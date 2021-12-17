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Зеленський (17456) Євросоюз (7036)

Зеленський подякував керівництву Євросоюзу та НАТО за "рішучість та скоординовані дії" у протистоянні російській агресії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський подякував керівництву Євросоюзу та НАТО за

Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності керівництву Євросоюзу та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Вдячний лідерам держав Євросоюзу та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру", - говориться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі військового вторгнення РФ в Україну проти неї будуть запроваджені найбільш жорсткі та безпрецедентні санкції, - Кулеба. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Північноатлантична рада НАТО у зв'язку з нарощуванням російської військової присутності на кордоні з Україною виступила із заявою, закликавши Росію припинити ескалацію.

16 грудня Європарламент закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.
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Приятно видеть , что активная и грамотная работа МИД Украиньі и президента Зеленского обеспечила беспрецедентную международную поддержку нашей страньі !
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17.12.2021 10:28 Відповісти
Великі дяді все порішали без Буби, поки той блузочку сушив і літав з бутербродами по просторам України.
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17.12.2021 10:46 Відповісти
Це упоротий зелебобік.
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17.12.2021 10:57 Відповісти
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17.12.2021 10:32 Відповісти
Вавочка дякула.
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17.12.2021 10:56 Відповісти
 
 