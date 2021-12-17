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Рада сьогодні заслухає Шмигаля та планує передати частину свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає Шмигаля та планує передати частину свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Верховна Рада у п'ятницю, 17 грудня, під час години запитань до уряду заслухає доповідь Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань.

Згідно з ним, парламентарії сьогодні планують також розглянути проєкт постанови №6406 "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, депутати мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо проєкту постанови №6438, яким пропонується передати на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил 60 транспортних засобів, що наразі забезпечують діяльність парламенту.

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Народні депутати мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту", №5641 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки" та №2064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні".

До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкти №6051 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил", №6129 "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки".

Крім того, до повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано законодавчі ініціативи №5253-1 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій", №3475 "Про адміністративну процедуру".

Порядок денний також передбачає ухвалення рішення народних депутатів щодо ратифікації низки міжнародних документів.
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Во дебіли.
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17.12.2021 09:48 Відповісти
А продолжения моратория на использование кассовых аппаратов для ФОПов когда рассмотрите?
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17.12.2021 09:49 Відповісти
А шо, Гоги собі транспорт позабирали ?
У Альфи не вистачає броньованих автівок щоб розвозити по дитсадкам діточок квартальщиків ?
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17.12.2021 09:51 Відповісти
Ті автівки надали США для розвідки, а Баканов додав Альфу. Там кажуть, що це була п'ята найбільш охоронювана особа в державі. Куди там Шифіру.
Мабуть, найкращий кокс мав.
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17.12.2021 15:46 Відповісти
"планує передати частину свого автопарку Міноборони"

А шо там за авто: напевне Лексуси, Мерси...ото навоюємось.
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17.12.2021 09:55 Відповісти
Яка Армія? Читай уважно - передають Міністерству і Генштабу - возити начальників по домам і на роботу, і ****** на дачі, "поляни", у посадки і сауни...
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17.12.2021 18:36 Відповісти
Я так розумію,собі, під ялинку накупили нових, а "вбиті корчі " нехай тепер армія утримує.
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17.12.2021 10:30 Відповісти
Еще бы,купили себе новые крузаки и прочий суперлюкс по завышенным ценам,а бэушный шлам на фронт,****** умудряются пиариться даже на подленьких поступках.
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17.12.2021 11:11 Відповісти
 
 