Рада сьогодні заслухає Шмигаля та планує передати частину свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Верховна Рада у п'ятницю, 17 грудня, під час години запитань до уряду заслухає доповідь Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо соціально-економічної ситуації в Україні та заходи уряду з вирішення проблемних питань.

Згідно з ним, парламентарії сьогодні планують також розглянути проєкт постанови №6406 "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, депутати мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо проєкту постанови №6438, яким пропонується передати на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил 60 транспортних засобів, що наразі забезпечують діяльність парламенту.

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Народні депутати мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту", №5641 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки" та №2064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні".

До розгляду в першому читанні заплановано законопроєкти №6051 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил", №6129 "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки".

Крім того, до повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано законодавчі ініціативи №5253-1 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій", №3475 "Про адміністративну процедуру".

Порядок денний також передбачає ухвалення рішення народних депутатів щодо ратифікації низки міжнародних документів.