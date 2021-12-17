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ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони

До ЗС України надійде партія бойових машин, що були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП.

Зокрема, Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним Силам України модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих БМП-1. У свою чергу, Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зазначені ремонтні підприємства входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", генеральний директор якого Юрій Гусєв заявив про готовність концерну збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗС України.

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ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони 01
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Топ коментарі
+13
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 10:11
+6
Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
Андрій Павловський:
"Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
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17.12.2021 10:09
+6
Хоть что-то... Учитывая маразматическое закапывание денег в дороги и траты на лакейские телеканалы, когды нависла реальная угроза полномасштабного вторжения...
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17.12.2021 10:19
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Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 10:11 Відповісти
не можна дівізіон "Нептун", а то ху@ло буде ображатися і не дасть Косоворотці подивитися в очі. Загнати б його хоча на неділю безвилазно на передову, то воно б знало як там без захисту під мінами і снарядами. А то приїде зі своїм начальником єлдаком, зроблять пару фоток і відосік, отримають "ксіву" учасника і в скоренько повертаються теплу ванну.
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17.12.2021 10:21 Відповісти
может лучше буданова подсрачником? для начала...
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17.12.2021 10:07 Відповісти
не звизди
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17.12.2021 10:20 Відповісти
Злидні.Навіть соромляться назвати кількість відремонтованого.Військова таємниця ?
Андрій Павловський:
"Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада"."
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17.12.2021 10:09 Відповісти
А що робить Миколаїв, Київ, Харків ?
На " Малишева" -- " Холодний Яр" -- а інші ?
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17.12.2021 10:10 Відповісти
Польша закупила для своей армии больше тысячи дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а Украина отремонтировала аж три старых совковых железных коробки. Да уж. Есть чем напугать врага
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17.12.2021 10:14 Відповісти
Та якби не порох, хріна б з два ця ЗЕлень щось би там відремонтувала! "Лідер нації", "потужний криголам" і просто "надверховний головком" пішки сходив на ті заводи і дав завдання директорам... Повторюсь - якби не порох...!!!
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17.12.2021 10:17 Відповісти
Як бы нэ вин, возможно, не надо было бы их ремонтировать? Нашел героя.
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17.12.2021 10:21 Відповісти
Це на якій мові? Зебільна?
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17.12.2021 10:25 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності. Два роки нічого не робили, а тут відремонтували БМП-1, яке пробивають кулі. А тачанки батька Махно не можна було відремонтувати? Де танки, САУ? Де Нептун, де Богдана?
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17.12.2021 10:18 Відповісти
Хоть что-то... Учитывая маразматическое закапывание денег в дороги и траты на лакейские телеканалы, когды нависла реальная угроза полномасштабного вторжения...
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17.12.2021 10:19 Відповісти
Якби воно розбиралося у військовій справі і переживало за Україну, то за два роки можна було створити декілька дивізіонів "Нептун", поставити їх в тому місці де їздять туди-сюди московити і декілька дивізіонів постійно рухомих, щоб не можна було вирахувати постійне місце дислокації - то і ***** не рипалось би. Але йому потрібно тільки рейтинг і другий термін президенства, зарило в асфальт всі гроші і дало можливість ворогу переозброюватися в тому числі і за рахунок України за бітум, який воно купувало.
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17.12.2021 10:26 Відповісти
А щому про це ГУР розповідає , а не прес служба МО , чи Буданов вже танк для охорони своїх партнерів по свінгеру використовувати надумав ?
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17.12.2021 10:23 Відповісти
Гур превращается в пресс службу? Больше нечем заняться? Я понимаю если бы сообщили сколько танков и бмп переброшено к нашим границам за последние два дня!!
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17.12.2021 10:26 Відповісти
не уловил связи ГУР и укроборонпрома
давайте еще кто нибудь расскажет про полученную ьехнику. при условии что только за вчера два ведомства об этом сообщили
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17.12.2021 10:27 Відповісти
А уявіть як буде виглядати свінгер партнери Буданова під охороною танка і бмп 🤭
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17.12.2021 10:38 Відповісти
 
 