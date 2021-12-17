Зеленський подякував керівництву Євросоюзу та НАТО за "рішучість та скоординовані дії" у протистоянні російській агресії

Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності керівництву Євросоюзу та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Вдячний лідерам держав Євросоюзу та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру", - говориться у повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію.

16 грудня Європарламент закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.