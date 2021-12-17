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ВР (11731) телебачення (731) Рудик Кіра (104) телеканал Рада (19)

Влада узурпує контроль над телеканалом "Рада": домовленості про повернення до попереднього формату не виконуються, - нардеп "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада узурпує контроль над телеканалом

Досі триває засідання лідерів фракцій та керівництва Верховної Ради щодо телеканалу "Рада".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"На превеликий жаль, ті домовленості, які були досягнуті вчора, не виконані. Ви бачите, що телеканал "Рада" продовжує своє мовлення у тому ж форматі, який був раніше. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, адже були домовленості між керівництвом парламенту та опозиційними фракціями про те, що дотримуватимуться Регламенту і положення щодо роботи телеканалу "Рада". Але ми бачимо, що влада, як не виконує свої обіцянки, дані народу України, і так само не вважає необхідним виконувати обіцянки, які дали опозиції", - зауважила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про роботу оновленого каналу "Рада": "Домовилися домовлятися". ВIДЕО

За словами Рудик, "Голос" вважає неприпустимим те, яким чином зараз влада узурпує контроль над телеканалом "Рада".

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".
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Свой канал за бюджетные деньги. ХитрО. Только вот нюанс: этот канал не смотрят даже зебобики. Но ведь деньги-то не шефировские, а зебобиковские. Но им все-равно, им светит 45 за газ, а тут какой-то телеканал, от которого ни тепло ни холодно.
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17.12.2021 10:18 Відповісти
Ще й мертвечуківських журнашлюх прилаштували наріду на шию. Зеленмойскій ПЕРШИЙ, хто так бореться з мудрим нарідом за рахунок мудрого наріду. Навіть бандюковіч до такого не додумався. Можливо через те, що не був обрізаним.
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17.12.2021 10:28 Відповісти
гроші - не зебобіківські, а наші з тобою, з держбюджету.
Якби зебобіківські - то це було би ще півбіди. то була би лише крадіжка лише одного телеканалу і передбаченої для нього частоти...
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17.12.2021 10:36 Відповісти
да, я это понимаю. но уже привык не ассоциировать себя с ними, потому так и пишу. На самом деле, конечно, деньги наши, и 45 грозит всем нам, а не только отзебиленным идиотам.
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17.12.2021 10:40 Відповісти
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17.12.2021 10:59 Відповісти
Не правильно написано; за Конституцією - влада - це народ. А тут мова про представників народу, яким люди делегувала повноваження на певний термін. Якщо чиновники не дотримують присяги (яка базується на дотриманні Конституції), то це є прямий підрив конититуційного ладу. А за це має бути порушена кримінальна справа згідно ст. 109 Кримінального кодексу: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

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17.12.2021 10:30 Відповісти
Влада узурпує контроль над телеканалом "Рада"... В Януковича аж нервовий зрив, напевно: а що, так можна було?
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17.12.2021 10:32 Відповісти
Уряд країни надав телеканалу «Рада» на 2021 рік (тобто на 2 тижні)))) додаткові 17 млн грн.
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17.12.2021 10:52 Відповісти
"Власть" - неподходящее слово, надо прямо говорить - ермак.
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17.12.2021 11:11 Відповісти
А кто смотрит этот ПОЦовый канал????????????????????????
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17.12.2021 11:36 Відповісти
 
 