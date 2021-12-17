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Командувачі ЗС Литви, Німеччини та Нідерландів обговорять плани спільної оборони, а також ситуацію в Україні, - BNS

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Командувачі ЗС Литви, Німеччини та Нідерландів обговорять плани спільної оборони, а також ситуацію в Україні, - BNS

Командувачі збройних сил Литви генерал-лейтенант Валдемарс Рупшис, Німеччини генерал Еберхард Зорн та Нідерландів Онно Ейгельшейм наступного тижня обговорять у Литві плани спільної оборони, а також ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише агентство BNS у п'ятницю.

За даними агентства, Зорн та Ейгельшейм відвідають Литву 20-21 грудня.

Планується, що вони зустрінуться з військовими їхніх країн, дислокованими в литовській Руклі, й обговорюватимуть найважливіші питання військової співпраці з командувачем литовських збройних сил, генерал-лейтенантом Валдемарсом Рупшисом.

"Ми обговоримо з командуванням армій цих країн картину можливих загроз із погляду розвідки, синхронізацію планів оборони та можливих дій. Внесок Німеччини та Нідерландів у розгортання власних сил особливо важливий. Ми разом і з точки зору духовних, і ціннісних підстав, що найважливіше, сповнені рішучості допомагати один одному", - сказав Рупшис.

Як зазначає BNS, на зустрічі основну увагу буде приділено ситуації з безпекою у балтійському регіоні та в Україні.

Крім того, обговорюватимуть внесок литовських збройних сил у запобігання нелегальній міграції на зовнішніх кордонах ЄС та НАТО, а також плани Литви зробити свій внесок у міжнародну операцію TAKUBA у Малі та навчальні місії у Мозамбіку та в Україні.

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"Членство в НАТО - наша гарантія безпеки. Німеччина та Нідерланди є тими країнами, які першими реагували б на пряму загрозу Литві", - сказав Рупшис.

Командувачі також обговорять інші проекти військової співпраці та 5-ту річницю розміщення батальйону Сил передового базування НАТО в Руклі, яку відзначатимуть у лютому 2022 року.
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Я б Литві рекомендував би сильно не надіятись на спільну оборону із Німечинною і Нідерландами. Ці хлопці розбіжаться при перших вибухах. Є Польша, є Фінляндія - з ними краще мати справу, вони знають що таке честь і прикриють спину у випадку чого
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17.12.2021 10:16 Відповісти
Да ну ? Разбежатся российские ихтамнетьі , как только их начнут грамотно утилизировать . Как в Сирии под Дейр-Єз-Зором.
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17.12.2021 10:22 Відповісти
Размещенньій в Литве батальон НАТО - та самая "военная опасность для РФ" , о которой кричат сейчас в Москве ? Их и рота "напугает" , имхо .
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17.12.2021 10:24 Відповісти
А я эту новость по другому прочитал:
Заблокировав поставку вооружения в Украину, Германия прогнув под себя Нидерлады, посчитала что "маловато будет" и решили включить в свою компанию "блокираторов" еще и Литву.

Обсуждать "ситуацию в Украине", заблокировав туда поставку ОБОРОНИТЕЛЬНОГО вооружения - верх лицемерия и подлости!
Как говорится: Вы, или трусы наденьте, или крестик снимите.
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17.12.2021 10:28 Відповісти
фріци і нідерландські любителі трави саме та гоп-компанія,котра заблокувала поставки Україні снайперської зброї ,.саме ця прорашистська європейська гоп- компанія, разом з французами і любителями спагетті блокує вступ України і в НАТОі в ЄС.
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17.12.2021 10:28 Відповісти
 
 