Українців почали вакцинувати додатковою дозою проти COVID-19: Щеплення отримали вже 14 осіб
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Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже 14 осіб.
Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що минулої доби 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані - 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.
Нагадаємо, 13 грудня голова МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, який дозволив запроваджувати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.
Пізніше стало відомо, що термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується.
Топ коментарі
+8 Безенчук
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+7 Anatoliy A 006b9dda
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А ще "Гадзіла", чіпування, 5 джі вишки і відбиті мізки.
Робеспьер, Троцкий, Пол Пот, Мао и проч. - все они делали одно и то же. Кто-то гильотиной, кто-то огнестрелом, кто-то мотыгой, а нынче - исключением из экономики и нормальной жизни в целом.
"Мудила в картузе (шутит). Скорость ох**вающая." (C)
Резолюція № 2361 (2021) «Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування»:
п.7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були поінформовані про те, що вакцинація не є обов'язковою і що ніхто не зазнає політичного, соціального чи іншого тиску на вакцинацію, якщо вони цього не хочуть.
п. 7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації у зв'язку з тим, що він/вона не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажає вакцинуватися;
п.7.5.2 використовувати свідоцтва про вакцинацію виключно за призначенням для моніторингу ефективності вакцини, потенціальних побічних ефектів та небажаних явищ.
https://pon.org.ua/novyny/9005-parye-v-demokratychnomu-suspilstvi-imunizaciia-maie-buty-dostupnou-ale-ne-prymusovou.html