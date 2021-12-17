ЗСУ отримали модернізовані та відремонтовані на українських заводах танки та БМП, - ГУР Міноборони

До ЗС України надійде партія бойових машин, що були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП.

Зокрема, Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним Силам України модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих БМП-1. У свою чергу, Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зазначені ремонтні підприємства входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", генеральний директор якого Юрій Гусєв заявив про готовність концерну збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗС України.

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