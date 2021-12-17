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Українців почали вакцинувати додатковою дозою проти COVID-19: Щеплення отримали вже 14 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українців почали вакцинувати додатковою дозою проти COVID-19: Щеплення отримали вже 14 осіб

Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 14 осіб.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що минулої доби 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані - 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

Нагадаємо, 13 грудня голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, який дозволив запроваджувати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

Пізніше стало відомо, що термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується.

Також читайте: Двох доз COVID-вакцин замало для захисту від "Омікрону", - дослідження

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Интересно, какой смысл в этих уколах, при новом хитром вирусе
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17.12.2021 10:48
+7
Антиваксеров корежит в комментах. Вроде никто не заставляет но гавкают от страха как обаки
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17.12.2021 10:13
+5
"У всьому вині Jиди і міровоє правтєльство" ("Хробаки" Л.Подеревянський).
А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
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17.12.2021 09:56
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Сначало 2 дозы, потом 3, тотом 8, ну уж нет, хватит с меня
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17.12.2021 09:38 Відповісти
В РФ колят принудительно а у нас тот же московский патриарха запрещает прихожанам колоть я. Браво. Тупые овцы.
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17.12.2021 09:53 Відповісти
Тут всё просто - спутника скрепного нет, значит и конкурентам денег не давать.
Ничего личного, просто бизнес
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17.12.2021 10:09 Відповісти
може оно и к лучшему
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17.12.2021 11:03 Відповісти
А ты из секты тех, кто верит в распыление вируса с самолётов и введение чипов с прививкой?
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17.12.2021 10:44 Відповісти
А где чула? На рынке или в пивнухе?
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17.12.2021 11:00 Відповісти
Я не буваю у твоїх улюблених місцях, бот.
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17.12.2021 13:58 Відповісти
Ваш жириновский 7 раз кололся.
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17.12.2021 10:12 Відповісти
Високі чиновники і політики в Кацапії звільнені від вакцинування. Вони ж "еліта" і можуть собі це дозволити. Тому Жириновський звичайно бреше.
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17.12.2021 10:58 Відповісти
Саме таке ставлення, бо колять будь-де і без медичного огляду. Ціль - процент щеплених, про здоров,я кожної окремої людини тут не йде мова. Навіщо таке щеплення, для чого цей експеримент і що у тій вакцині насправді, ніхто не каже.
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17.12.2021 10:56 Відповісти
"У всьому вині Jиди і міровоє правтєльство" ("Хробаки" Л.Подеревянський).
А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
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17.12.2021 09:56 Відповісти
а ще -всі люди браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. (с)
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17.12.2021 10:01 Відповісти
зачем пропустили 10 букв после дельты перед омикроном? это же сколько вакцины мимо пациентов!
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17.12.2021 10:04 Відповісти
Не звучит
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17.12.2021 10:10 Відповісти
чего это не звучит? эпсилон, йота, каппа, лямбда наконец. а мю или ню? очень даже звучит.
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17.12.2021 10:13 Відповісти
Были. Может не все, но про мю, эпсилон и йоту точно слышал.
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17.12.2021 11:14 Відповісти
Антиваксеров корежит в комментах. Вроде никто не заставляет но гавкают от страха как обаки
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17.12.2021 10:13 Відповісти
И пожалуйста, не надо антиваксеров уговаривать. Ковид достанет каждого, пусть идёт естественный отбор, дураков слишком много развелось.
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17.12.2021 10:49 Відповісти
Я два дня назад третий раз вакцинировался, полёт нормальный. Первые две были пфайзер, третья модерна. Рекомендуется вакцины комбинировать.
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17.12.2021 10:47 Відповісти
И я аналогично: Пф +Пф + Модерна
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17.12.2021 11:35 Відповісти
Вчера в маршрутке говорил с женщиной переболевшей Ковидом месяц назад...,пытался выяснить чем лечили,как лечили что вводили...не говорит...единственное чего добился,это что муж заплатил за лечение 28 000 гривен за 11 дней в клинике...
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17.12.2021 10:47 Відповісти
Интересно, какой смысл в этих уколах, при новом хитром вирусе
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17.12.2021 10:48 Відповісти
Аккуратно выявить всех диссидентов в обществе, и исключить их из общества.
Робеспьер, Троцкий, Пол Пот, Мао и проч. - все они делали одно и то же. Кто-то гильотиной, кто-то огнестрелом, кто-то мотыгой, а нынче - исключением из экономики и нормальной жизни в целом.
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17.12.2021 11:22 Відповісти
У фармацевтов и прочих провизоров в аптеках 300% план по реалиции всяких Аспиринов Амидопиринов...То ли еще будет...
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17.12.2021 10:54 Відповісти
"получили уже 14 человек"

"Мудила в картузе (шутит). Скорость ох**вающая." (C)
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17.12.2021 11:32 Відповісти
ПАРЄ: в демократичному суспільстві імунізація має бути доступною, але не примусовою
Резолюція № 2361 (2021) «Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування»:
п.7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були поінформовані про те, що вакцинація не є обов'язковою і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску на вакцинацію, якщо вони цього не хочуть.
п. 7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації у зв'язку з тим, що він/вона не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажає вакцинуватися;
п.7.5.2 використовувати свідоцтва про вакцинацію виключно за призначенням для моніторингу ефективності вакцини, потенціальних побічних ефектів та небажаних явищ.
https://pon.org.ua/novyny/9005-parye-v-demokratychnomu-suspilstvi-imunizaciia-maie-buty-dostupnou-ale-ne-prymusovou.html
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17.12.2021 11:57 Відповісти
Надо бы высказываться точнее..."Дополнительная" доза (после неё сертификат не продлевают) - это не "бустерная" доза ,т.е. третья через пол-года после второй ? После бустерной продлевают?
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17.12.2021 13:10 Відповісти
 
 