Скандал з Гогілашвілі може мати страшніші наслідки ніж "вагнергейт". Підірвано всю систему підбору кадрів та систему держбезпеки, - Гарань

Скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України - Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт", він показав цілий нарив проблем у владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань на у фейсбуці, посилаючись на свій коментар "Телеграфу".

"Думаю, скандал навколо тепер уже колишнього заступника міністра МВС України – Олександра Гогілашвілі може мати серйозніші наслідки, ніж "вагнергейт".

Тому що він показує, що організація влади довкола Зеленського прогнила. Те, що ми знали частково і раніше, підтверджується. Немає жодної системи контролю над набором кадрів. І жодної системи безпеки щодо того, хто оточує Зеленського. Немає контррозвідувальної діяльності. І це створює потенційні умови проникнення російських "кротів"", - сказав він.

Також він зазначив, що стосовно "вагнергейту" були якісь неясності: "Можна сперечатися – що було обґрунтовано з боку Офісу президента, що ні. Можливо, верховний головнокомандувач (як постійно наголошує Зеленський) мав право ухвалити політичне рішення згорнути спецоперацію. І у ОП могли навіть не коментувати все, що мало до неї відношення. Сказати: йде війна, ми нічого не коментуємо щодо спецоперацій. Але скандал розкрутився передусім тому, що влада почала брехати".

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"У цьому залишаються ті чи інші недомовлені, незрозумілі моменти. Але тепер уже президент посилається на таємність, що про це не кажуть. Хоч так слід робити спочатку.

А те, що сталося з Гогілашвілі – розкрився цілий нарив. І він не єдиний.

Початок я бачу у ситуації з Шефіром, першим помічником президента. Він відмовляється подавати декларацію на тій підставі, що не є державним чиновником. Але, вибачте, адже він перший помічник президента! Але виявляється, що формально продовжує працювати у бізнесі. І виникає низка питань. Як ця людина, яка офіційно не є держчиновником, може мати доступ до секретів найвищого рівня? Як він може контролювати коло осіб, які йдуть на прийом до глави держави?

Далі. На якій підставі коментарі від імені Офісу президента дає Подоляк – радник голови ОП, який також позаштатний співробітник. Такого не було раніше. Щоб коментарі позаштатних працівників розглядалися як офіційні повідомлення від імені Офісу Президента.

І, нарешті, Гогілашвілі. Людина, судячи з відео, які стали надбанням громадськості, повністю неадекватна, "бик", "чорт", опиняється на посаді заступника голови МВС. І зараз, після скандалу на блокпосту, розкривається ціла низка моментів. Що він мав активні контакти у російському політикумі, російське громадянство. Та ще й є чоловіком помічниці президента України (Левченко Марії. - Ред.), яка є присутньою на важливих заходах.

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Більше того – виявилося, що вона не є штатним співробітником ОП. Теж отримує гроші у "Кварталі"", - зауважив Гарань.

Політолог зауважив, що за таких обставин, про яку систему безпеки тут може йтися: ""Виявляється, що на найвищих рівнях працюють люди, які отримують гроші у бізнесі, не подають декларації, і невідомо, чи проходять спецперевірку".

"Ситуація з Гогілашвілі довела, що за Зеленського було підірвано всю систему підбору кадрів, систему держбезпеки на найвищому рівні.

Тут не можна все списати, як у випадку зі зривом спецоперації з вагнерівців, деякі на політичні рішення, доцільність, недоцільність. Ми бачимо порушення закону, порушення державної безпеки.

Я не знаю, як на це відреагує громадська думка, рейтинги, які так турбують Офіс президента. Але з точки зору порушення закону це відкриває скриньку Пандори", - резюмував Гарань.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.