо, що термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується.

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