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Новини Політика України
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Скандал з Гогілашвілі може мати страшніші наслідки ніж "вагнергейт". Підірвано всю систему підбору кадрів та систему держбезпеки, - Гарань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скандал з Гогілашвілі може мати страшніші наслідки ніж

Скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України - Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт", він показав цілий нарив проблем у владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань на у фейсбуці, посилаючись на свій коментар "Телеграфу".

"Думаю, скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України – Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт".

Тому що він показує, що організація влади довкола Зеленського прогнила. Те, що ми знали частково і раніше, підтверджується. Немає жодної системи контролю над набором кадрів. І жодної системи безпеки щодо того, хто оточує Зеленського. Немає контррозвідувальної діяльності. І це створює потенційні умови проникнення російських "кротів"", - сказав він.

Також він зазначив, що стосовно "вагнергейту" були якісь неясності: "Можна сперечатися – що було обґрунтовано з боку Офісу президента, що ні. Можливо, верховний головнокомандувач (як постійно наголошує Зеленський) мав право ухвалити політичне рішення згорнути спецоперацію. І у ОП могли навіть не коментувати все, що мало до неї відношення. Сказати: йде війна, ми нічого не коментуємо щодо спецоперацій. Але скандал розкрутився передусім тому, що влада почала брехати".

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"У цьому залишаються ті чи інші недомовлені, незрозумілі моменти. Але тепер уже президент посилається на таємність, що про це не кажуть. Хоч так слід робити спочатку.

А те, що сталося з Гогілашвілі – розкрився цілий нарив. І він не єдиний.

Початок я бачу у ситуації з Шефіром, першим помічником президента. Він відмовляється подавати декларацію на тій підставі, що не є державним чиновником. Але, вибачте, адже він перший помічник президента! Але виявляється, що формально продовжує працювати у бізнесі. І виникає низка питань. Як ця людина, яка офіційно не є держчиновником, може мати доступ до секретів найвищого рівня? Як він може контролювати коло осіб, які йдуть на прийом до глави держави?

Далі. На якій підставі коментарі від імені Офісу президента дає Подоляк – радник голови ОП, який також позаштатний співробітник. Такого не було раніше. Щоб коментарі позаштатних працівників розглядалися як офіційні повідомлення від імені Офісу Президента.

І, нарешті, Гогілашвілі. Людина, судячи з відео, які стали надбанням громадськості, повністю неадекватна, "бик", "чорт", опиняється на посаді заступника голови МВС. І зараз, після скандалу на блокпосту, розкривається ціла низка моментів. Що він мав активні контакти у російському політикумі, російське громадянство. Та ще й є чоловіком помічниці президента України (Левченко Марії. - Ред.), яка є присутньою на важливих заходах.

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Більше того – виявилося, що вона не є штатним співробітником ОП. Теж отримує гроші у "Кварталі"", - зауважив Гарань.

Політолог зауважив, що за таких обставин, про яку систему безпеки тут може йтися: ""Виявляється, що на найвищих рівнях працюють люди, які отримують гроші у бізнесі, не подають декларації, і невідомо, чи проходять спецперевірку".

"Ситуація з Гогілашвілі довела, що за Зеленського було підірвано всю систему підбору кадрів, систему держбезпеки на найвищому рівні.

Тут не можна все списати, як у випадку зі зривом спецоперації з вагнерівців, деякі на політичні рішення, доцільність, недоцільність. Ми бачимо порушення закону, порушення державної безпеки.

Я не знаю, як на це відреагує громадська думка, рейтинги, які так турбують Офіс президента. Але з точки зору порушення закону це відкриває скриньку Пандори", - резюмував Гарань.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Скандал з Гогілашвілі може мати страшніші наслідки ніж вагнергейт. Підірвано всю систему підбору кадрів та систему держбезпеки, - Гарань 01
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Топ коментарі
+69
Karl Volokh



Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший.
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17.12.2021 09:38
+42
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17.12.2021 09:51
+41
Потому шо зеленський.
Ось хто привів всю свору.
Страшно уявити скільки зрадників напхано у наші державні структури.
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17.12.2021 09:41
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Karl Volokh



Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший.
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17.12.2021 09:38 Відповісти
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17.12.2021 09:39 Відповісти
Потому шо зеленський.
Ось хто привів всю свору.
Страшно уявити скільки зрадників напхано у наші державні структури.
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17.12.2021 09:41 Відповісти
...але найприкріше, що напхано туди інфільтрантів задовго до зєзіка
та ж диверсантура зеленського заводу просто аж така недолуга, що почала вже всю москвинську мережу палити
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17.12.2021 11:56 Відповісти
Нічого не відбудеться. Ніяких наслідків не буде.
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17.12.2021 09:44 Відповісти
буде,буде..
всему своё время..
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17.12.2021 09:50 Відповісти
справді, і тебе, 73/43%-ний десь би розвішати... Поки дерева без зелені - повисів би
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17.12.2021 09:55 Відповісти
Твоя черга перша, чмо.
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17.12.2021 10:21 Відповісти
усохни, зебіл
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17.12.2021 19:23 Відповісти
Мені здається військовим слід арештувати Зеленського і банду відразу оголосивши нові вибори!
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17.12.2021 09:44 Відповісти
Нормальні військові вже майже всі позвільнялись зі служби . Залишились - " чєго ізволітє " .! .
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17.12.2021 09:50 Відповісти
Генерали путчів не роблять, від полклвника і нижче, але арешт нічого не дасть.
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17.12.2021 09:54 Відповісти
НУ ВЫ САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ-- ИСТОРИЯ С ГОГИ КОТОРЫЙ ШВИЛИ КАК РАЗ ОПРОВЕРГАЕТ ЧТО ОСТАЛИСЬ--- ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ.... ОН СПОНКНУЛСЯ ВМЕСТЕ С ВОВОЧКОЙ ИМЕННО НА РЯДОВОМ КОТОРЫЙ НА ВИДОСИКЕ ТАК И СКАЗАЛ-- МНЕ НЕКОГДА В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ РАССМАТРИВАТЬ ЧЬИ ТО ФОТОГРАФИИ КАКИХ ТО ТАМ ПРЕЗИДЕНТОВ.... Я НА СЛУЖБЕ... МАЛО ТОГО- ЧТО ЭТО ГОВОРИТ ОБ ИСТИННОМ УВАЖЕНИИ ВОВЫ-- КАК ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА... ВЕРНЕЕ НИКАКОГО УЗНАВАНИЯ И УВАЖЕНИЯ.... МАЛО КТО ТО ТАМ БЕГАЕТ МЕЛКОЕ..А ЭТО ТИПА ПРЕЗИДЕНТА ОЙ ИЗВИНИТЕ..... НЕ УЗНАЛ ВАС.... так таких рядовых валом.. в армиии полиции спецслужбах органах власти исполнительных струткурах ТЕ кто и есть система структура винтики болтики гаечки выбросить из этой системы Президента и его Офис с Кварталом и страна не заметит потерю утрату бойца.. даже исчезнет КМУ и Рада и страна останется....и будут мгновенно по наитию созданы другие органы и структуры Комитеты Советы Кабинеты просто самоорганизация людей куда прийдут профессионалы политики дипломаты экономисты правовведы медики социологи просто толковые люди журналисты и прочие которые не по кумовству, или кто кого имеет в кровати и дает-- а по любви к стране (без патетики) по уму опыту связям в мире в своей сфере знаниям конкретике предмета и сферы направления сделает за месяц больше чем 500 бездельников сегодня протирающие штаны или юбки... у нас Порошенко ОДИН на себя потянет блок международных контактов внешнеполитического направления вот вам и закрыты все вопросы МИД МВФ Экономика дипломатия оброна отношения ЕС НАТО США и так далее один Турчинов это вкупе вам и оборона и производство и промышленность и все что связано с обороноспособностью страны... и так по всем направлениям уже давно есть новые и старые кадры которые встанут на любую площадку и начнут работать ПОВТОРЯЮ РАБОТАТЬ НА СТРАНУ А НЕ ПЛЕСКАТЬ ЯЗЫКОМ --КАК ПОМЕЛО...на местах такая же картина восстанут все в смысле привлекутся к работе волотеры их как то загнали в угол добробаты забыватсья как то стало уберут с авансцены всякий мотлох еврейских придурков будут пахать те кто будет пахать и пахал до этого... провести в стране надо будет с 10 курпнейших показательных судов посадив коррупционеров на максимальные сроки и пожизненно за экономические против страны воровство гоп стоп и прочее с полной конфискацией и вы увидите что сидят и мэры и министры и высшие чинуши и пару олигархов и судьи с райсуда до конституционного и рядовой и среднее и командование НПУ СБУ ГБР Прокуратура котроче нет священных коров и все будете удивлены как многие переоденут трусы на ходу в полете и вспомнят про законы неотвратимость наказания возмездия...а потом уже начнем вычистку наши с вами конюшни.... заменяя законы конституцию там где надо референдумами опросами всенародным обсуждением в прессе интернете проектов обсуждая каждую букву цифру слушая за и против и выписывая законы статьи в максимально компромисном варианте для страны...для всех сословий начиная с ммладенца и заканчивая стариками
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17.12.2021 10:34 Відповісти
"НУ ВЫ САМИ СЕБЯ ВЫСЕКЛИ-- ИСТОРИЯ С ГОГИ КОТОРЫЙ ШВИЛИ КАК РАЗ ОПРОВЕРГАЕТ ЧТО ОСТАЛИСЬ--- ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ.... ОН СПОНКНУЛСЯ ВМЕСТЕ С ВОВОЧКОЙ ИМЕННО НА РЯДОВОМ КОТОРЫЙ НА ВИДОСИКЕ......." Люто плюсую
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17.12.2021 11:08 Відповісти
Я не говорив що порядні звільнились -ВСІ до одного . Але , маючи знайомих серед діючих військових , своїх колишніх "однополчан" , роблю висновки на основі того про що вони мені розповідають . . В армію повертається - совок , і військовим це не подобається . Вони ( офіцерський склад ) все більше звільняються . Звісно , совок в армії був завжди , але з початком війни , почав потроху щезати , і це давало військовим надію . Але "клоуни" повертають все назад . А ще військових дуже смутить таке ведення війни , коли забороняють стріляти по ворогу ,, навіть у відповідь .
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17.12.2021 11:08 Відповісти
💯%!!!
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17.12.2021 11:55 Відповісти
Добродію "політолог" ...- а які більш "страшнішші" , от які ... наві що в воздух пукати ..., невще ще комусь щось незрозуміло , що беспредельщики забили на все та всіх ...
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17.12.2021 09:47 Відповісти
це остання інфа, яку ти, 73/43%зебіл, вирішив за дорученням подляка оприлюднити?
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17.12.2021 09:59 Відповісти
Керувати країною доручили клоуну , і вимагаєте від нього порядку .? .Ви при своєму розумі .?
Він робить те - на що вчився . Які до нього можуть бути претензії . Всі претензії до виборця - 73% .
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17.12.2021 09:48 Відповісти
выбирали па-прикольно и смешного... а хотят по закону и умного-честного?
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17.12.2021 10:00 Відповісти
яка беспека!?!?
Головний розвідник
живе в доиі "обнальщіка" з наркоторговцем та агентом ФСБ
Яка беспека??
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17.12.2021 09:49 Відповісти
У нас є система підбора кадрів, серйозно?
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17.12.2021 09:49 Відповісти
Є система. У владу беруть всіх кварталівських та їхніх родичів.
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17.12.2021 09:57 Відповісти
маю надію, що представники правоохоронних органів/військових або сами заарештують всю цю зелену пиз..ту, або якщо мають хоч залишки гідності і самоповаги принаймі не будуть заважати людям коли вони прийдуть за ціми виродками.
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17.12.2021 09:50 Відповісти
для таких действий нужно иметь мотивацию поболее ранней пенсии и баблишка за "решение вопросов"..
нужно быть державником и патриотом,у мусоров таких не пропускает система,а у военных пока не сформирована национальная элита..
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17.12.2021 09:57 Відповісти
Тільки дострокові вибори. І жодних заперечень цьому
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17.12.2021 09:51 Відповісти
але вспіти до того, поки ці діджиталізатори не замутили втілити електронні вибори...
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17.12.2021 10:01 Відповісти
ох, боюсь, що не вийде.. А треба було б негайно провести...
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17.12.2021 10:04 Відповісти
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17.12.2021 09:51 Відповісти
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17.12.2021 09:52 Відповісти
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17.12.2021 12:51 Відповісти
Авкаков ,однако...
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17.12.2021 09:55 Відповісти
Що, зебіл, ти вже закінчив курси залізничника, навчився стрілки переводити?
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17.12.2021 09:58 Відповісти
Буданова треба знімати нах...
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17.12.2021 09:55 Відповісти
Треба знімати головного клоуна.
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17.12.2021 10:01 Відповісти
Клоуна як не крути вибрали люди, має вже відбути на манежі, а от всі ці призначання можна поламати.
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17.12.2021 10:02 Відповісти
В Монтенегро прем'єр такий
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17.12.2021 10:01 Відповісти
Не забывайте что против Украины работает мощнейшая в Мире Фейк пропаганда ********** и прочих Сикелевых,а таке СВР РАБссии,ФСБ РАБссии,ГРУ РАБссии и еще нескольких разведок,о которых Украина ничего не знает...типа банда Гопников специального назначения...
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17.12.2021 10:00 Відповісти
Никакая пропаганда не подействует если человек думает головой,а не живёт поприколу.
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17.12.2021 10:31 Відповісти
Правильные слова, но у нас "по приколу" живёт очень много народу, к сожалению.
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17.12.2021 10:56 Відповісти
где их таких набраться в достаточном количестве на пост совке ?
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17.12.2021 10:58 Відповісти
Мудрого - не одурити, чесного - не купити, мужнього - не зламати.
Роман Шухевич
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17.12.2021 12:52 Відповісти
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки.
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17.12.2021 10:01 Відповісти
а вибравши президентом клоуна розрахунок був на якийсь інший результат?.
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17.12.2021 10:01 Відповісти
переглянув стрічку коментів... аж забавно, як 73/43%зебіли відхрещуються "я не я і не моя".
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Один ,вчера ,попытался пискнуть про семочко -посмеялась с жалкой попытки идиота )))
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17.12.2021 10:21 Відповісти
Это будет на руку еще одному кроту - ермаку.
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Глава суда конституционного не косяк??? Все офицеры в Крыму не косяк? Гордон - патриот? У меня в Днепре частном секторе половина сепаров!!!! И что????
Потихоньку очищаемся!!!! Потихоньку!!!
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Не волай ,твоей зекрысе все равно кирдык)а ты очищайся ,не останавливайся
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17.12.2021 10:23 Відповісти
В Украине президент Зеленский!!!! И он Президент!!А крыса твоя у тебя в голове , ну и в зеркале!!! Ты все перепутала онал с оралом!!!Дуреха!!
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17.12.2021 12:46 Відповісти
))))))твоя зекрыса и о президента -обтекай ,зесрань
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17.12.2021 12:59 Відповісти
обтекаю куда деваться от тебя!!!! Сри спокойно дальше , не зе и не срань!!!!! Жопу вытереть не забудь!!!
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17.12.2021 13:58 Відповісти
"Нарив .." це не стільки Гогі чи інша зелена наволоч а передовсім сам Зеленський.
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17.12.2021 10:03 Відповісти
про себе не забувай, зебіл!
Вони -"нарив"; а ти - гній!
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17.12.2021 10:08 Відповісти
В Ютьюбе уже неделю читаю...власть в Укрине захватила Наркомафия...
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17.12.2021 10:03 Відповісти
То есть когда през наркоман и постоянно требует дозы ,то власть не наркомафия захватила?зебилы такие дебилы...
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17.12.2021 10:26 Відповісти
гоги зашкварил своего кореша ЗЕбеню сильнее, чем его могли зашкварить самые лютые враги, типа рошена.
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17.12.2021 10:07 Відповісти
Так, "кроти" повсюду. Про це вже всі знають.Хотілося б почути щось конкретне про вихід із ситуації,бо скільки воду в ступі не товчи,вона нею і залишиться!
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17.12.2021 10:07 Відповісти
тобі на Г+Г. І кожному такому зебілу - також, всім!
Там ваші черепки наповнюють.
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17.12.2021 10:18 Відповісти
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17.12.2021 10:41 Відповісти
від кого почути, від кротів??
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17.12.2021 10:25 Відповісти
Гнать таких сук надо в ростов
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17.12.2021 10:09 Відповісти
Який преЗЕдент, такі й "кадри". Тому що "какаяразніца"
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17.12.2021 10:10 Відповісти
"вагнергейт" ,а чи то Буданов з Єрмаком, та Гогілашвілі,або татарови з портновими і т.д все це прорашистський негатив в першу чергу на тих,хто обирав президента "зе"а яка різниця"?
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17.12.2021 10:12 Відповісти
Мне смешно , а когда за 30 лет не бьіло дурньіх кадровьіх решений ? Зеленский получил такую "систему" в наследство от папередников . Даже в условиях начала войньі делались такие назначения цельіх министров , что закачаешься ! И , наоборот , не назначались профессиональі и патриотьі : пример Гриценко один из показательньіх . Имхо
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17.12.2021 10:15 Відповісти
Твоя зекрыса уже овоча давно переплюнула - массового похода во власть кацапов-наркоманов даже в свинособачии не наблюдается,а зекрыса сделал это в Украине
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17.12.2021 10:29 Відповісти
а Україна все далі віддаляється від Європи.....
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17.12.2021 10:16 Відповісти
Скока мечтателей на сайте- обхохочешься..
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17.12.2021 10:16 Відповісти
Ага... жила-була 30 років прекрасна система підбору риго-кадрів ...і ось її підірвано

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17.12.2021 10:16 Відповісти
Тупорылая ж ты зеленая казлина))))
Да твоя зеля - лучший!
Он уже яныка по зашкварам победил!!! Хотя этого невозможно было представить!!!!!!!!!
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17.12.2021 16:06 Відповісти
Вот так может демократия ударить обратны концом, навыбирали!
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17.12.2021 10:28 Відповісти
Секретуточка неоформленная... о какой гостайне речь ее просто нет.
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17.12.2021 10:44 Відповісти
Меня уже больше пугает перспектива "услышать очередной громкий стук снизу" ... ( зеленые остановятся или будут "копать дальше" ? )
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17.12.2021 10:49 Відповісти
 
 